Диагноз «онкология» — страшный, кажется, что на этом жизнь заканчивается. А любые попытки справиться с болезнью обречены на провал. Но это только первое впечатление. Врачи уверяют, исход всегда зависит не только от стадии заболевания, но и от лечения, которое вам назначат. Не всегда с опухолью помогает справиться хирургическое вмешательство, тогда на помощь приходят различные лекарственные методики, которые направлены на то, чтобы остановить рост образования и разрушить «бракованные» клетки.

В чем отличия химиотерапии и таргетной? Кому их назначают? И можно ли использовать оба метода одновременно? На эти вопросы ответила химиотерапевт, онколог онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова Юлия Гронская.