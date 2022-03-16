Стресс виноват в каждом третьем бесплодии

Женщины по природе своей более эмоциональны, поэтому стресс на них влияет сильнее — и в целом на состояние здоровья, и на репродуктивные его возможности.

- У женщин повышаются гормоны стресса: кортизол, адреналин, может повышаться уровень сахара в крови и снижаться уровень мелатонина и половых гормонов, — предупредила Марина Учава.

Это приводит к быстрому старению, силы восстанавливаются медленно, появляется бессонница, раздражительность, угнетается нервная и иммунная системы.

В итоге нас со всех сторон атакуют различные заболевания — обостряются хронические и возникают новые, в том числе гинекологические.

- Длительный стресс опасен в первую очередь тем, что угнетается гормональный фон, — объяснила Марина Учава. — Это проявляется, как правило, нарушением менструального цикла. При стрессе повышаются кортизол, адреналин — гормоны надпочечников, а они угнетающе действуют на половые гормоны женщины (эстрогены и прогестерон), отсюда сбой цикла и так называемая дисфункция яичников.