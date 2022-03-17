Врач-невролог ФКНЦ ФМБА рассказала «Доктору Питеру», что одним из первых признаков слабоумия и болезни Альцгеймера в частности могут быть ложные воспоминания и «провалы» в памяти — когда человек не может вспомнить, что делал накануне.

Тревожным сигналом Елена Ширшова назвала и постоянную забывчивость — если человек вдруг не может вспомнить, куда идет, или постоянно теряет предметы, кладет их в несвойственные им места и постоянно переспрашивает одно и то же много раз.

Врач обратила внимание, что иногда люди в возрасте становятся более придирчивыми, раздражительными, много говорят о прошлом и категорически не слышат критику в свой адрес. Но как раз вот эти проявления — нормальный процесс возрастной трансформации личности и вряд ли указывают на развитие болезни Альцгеймера.