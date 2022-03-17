Большинство людей не знают о ранних признаках болезни Альцгеймера, одного из видов деменции (приобретенного слабоумия), а многие и вовсе списывают их на возрастные изменения. Но на самом деле, даже легкие когнитивные нарушения могут оказаться ранней стадией серьезного заболевания.
- Легкие когнитивные нарушения — это ранняя стадия незаметной потери памяти или других когнитивных способностей, таких как речь или визуальное и пространственное восприятие. Причем, признаки могут быть достаточно серьезными, чтобы их заметил сам пациент или его близкие, но недостаточно тревожными, чтобы мешать выполнению им большинства повседневных дел, — говорится в
Многие люди называют их обычными признаками старения, но это не так — согласно исследованию, примерно у трети людей с легкими когнитивными нарушениями развивается слабоумие из-за болезни Альцгеймера в течение пяти лет.
Что вызывает болезнь Альцгеймера
Директор клиники по профилактике болезни Альцгеймера из Флориды рассказал, что приобретенное слабоумие может быть вызвано дефицитом витаминов или дисфункцией щитовидной железы, побочным эффектом из-за приема ряда лекарств, неврологическими или психическими расстройствами, генетикой. В группе риска пациенты с гипертонией, перенесшие инсульт или другое сосудистое заболевание или получившие черепно-мозговую травму.
Ранние признаки слабоумия
Исследователи назвали некоторые тревожные симптомы, на которые стоит обратить внимание, если они проявляются у ваших близких или у вас лично. Эти проблемы могут быть первыми звоночками развивающейся болезни Альцгеймера:
проблемы с запоминанием разговоров,
сложности с отслеживанием привычных предметов и вещей,
трудности с сохранением хода мыслей во время разговора,
проблемы с навигацией в обычно знакомом месте,
проблемы с выполнением повседневных задач, таких как оплата счетов.
врач–невролог ФНКЦ ФМБА России, заведующая неврологическим отделением
Врач-невролог ФКНЦ ФМБА рассказала «Доктору Питеру», что одним из первых признаков слабоумия и болезни Альцгеймера в частности могут быть ложные воспоминания и «провалы» в памяти — когда человек не может вспомнить, что делал накануне.
Тревожным сигналом Елена Ширшова назвала и постоянную забывчивость — если человек вдруг не может вспомнить, куда идет, или постоянно теряет предметы, кладет их в несвойственные им места и постоянно переспрашивает одно и то же много раз.
Врач обратила внимание, что иногда люди в возрасте становятся более придирчивыми, раздражительными, много говорят о прошлом и категорически не слышат критику в свой адрес. Но как раз вот эти проявления — нормальный процесс возрастной трансформации личности и вряд ли указывают на развитие болезни Альцгеймера.
Врачи советуют, если вы чувствуете страх и наблюдаете у себя или своих близких первые признаки слабоумия и болезни Альцгеймера, немедленно обратиться к врачу — это самое важное, что могут сделать люди, испытывающие когнитивные изменения.
Ранняя диагностика позволит вовремя взять под контроль заболевание. Вылечить болезнь Альцгеймера, к сожалению, нельзя, но замедлить ее прогрессирование возможно. Пациентам прописывают препараты с ноотропным действием, нейролептики и транквилизаторы, психологический треннинг, рекомендуются умеренные физические нагрузки, диета.