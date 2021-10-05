Ученые Гарварда выяснили, какая боль в спине сигналит об онкологии на ранней стадии
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Чем раньше вы выявите онкологию, тем больше шансов добиться стойкой ремиссии, напоминают врачи. Сейчас, в эпоху пандемии коронавируса, большинство людей боятся лишний раз появляться в общественных местах, в том числе и в больницах. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, уже 19 500 англичан страдают от прогрессирующих онкологических заболеваний из-за того, что вовремя не начали лечение, пишет Express.

Онкология и боли в спине

Так, некоторые нетипичные симптомы могут сигнализировать об онкологии на ранней стадии. Например, характерные боли в спине и пояснице. Рак желудка, толстой и прямой кишки может вызывать боль, которая распространяется от места опухоли к нижней части спины. К этому также часто добавляются другие симптомы:

Еще один тревожный сигнал — это боль в спине, которая усиливается при движении. Особенно стоит обратить внимание на боль, которая беспокоит вас утром и вечером, но практически не ощущается в течение дня.

В области позвоночника часто появляются метастазы, они тоже могут вызвать болевой синдром. Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, что при метастазах в области позвоночника боль в спине может усиливаться, когда вы лежите.

«Если рак распространяется на спинномозговые нервы, которые контролируют мочевой пузырь и кишечник, то может возникнуть недержание кала или мочи», — добавляют эксперты.

Через специфичные боли в спине также может проявляться и рак костей. В этом случае человек сначала испытывает неприятные ощущения в области поясницы, которые со временем постоянно усиливаются. Вокруг пораженного места часто появляются отек и даже зуд.

«Боль, вызванная раком кости, обычно начинается с ощущения болезненности пораженной кости. Это постепенно переходит в постоянную боль или боль, которая приходит и уходит. Но через какое-то время она остается ночью и во время отдыха», — говорят специалисты Национальной службы здравоохранения.

Рак может поразить любую кость, но чаще всего страдают плечевая и кости нижних конечностей.

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Другие причины боли в пояснице

Чаще всего боли в спине и пояснице возникают из-за растяжений, напряжений, или травм. Эксперты депздрава США к наиболее распространенным причинам отнесли:

  • растянутые мышцы или связки;

  • мышечный спазм;

  • мышечное напряжение;

  • поврежденные диски;

  • травмы, переломы;

  • ишиас — острая стреляющая боль, которая распространяется от ягодицу и вниз по задней части ноги, вызванная выпуклостью или грыжей межпозвоночного диска, давящим на нерв;

  • артрит;

  • аномальное искривление позвоночника;

  • остеопороз;

  • проблемы с почками;

  • рак позвоночника;

  • опоясывающий лишай;

  • проблемы со сном.

Спазмы или перенапряжения возникают, когда вы поднимаете тяжести или делаете много резких движений. Боль в пояснице чаще встречается у женщин, нежели у мужчин, возможно, из-за гормональных факторов. Стресс, беспокойство и перепады настроения также могут быть связаны с болью в спине.

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Экспертное мнение: надо ли оперировать грыжи

Марк Леонтьев

медицина

врач, хирург-травматолог, кандидат медицинских наук, эксперт по реабилитации и нейрореабилитации, восстановлению после травм и заболеваний ЦНС и опорно-двигательного аппарата

www.facebook.com/groups/rehab

«Диск — сложное образование, — поясняет врач. — Его наружная часть — фиброзное кольцо — плотная, как автомобильная покрышка, конструкция. Внутри диска — пульпозное ядро, полужидкое и пружинистое, почти как камера или резиновый мячик. Спазмированные мышцы сжимают между собой позвонки, пульпозное ядро-мячик начинает смещаться от центра к периферии и давит изнутри на фиброзное кольцо. И на нем постепенно появляется выбухание — протрузия, что похоже на „грыжу“ на колесе. Если же пульпозное ядро начинает выдавливаться за пределы фиброзного кольца, то говорят о грыже. Если еще точнее, то о грыже говорят, когда пульпозное ядро вылезает за пределы диска в сторону спинномозговых корешков, потому что в этом случае грыжу и диагностируют. Сдавленный спинномозговой корешок вызывает острую боль, что побуждает обратиться к врачу».

Удаление одной межпозвонковой грыжи не только не препятствует появлению новых грыж, но даже и способствует этому, говорит эксперт. Оперированный сегмент в меньшей степени вносит вклад в подвижность позвоночника, поэтому смежные двигательные сегменты несут избыточную нагрузку. Без операции эта субстанция, выпавшая грыжа диска, может со временем уменьшиться в размерах. Тогда не будет воздействия на спинномозговой корешок, не будет боли, и человек это ощущает как выздоровление.

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Кто в группе риска

Постоянное времяпровождение за компьютером заставляет наш позвоночник постоянно находиться в одной положении. Это может привести к нарушению осанки и спровоцировать боль. Также от боли в спине страдают люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, пожилые, беременные, курильщики, а также те, у кого работа связаны с постоянной физической активностью или люди с лишним весом.

Когда пора к врачу

Если к болям в спине прибавились следующие симптомы, то без медицинской помощи уже точно не обойтись:

  • потеря веса;

  • высокая температура;

  • отек и зуд на спине;

  • боль в ногах (например, ниже колен);

  • недержание кала и мочи;

  • онемение в области половых органов;

  • длительный отдых не помогает справляться с болью;

  • резкая боль появилась после травмы или падения.

Софья Хромова