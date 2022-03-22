Названы 10 верных признаков начинающегося слабоумия

Психиатр Александр Мещеряков советует не путать обычную забывчивость с начинающимся слабоумием. В своем телеграм-канале доктор назвал 10 ранних и часто заметных признаков, которые действительно должны насторожить и заставить человека как можно быстрее начать что-то делать.
Ухудшение памяти на недавние события
Хотя при деменции ухудшение памяти происходит поступательно и послойно, но в первую очередь страдает именно память на «свежую» информацию. Также начинаются трудности с усвоением новых данных и впечатлений: у такого человека все новое вызывает страх, ему комфортнее там, где он лучше ориентируется.
Суетливость
Она компенсирует снижение памяти. Человек много суетится, а результата нет.
Рассеянность
Особенно она должна насторожить, если всю жизнь человек был собран и подтянут. В первый раз она может проявиться при какой-то бытовой проблеме. К примеру, образовался засор в раковине, а человек час сидит и смотрит, ничего не предпринимая.
Изменение почерка или подписи
При развивающейся деменции страдает координация движений, а иногда человек и вовсе может на мгновение забыть, как он расписывается — это тоже тревожный «звоночек» несмотря на то, что длился он всего мгновение.
Трудности в поддержании беседы
Человек начинает в разговоре забывать слова, поэтому пытается компенсировать их другими, не всегда подходящими по смыслу, а также упрощать речь.
Трудности с пониманием речи окружающих
Проявляются они в том, что человек может задавать один и тот же вопрос, не слыша ответа, или рассказывать по несколько раз одну историю, причем совершенно одинаково.
Подозрения
Часто лет за 10 до деменции появляются идеи «отравления», «обкрадывания».
Депрессия
У трети пациентов с деменцией все начиналось именно с нее.
«Незастегнутая пуговица»
Для диагностики деменции важно сравнение — «что было» и «что стало». Например, Ги де Мопассану диагноз поставили по незастегнутой пуговице на сюртуке.
Просто потерялся
Иногда нет никаких первых признаков и все может начаться с того, что человек потерялся — просто забыл свой адрес.
Как снизить риск развития слабоумия — советы от психиатра
Питайтесь разнообразно, включая в рацион растительный и животный белки, овощи, фрукты, бобовые. При этом необходимо снизить потребление трансжиров (снэков, гидрогенизированного растительного масла) и сладкой газировки.
Следите, чтобы в меню было достаточно клетчатки, которая необходима для кишечных бактерией.
Не допускайте дефицита витаминов E, D, В12.
Занимайтесь силовыми тренировками. По словам психиатра, доказано, что мышечный каркас не дает деменции шанса.
Будьте постоянно чем-то заняты, не оставляя место пустому времяпрепровождению.
Постоянно учитесь чему-нибудь новому. Чем выше уровень образования, тем ниже шансы деменции.
Бросьте курить. Курение тоже фактор риска развития деменции, причем чаще у мужчин. У женщин, как это ни странно, связи между курением и деменцией ученые не выявили.
Будьте активными, в том числе интеллектуально. Интеллектуальную активность можно выбирать любую, какая больше нравится — шахматы, шашки, бридж, преферанс, кроссворды. Не забывайте и про сексуальную активность.
Создавайте новые межнейронные связи. Этого можно добиться изменением привычных стереотипов — новыми впечатлениями, новыми маршрутами на работу и домой, перестановкой мебели, чисткой зубов другой рукой или стоя на одной ноге.
- Слабоумие, она же деменция, начинается постепенно. Заметили что-то подозрительное — сходите к специалисту. На ранних стадиях противодементные препараты отлично работают, — добавляет Александр Мещеряков.