Для жителей мегаполисов гипоксия (пониженное содержание кислорода в организме) становится нормой. За городом, на свежем воздухе, где кислорода более, чем достаточно, организм начинает перестраиваться, что может проявляться скачками артериального давления.
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
- Ученые связывают появление головных болей на свежем воздухе с аэроионами — заряженными частицами воздуха, — поясняет врач Ирина Юзуп. — Их концентрация, например, возрастает в воздухе после грозы до 50 тысяч, а то и миллиона ионов на см3. Для сравнения — в воздухе городской квартиры концентрация ионов может быть не более 100 на см3.
Максимум аэроионов присутствует в воздухе в местах с нетронутой природой, подчеркивает врач.
- Биофизик Чижевский — изобретатель ионизатора, определил, что воздух в помещении отличается от воздуха природы именно за счет большой концентрации аэроионов, — говорит Ирина Юзуп. — Этим объясняется благотворное влияние на здоровье климатолечения в санаториях, расположенных в приморских и горных районах, где концентрация аэроионов достигает максимума.
Как показали научные исследования, регулярная ионизация помещения позволяет снизить инфекционную заболеваемость. У людей при нахождении в помещении, где стоит ионизатор, снижается утомляемость, растет работоспособность.
- Если при поездке за город у вас появляются головные боли, а со здоровьем проблем нет, можно поставить дома ионизатор воздуха, — рекомендует врач. — Это поможет смягчить перепады, с которыми организму приходится сталкиваться при нахождении на свежем воздухе.
Ранее «Доктор Питер» писал, какие пищевые привычки могут вызвать мучительную головную боль. Так, разболеться голова может из-за недостатка жидкости в организме. При недостатке воды сгущается кровь, становится вязкой, появляется головная боль с ощущением тяжести. Достаточно восполнить дефицит и мучительная боль способна пройти сама по себе.
Еще одной причиной неожиданной сильной головной боли может стать злоупотребление кофеином. Причем, речь идет не только про кофе. «Передоз» кофеина способен случиться, если вы любите есть много шоколада и постоянно подбадриваете себя энергетиками.