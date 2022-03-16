В современном мире поводов для переживаний и так предостаточно. Последние события только усилили градус стресса. Но стресс — это не только психологический дискомфорт, резкая смена настроения или проблемы со сном. Он бьет по всем внутренним органам и системам. Не избежать проблем и с женским здоровьем.
Врач-акушер, гинеколог.
- Стресс с древних времен достался нам, чтобы сохранить жизнь: добывать пропитание, спасаться от диких животных, но раньше он был кратковременным, люди быстро выходили из него, — говорит врач-акушер, гинеколог, заведующая амбулаторным отделением гинекологии «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России Марина Учава. — Сейчас же стресс становится постоянным спутником жизни, имеет хроническое течение.
Стресс виноват в каждом третьем бесплодии
Женщины по природе своей более эмоциональны, поэтому стресс на них влияет сильнее — и в целом на состояние здоровья, и на репродуктивные его возможности.
- У женщин повышаются гормоны стресса: кортизол, адреналин, может повышаться уровень сахара в крови и снижаться уровень мелатонина и половых гормонов, — предупредила Марина Учава.
Это приводит к быстрому старению, силы восстанавливаются медленно, появляется бессонница, раздражительность, угнетается нервная и иммунная системы.
В итоге нас со всех сторон атакуют различные заболевания — обостряются хронические и возникают новые, в том числе гинекологические.
- Длительный стресс опасен в первую очередь тем, что угнетается гормональный фон, — объяснила Марина Учава. — Это проявляется, как правило, нарушением менструального цикла. При стрессе повышаются кортизол, адреналин — гормоны надпочечников, а они угнетающе действуют на половые гормоны женщины (эстрогены и прогестерон), отсюда сбой цикла и так называемая дисфункция яичников.
Выражаться это может в периодических задержках менструаций на 10-14 дней, или постоянных — полная аменорея от 3 до 6 месяцев. Это приводит к тому, что женщина не может забеременеть.
- 30 процентов бесплодий в паре спровоцировал именно стресс, они называются стрессорными, — объяснила гинеколог. — Пока женщина не выйдет из состояния стресса, у нее не нормализуется цикл и беременность не наступит.
Миомы, кисты, кровотечения
Стресс бьет не только по нашим возможностям забеременеть и выносить здорового ребенка. Есть угроза более серьезных нарушений в женском организме.
- Например, существует угроза ациклических прорывных маточных кровотечений, — предупреждает врач. — Из-за хронического стресса довольно быстро растут миоматозные узлы, так как на клетки миометрия воздействует адреналин и норадреналин. Они начинают очень быстро делиться.
На фоне стресса хронические заболевания только прогрессируют. Это касается не только миомы матки, но и эндометриоза, и кист яичников.
- Есть хронические заболевания, при которых стресс наиболее опасен, — говорит гинеколог Учава. — В большей степени это касается заболеваний молочных желез. Научно доказано, что в более половины случаев хронический стресс, особенно вкупе с неправильным образом жизни (ожирение, курение), неправильно подобранными контрацепцией или гормональным лечением, может привести к онкологической патологии — раку молочной железы.
Из-за растущего уровня пролактина возникают и доброкачественные образования — фиброзно-кистозная мастопатия. Из-за снизившегося иммунитета — рецидивы генитального герпеса, цистита, кандидоза влагалища.
- Еще частым явлением при хроническом стрессе бывает расстройство пищевого поведения — «заедание стресса», — рассказала Марина Учава. — Это приводит к ожирения. Проблема связана со снижением в крови уровня гормона серотонина.
Беременные в опасности
Самые уязвимые к стрессу — беременные женщины. Переживания вредят не только здоровью будущей мамы, но и ребенку.
- На формирование плода влияет не только генетический фактор, но и состояние самой беременной женщины — то, чем она питается, в какой обстановке находится, какая у нее реакция на окружающий стресс, — объяснила акушер-гинеколог. — Во время сильных нервных переживаний у женщины возможны спазмы сосудов маточных артерий, это приводит к нарушению маточно-плацентарного кровотока, то есть ребенку может не хватать кислорода, возникает гипоксия плода. Данное состояние серьезно вредит здоровью малыша.
Есть исследования, которые показывают, что сильнейшие длительные стрессы во время беременности приводят к предрасположенности к заболеваниям сердечно-сосудистой системы у ребенка. В 20 процентах случаях стресс приводит к преждевременным родам, а на малых сроках беременности (до 12 недель) — к угрозам выкидышей и маточным кровотечениям.
Как быстро снизить влияние стресса
Стресс напрямую связан с качеством половой жизни женщины и, зачастую, именно она помогает справиться с сильным напряжением.
- Стресс, особенно кратковременный, возможно минимизировать при достижении женщиной оргазма во время полового акта, так как в этот момент снижаются гормоны стресса, происходит выброс пролактина, который благотворно влияет на женскую половую сферу, — говорит Марина Учава. — Благодаря этому может улучшиться сон, пройти головные боли, организм расслабится.
Но, конечно, половые отношения подходят не всем. Есть вероятность, что при высоком уровне стресса женщина может еще больше погрузиться в отрицательный эмоции. В этом случае при половом контакте может появиться «болезненность» — диспареуния.
- Это происходит из-за напряженного состояния, беспокойных мыслей или негативного отношения к половому партнеру, — предупредила врач.
Что еще помогает
Правильная реакция на стресс, так как чрезмерно сильные переживания только усугубляют состояние;
спать не менее 7 часов в день;
заняться спортом — больше ходить, записаться в бассейн, заняться йогой-онлайн;
практиковать медитации и дыхательную гимнастику;
добавить в рацион больше овощей и фруктов;
стараться есть больше полинасыщенных жирных кислот — авокадо, красную рыбу, оливковое масло, орехи;
минимизировать употребление глюкозы и фаст-фуда;
отказаться от вредных привычек.
- Без назначения врача можно применять только витаминно-минеральные комплексы, — предупреждает Учава. — Но надо понимать, что при стрессе сильно снижаются витамины группы В, D. Антиоксиданты (витамин А, Е), витамин С, Омега-3, фолиевая кислота также необходимы в состоянии стресса.