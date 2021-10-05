Чем раньше вы выявите онкологию, тем больше шансов добиться стойкой ремиссии, напоминают врачи. Сейчас, в эпоху пандемии коронавируса, большинство людей боятся лишний раз появляться в общественных местах, в том числе и в больницах. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, уже 19 500 англичан страдают от прогрессирующих онкологических заболеваний из-за того, что вовремя не начали лечение, пишет Express.

Онкология и боли в спине

Так, некоторые нетипичные симптомы могут сигнализировать об онкологии на ранней стадии. Например, характерные боли в спине и пояснице. Рак желудка, толстой и прямой кишки может вызывать боль, которая распространяется от места опухоли к нижней части спины. К этому также часто добавляются другие симптомы:

внезапная потеря веса,

постоянная усталость,

покалывание или онемение в руках и ногах.

Еще один тревожный сигнал — это боль в спине, которая усиливается при движении . Особенно стоит обратить внимание на боль, которая беспокоит вас утром и вечером, но практически не ощущается в течение дня.

В области позвоночника часто появляются метастазы, они тоже могут вызвать болевой синдром. Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, что при метастазах в области позвоночника боль в спине может усиливаться, когда вы лежите.

«Если рак распространяется на спинномозговые нервы, которые контролируют мочевой пузырь и кишечник, то может возникнуть недержание кала или мочи», — добавляют эксперты.

Через специфичные боли в спине также может проявляться и рак костей. В этом случае человек сначала испытывает неприятные ощущения в области поясницы, которые со временем постоянно усиливаются. Вокруг пораженного места часто появляются отек и даже зуд.

«Боль, вызванная раком кости, обычно начинается с ощущения болезненности пораженной кости. Это постепенно переходит в постоянную боль или боль, которая приходит и уходит. Но через какое-то время она остается ночью и во время отдыха », — говорят специалисты Национальной службы здравоохранения.

Рак может поразить любую кость, но чаще всего страдают плечевая и кости нижних конечностей.