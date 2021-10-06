Новое крупномасштабное исследование показало, что шесть из десяти пациентов, у которых наблюдаются общие тревожные симптомы рака, не проходят необходимых обследований.

Анализ проводили эксперты Эксетерского университета в сотрудничестве с Университетским колледжем Лондона . Выводы сделаны пугающие — у значительного числа пациентов с высоким риском рака, которые не были направлены лечащим врачом на дополнительные проверки здоровья, в течение года развилось онкологическое заболевание.

Исследователи проанализировали данные почти 49 тысяч пациентов в Британии в период с 2014 по 2015 год. Изучались истории болезней тех, кто впервые сообщил своему терапевту об одном из шести признаков рака.

кровь в моче,

уплотнение в груди,

проблемы с глотанием,

железодефицитная анемия,

кровотечение в постменопаузе (период жизни женщины, который начинается после менопаузы и длится до 65-70 лет или до конца жизни),

кровь в кале.

Как выяснили ученые, шесть из десяти человек с этими симптомами не были направлены врачами на обследование. Почти 4% из них в течение года был поставлен онкологический диагноз.