Невролог Евдокимова объяснила, как стресс провоцирует инсульт у людей с больной спиной

Инсульт — одна из самых страшных и распространенных патологий. По статистике, в нашей стране на тысячи человек приходится 3 случая инсульта.

Есть общеизвестные факторы риска этой болезни: курение, неправильное питание, ожирение, высокое давление. Однако есть довольно распространенная болезнь, которая тоже может стать причиной инсульта — остеохондроз.