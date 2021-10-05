Ученые Гарварда выяснили, какая боль в спине сигналит о ранней стадии онкологии
Рак желудка, толстой и прямой кишки, а также костей может проявляться через боли в спине. Эксперты рассказали, какие симптомы могут указать на начало опасного заболевания.
5 октября 2021
Чем раньше вы выявите онкологию, тем больше шансов добиться стойкой ремиссии, напоминают врачи. Сейчас, в эпоху пандемии коронавируса, большинство людей боятся лишний раз появляться в общественных местах, в том числе и в больницах. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, уже 19 500 англичан страдают от прогрессирующих онкологических заболеваний из-за того, что вовремя не начали лечение, пишет Express.
Онкология и боли в спине
Так, некоторые нетипичные симптомы могут сигнализировать об онкологии на ранней стадии. Например, характерные боли в спине и пояснице. Рак желудка, толстой и прямой кишки может вызывать боль, которая распространяется от места опухоли к нижней части спины. К этому также часто добавляются другие симптомы:
Еще один тревожный сигнал — это боль в спине, которая усиливается при движении. Особенно стоит обратить внимание на боль, которая беспокоит вас утром и вечером, но практически не ощущается в течение дня.
В области позвоночника часто появляются метастазы, они тоже могут вызвать болевой синдром. Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, что при метастазах в области позвоночника боль в спине может усиливаться, когда вы лежите.
«Если рак распространяется на спинномозговые нервы, которые контролируют мочевой пузырь и кишечник, то может возникнуть недержание кала или мочи», — добавляют эксперты.
Через специфичные боли в спине также может проявляться и рак костей. В этом случае человек сначала испытывает неприятные ощущения в области поясницы, которые со временем постоянно усиливаются. Вокруг пораженного места часто появляются отек и даже зуд.
«Боль, вызванная раком кости, обычно начинается с ощущения болезненности пораженной кости. Это постепенно переходит в постоянную боль или боль, которая приходит и уходит. Но через какое-то время она остается ночью и во время отдыха», — говорят специалисты Национальной службы здравоохранения.
Рак может поразить любую кость, но чаще всего страдают плечевая и кости нижних конечностей.
ишиас — острая стреляющая боль, которая распространяется от ягодицу и вниз по задней части ноги, вызванная выпуклостью или грыжей межпозвоночного диска, давящим на нерв;
артрит;
аномальное искривление позвоночника;
остеопороз;
проблемы с почками;
рак позвоночника;
опоясывающий лишай;
проблемы со сном.
Спазмы или перенапряжения возникают, когда вы поднимаете тяжести или делаете много резких движений. Боль в пояснице чаще встречается у женщин, нежели у мужчин, возможно, из-за гормональных факторов. Стресс, беспокойство и перепады настроения также могут быть связаны с болью в спине.
«Диск — сложное образование, — поясняет врач. — Его наружная часть — фиброзное кольцо — плотная, как автомобильная покрышка, конструкция. Внутри диска — пульпозное ядро, полужидкое и пружинистое, почти как камера или резиновый мячик. Спазмированные мышцы сжимают между собой позвонки, пульпозное ядро-мячик начинает смещаться от центра к периферии и давит изнутри на фиброзное кольцо. И на нем постепенно появляется выбухание — протрузия, что похоже на „грыжу“ на колесе. Если же пульпозное ядро начинает выдавливаться за пределы фиброзного кольца, то говорят о грыже. Если еще точнее, то о грыже говорят, когда пульпозное ядро вылезает за пределы диска в сторону спинномозговых корешков, потому что в этом случае грыжу и диагностируют. Сдавленный спинномозговой корешок вызывает острую боль, что побуждает обратиться к врачу».
Удаление одной межпозвонковой грыжи не только не препятствует появлению новых грыж, но даже и способствует этому, говорит эксперт. Оперированный сегмент в меньшей степени вносит вклад в подвижность позвоночника, поэтому смежные двигательные сегменты несут избыточную нагрузку. Без операции эта субстанция, выпавшая грыжа диска, может со временем уменьшиться в размерах. Тогда не будет воздействия на спинномозговой корешок, не будет боли, и человек это ощущает как выздоровление.
Постоянное времяпровождение за компьютером заставляет наш позвоночник постоянно находиться в одной положении. Это может привести к нарушению осанки и спровоцировать боль. Также от боли в спине страдают люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, пожилые, беременные, курильщики, а также те, у кого работа связаны с постоянной физической активностью или люди с лишним весом.
Когда пора к врачу
Если к болям в спине прибавились следующие симптомы, то без медицинской помощи уже точно не обойтись:
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