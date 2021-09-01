По мнению специалистов из Университета Умео, в основе повышенного риска опухолей толстой кишки лежит влияние антибиотиков на микробиом кишечника.
«Результаты подчеркивают тот факт, что существует множество причин для ограничения приема антибиотиков. Хотя во многих случаях антибиотикотерапия необходима и спасает жизни, в случае менее серьезных заболеваний, которые, как ожидается, все равно вылечат, следует проявлять осторожность. Прежде всего, чтобы предотвратить развитие резистентности бактерий, но, как показывает это исследование, еще и потому, что антибиотики могут увеличить риск будущего рака толстой кишки», — объясняет София Харлид, исследователь рака из Университета Умео.
В новом исследовании, о котором
В итоге исследователи пришли к выводу, что у мужчин и женщин, принимавших антибиотики в течение более 6 месяцев, риск развития рака восходящей ободочной кишки (первого отдела толстой кишки) был на 17% выше, чем у тех, кто не пил такие препараты. Однако риска развития рака нисходящей ободочной кишки (третий отдел толстой кишки) обнаружено не было. Также не было повышенного риска рака прямой кишки (последний отдел толстой кишки) у мужчин, принимающих антибиотики, в то время как у женщин частота рака этого органа была даже несколько ниже.
Отмечается, что повышенный риск рака толстой кишки был заметен уже через 5-10 лет после приема антибактериальных лекарств. Наибольшим он был у тех, кто принимал много антибиотиков, хотя ученые наблюдали также небольшое увеличение риска и после однократного курса.
Хотя в исследовании использовались только пероральные препараты, ученые не исключают, что внутривенные тоже влияют на микробиоту кишечника.
Несмотря на пугающие результаты, исследователи успокаивают:
«Нет абсолютно никаких причин для беспокойства просто потому, что вы принимали антибиотики. Повышение риска умеренное, и влияние на абсолютный риск для человека довольно мало», — сказала София Харлид, отметив важность регулярно проходить обследование на колоректальный рак, которое позволяет обнаружить болезнь на ранних стадиях и даже предотвратить.
Кстати
Российские ученые тоже предостерегают от приема антибиотиков без особых показаний. По словам главного внештатного микробиолога Минздрава Романа Козлова, у таких препаратов есть множество побочных эффектов: могут развиться аллергические реакции, нарушения работы сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому антибиотики ни в коем случае нельзя пить без консультации с врачом. Есть и еще одна опасность: увлечение антибиотиками приводит к тому, что смертельные инфекции получают резистентность к этим лекарствам — и вылечить их становится невозможно.
«Мы рано или поздно столкнемся с тем, что антибиотики перестанут действовать, и нам нечем будет лечить бронхиты, пневмонии, цистит, гайморит и другие инфекции. Люди снова начнут умирать от тех болезней, которые еще несколько лет назад легко можно было вылечить приемом нескольких таблеток», — объяснил Роман Козлов.
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