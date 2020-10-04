После травмы позвоночника быстрее восстановиться поможет витамин В1, выяснили российские ученые

Если после травмы позвоночника в течение суток ввести пациенту витамин В1, то это поможет ему быстрее восстановиться. Помимо этого, у пациента снижаются и метаболические последствия травмы, затрагивающие головной мозг. К такому выводу пришли российские ученые после успешных опытов на грызунах.

Группа ученые из МГУ и НМИЦ кардиологии провела эксперимент: исследователи с помощью хирургического вмешательства сымитировали тяжелую травму спинного мозга у крыс. Они заметили, что нарушения тиамин-зависимых реакций обмена веществ в мозге играют ключевую роль в вызываемой травмой дисфункции митохондрий — энергетических станций клетки. Исходя из этого, ученые предположили, что если вовремя ввести пациенту дополнительный тиамин (или витамин В1), то это поможет ему быстрее восстановиться.

Исследователи поделили травмированных грызунов на две группы. Одной из них в течение суток после повреждения спинного мозга вводили витамин В1, а другой, контрольной, — физиологический раствор. Ученые наблюдали за грызунами - анализировали их двигательную активность, плюс делали им необходимые анализы в период реабилитации. Эксперимент показал: витамин В1 улучшает восстановление двигательной активности животных через восемь недель после травмы. При этом снижалась степень митохондриальной дисфункции и нарушений аминокислотного обмена спинного и головного мозга у крыс.

«Наши исследования показали, что тиамин в составе интенсивной терапии после травмы спинного мозга может улучшить восстановление двигательной активности и препятствовать развитию хронического нарушения обмена веществ головного мозга в результате спинальной травмы. Результаты свидетельствуют о том, что своевременное введение тиамина может снизить отдаленные последствия спинальной травмы и у человека», — комментирует исследование Виктория Буник, доктор химических наук, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета и Сеченовского университета и один из авторов статьи.

Исследование ученых опубликовано в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience.

Напомним, Витамин В1 (тиамин) играет важную роль в обмене веществ и широко применяется в медицине для улучшения работы головного мозга, настроения, аппетита. При недостатке тиамина могут развиться мышечная слабость и серьезные изменения нервной системы, которые проявляются в виде разнообразных симптомов – от раздражительности до депрессивного расстройства и нарушения мыслительных процессов.

Справка

Пациенты после тяжелой травмы позвоночника могут остаться полностью парализованными или же частично потерять контроль над телом. Такие травмы каждый год получают от 250 до 500 тысяч человек по всему миру. В долгосрочной перспективе травмы спинного мозга также способны провоцировать различные психические и нейродегенеративные заболевания. На сегодняшний день нет лечения, которое смогло бы полностью восстановить здоровье пациента. Ученые надеются, что их открытие в будущем поможет предотвратить тяжелые последствия и поможет в восстановлении.

© Доктор Питер