По мнению специалистов из Университета Умео, в основе повышенного риска опухолей толстой кишки лежит влияние антибиотиков на микробиом кишечника.

«Результаты подчеркивают тот факт, что существует множество причин для ограничения приема антибиотиков. Хотя во многих случаях антибиотикотерапия необходима и спасает жизни, в случае менее серьезных заболеваний, которые, как ожидается, все равно вылечат, следует проявлять осторожность. Прежде всего, чтобы предотвратить развитие резистентности бактерий, но, как показывает это исследование, еще и потому, что антибиотики могут увеличить риск будущего рака толстой кишки», — объясняет София Харлид, исследователь рака из Университета Умео.