Названы 10 верных признаков начинающегося слабоумия

Ухудшение памяти на недавние события

Хотя при деменции ухудшение памяти происходит поступательно и послойно, но в первую очередь страдает именно память на «свежую» информацию. Также начинаются трудности с усвоением новых данных и впечатлений: у такого человека все новое вызывает страх, ему комфортнее там, где он лучше ориентируется.

Суетливость

Она компенсирует снижение памяти. Человек много суетится, а результата нет.

Рассеянность

Особенно она должна насторожить, если всю жизнь человек был собран и подтянут. В первый раз она может проявиться при какой-то бытовой проблеме. К примеру, образовался засор в раковине, а человек час сидит и смотрит, ничего не предпринимая.

Изменение почерка или подписи

При развивающейся деменции страдает координация движений, а иногда человек и вовсе может на мгновение забыть, как он расписывается — это тоже тревожный «звоночек» несмотря на то, что длился он всего мгновение.

Трудности в поддержании беседы

Человек начинает в разговоре забывать слова, поэтому пытается компенсировать их другими, не всегда подходящими по смыслу, а также упрощать речь.

Трудности с пониманием речи окружающих

Проявляются они в том, что человек может задавать один и тот же вопрос, не слыша ответа, или рассказывать по несколько раз одну историю, причем совершенно одинаково.

Подозрения

Часто лет за 10 до деменции появляются идеи «отравления», «обкрадывания».

Депрессия

У трети пациентов с деменцией все начиналось именно с нее.

«Незастегнутая пуговица»

Для диагностики деменции важно сравнение — «что было» и «что стало». Например, Ги де Мопассану диагноз поставили по незастегнутой пуговице на сюртуке.

Просто потерялся

Иногда нет никаких первых признаков и все может начаться с того, что человек потерялся — просто забыл свой адрес.