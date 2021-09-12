Диагноз «онкология» — страшный, кажется, что на этом жизнь заканчивается. А любые попытки справиться с болезнью обречены на провал. Но это только первое впечатление. Врачи уверяют, исход всегда зависит не только от стадии заболевания, но и от лечения, которое вам назначат. Не всегда с опухолью помогает справиться хирургическое вмешательство, тогда на помощь приходят различные лекарственные методики, которые направлены на то, чтобы остановить рост образования и разрушить «бракованные» клетки.
В чем отличия химиотерапии и таргетной? Кому их назначают? И можно ли использовать оба метода одновременно? На эти вопросы ответила химиотерапевт, онколог онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова Юлия Гронская.
Юлия Гронская
Медицина
Онколог-химиотерапевт СПбГУ КВМТ им. Н.И. Пироговаwww.instagram.com/julia.gronskaya/
Что такое химиотерапия
Очень часто химиотерапией называют все противоопухолевое лечение. Однако сейчас в арсенале онкологов есть не только химиотерапия, но также гормональная терапия, иммунная терапия и таргетная терапия.
Говоря простым языком, химиотерапия — это воздействие химических веществ, то есть клеточных ядов, на аппарат деления клеток. Под их действием клетки опухоли гибнут. Однако обратной стороной медали является то, что такое токсическое воздействие химиотерапия имеет и на нормальные клетки организма. Именно поэтому такое лечение имеет немало побочных эффектов.
Химиотерапия может проводиться одним или несколькими препаратами. Часто препараты группируются в схемы по механизму синергизма действия (усиления друг друга). Лечение может быть разного вида: капельницы, таблетки или капсулы. Назначается оно циклами или курсами. В зависимости от схемы химиотерапии, введение препаратов может быть одно-, двух-, трех- и даже пятидневным.
Таблетированные схемы могут приниматься в течение нескольких дней, достигать 21 дня, а иногда постоянно без перерыва. Интервальность лечения — 21 день, 14 дней, или есть еженедельные схемы. Схема и интервальность определяется лечащим врачом и зависит от подтипа опухоли, общего состояния пациента и его заболевания. Несмотря на то, что химиотерапия старый метод лечения, он активно используется в нашей практике.
Что такое таргетная терапия
У таргетной терапии несколько иной принцип действия. Это вид лекарственного лечения, когда препараты целятся на конкретные клетки, в которых есть мишень, а не все быстроделящиеся клетки, в том числе и здоровые, как в случае с химиотерапией. Таргеты — могут быть ферментами, рецепторами или белками.
Таргетная терапия блокирует дальнейшее размножение клеток, на которых есть эти мишени.
За счет того, что препараты блокируют не все быстроделящиеся клетки, а только те, на которых есть мишень, переносимость данного лечения намного лучше. Иногда пациенты не испытывают никаких побочных эффектов на фоне терапии.
Однако для назначения таргетной терапии необходимо выделить эту мишень на опухолевых клетках. Доктора-онкологи назначают пациентам дополнительные исследования: такие как иммуногистохимическое, молекулярно-генетическое, для того, чтобы найти мишени на опухолевых клетках и назначить таргетный препарат. Если мишеней на клетках нет, то таргетная терапия не показана.
Таргетные препараты могут назначаться как в самостоятельном виде, так и в сочетании с химиотерапией и сейчас даже есть режимы, которые совмещают химиотерапию, таргетную и иммунную терапию.
Таргетная терапия — это прорыв в онкологии. Потому что сейчас мы наблюдаем длительный эффект от лечения даже у тех пациентов, которые раньше были не чувствительны к химиотерапии.
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