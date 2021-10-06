Новое крупномасштабное исследование показало, что шесть из десяти пациентов, у которых наблюдаются общие тревожные симптомы рака, не проходят необходимых обследований.
Анализ проводили эксперты
Исследователи проанализировали данные почти 49 тысяч пациентов в Британии в период с 2014 по 2015 год. Изучались истории болезней тех, кто впервые сообщил своему терапевту об одном из шести признаков рака.
кровь в моче,
уплотнение в груди,
проблемы с глотанием,
кровотечение в постменопаузе (период жизни женщины, который начинается после менопаузы и длится до 65-70 лет или до конца жизни),
кровь в кале.
Как выяснили ученые, шесть из десяти человек с этими симптомами не были направлены врачами на обследование. Почти 4% из них в течение года был поставлен онкологический диагноз.
- Определить, у кого может быть рак, из сотен или тысяч человек, которых терапевт видит в течение года, — чрезвычайно сложная задача, — отмечает доктор Джоди Моффат, руководитель отдела ранней диагностики благотворительной организации по исследованию и информированию о раке Cancer Research UK. — Поэтому надо разъяснять и врачам, и пациентам важность ранней диагностики рака. Врачи общей практики и терапевты должны иметь доступ к диагностическим тестам, необходимым для раннего выявления рака.
Меньше всего тревожил пациентов и врачей такой симптом, как затруднение при глотании. Чаще всего отправляли на обследование женщин с уплотнением в груди. Также реже получали рекомендацию проверить здоровье молодые пациенты в возрасте 18–24 лет в сравнении с теми, кому уже исполнилось 55.
- Затруднения при глотании могут быть симптомом рака гортани, — пояснила врач-кардиолог Анна Кореневич. — Также стоит исключить и проблемы с щитовидной железой. Пациенты эндокринолога также могут жаловаться на покашливание, поперхивание и осиплость голоса.
- Кровь в стуле или слизь может быть симптомом рака прямой кишки, — рассказал «Доктору Питеру» Анатолий Недозимованый, врач-колопроктолог больницы №9 Петербурга. — Также один из тревожных симптомов — ощущение инородного тела в заднем проходе. Рак ободочной кишки имеет еще меньше проявлений. Самые ранние признаки рака ободочной кишки — расстройства стула, чаще всего — поносы, чередующиеся с запорами. Надо отметить, что эти симптомы — уже показатели того, что онкологический процесс развивается достаточно давно.
При выявлении колоректального рака на I стадии выживаемость после лечения составляет около 94-95%, на II стадии — около 80%. А вот дальше уже существенный «провал»: при начале лечения на III стадии выживаемость — менее 67%, на IV стадии — менее 11%.
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