- Ученые связывают появление головных болей на свежем воздухе с аэроионами — заряженными частицами воздуха, — поясняет врач Ирина Юзуп. — Их концентрация, например, возрастает в воздухе после грозы до 50 тысяч, а то и миллиона ионов на см3. Для сравнения — в воздухе городской квартиры концентрация ионов может быть не более 100 на см3.

Максимум аэроионов присутствует в воздухе в местах с нетронутой природой, подчеркивает врач.

- Биофизик Чижевский — изобретатель ионизатора, определил, что воздух в помещении отличается от воздуха природы именно за счет большой концентрации аэроионов, — говорит Ирина Юзуп. — Этим объясняется благотворное влияние на здоровье климатолечения в санаториях, расположенных в приморских и горных районах, где концентрация аэроионов достигает максимума.