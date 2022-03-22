Названы 10 верных признаков начинающегося слабоумия
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Психиатр Александр Мещеряков советует не путать обычную забывчивость с начинающимся слабоумием. В своем телеграм-канале доктор назвал 10 ранних и часто заметных признаков, которые действительно должны насторожить и заставить человека как можно быстрее начать что-то делать.

Александр Мещеряков
Психиатрия

Врач-психиатр

t.me/schura_doc

Ухудшение памяти на недавние события

Хотя при деменции ухудшение памяти происходит поступательно и послойно, но в первую очередь страдает именно память на «свежую» информацию. Также начинаются трудности с усвоением новых данных и впечатлений: у такого человека все новое вызывает страх, ему комфортнее там, где он лучше ориентируется.

Суетливость

Она компенсирует снижение памяти. Человек много суетится, а результата нет.

Рассеянность

Особенно она должна насторожить, если всю жизнь человек был собран и подтянут. В первый раз она может проявиться при какой-то бытовой проблеме. К примеру, образовался засор в раковине, а человек час сидит и смотрит, ничего не предпринимая.

Изменение почерка или подписи

При развивающейся деменции страдает координация движений, а иногда человек и вовсе может на мгновение забыть, как он расписывается — это тоже тревожный «звоночек» несмотря на то, что длился он всего мгновение.

Трудности в поддержании беседы

Человек начинает в разговоре забывать слова, поэтому пытается компенсировать их другими, не всегда подходящими по смыслу, а также упрощать речь.

Трудности с пониманием речи окружающих

Проявляются они в том, что человек может задавать один и тот же вопрос, не слыша ответа, или рассказывать по несколько раз одну историю, причем совершенно одинаково.

Подозрения

Часто лет за 10 до деменции появляются идеи «отравления», «обкрадывания».

Депрессия

У трети пациентов с деменцией все начиналось именно с нее.

«Незастегнутая пуговица»

Для диагностики деменции важно сравнение — «что было» и «что стало». Например, Ги де Мопассану диагноз поставили по незастегнутой пуговице на сюртуке.

Просто потерялся

Иногда нет никаких первых признаков и все может начаться с того, что человек потерялся — просто забыл свой адрес.

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Как снизить риск развития слабоумия — советы от психиатра

  • Питайтесь разнообразно, включая в рацион растительный и животный белки, овощи, фрукты, бобовые. При этом необходимо снизить потребление трансжиров (снэков, гидрогенизированного растительного масла) и сладкой газировки.

  • Следите, чтобы в меню было достаточно клетчатки, которая необходима для кишечных бактерией.

  • Не допускайте дефицита витаминов E, D, В12.

  • Занимайтесь силовыми тренировками. По словам психиатра, доказано, что мышечный каркас не дает деменции шанса.

  • Будьте постоянно чем-то заняты, не оставляя место пустому времяпрепровождению.

  • Постоянно учитесь чему-нибудь новому. Чем выше уровень образования, тем ниже шансы деменции.

  • Бросьте курить. Курение тоже фактор риска развития деменции, причем чаще у мужчин. У женщин, как это ни странно, связи между курением и деменцией ученые не выявили.

  • Будьте активными, в том числе интеллектуально. Интеллектуальную активность можно выбирать любую, какая больше нравится — шахматы, шашки, бридж, преферанс, кроссворды. Не забывайте и про сексуальную активность.

  • Создавайте новые межнейронные связи. Этого можно добиться изменением привычных стереотипов — новыми впечатлениями, новыми маршрутами на работу и домой, перестановкой мебели, чисткой зубов другой рукой или стоя на одной ноге.

- Слабоумие, она же деменция, начинается постепенно. Заметили что-то подозрительное — сходите к специалисту. На ранних стадиях противодементные препараты отлично работают, — добавляет Александр Мещеряков.

Анастасия Романова