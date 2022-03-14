Невролог Евдокимова объяснила, как стресс провоцирует инсульт у людей с больной спиной

Инсульт — одна из самых страшных и распространенных патологий. По статистике, в нашей стране на тысячи человек приходится 3 случая инсульта.
Есть общеизвестные факторы риска этой болезни: курение, неправильное питание, ожирение, высокое давление. Однако есть довольно распространенная болезнь, которая тоже может стать причиной инсульта — остеохондроз.
Как распознать инсульт
Для того чтобы диагностировать патологию, можно использовать признаки, описанные в тесте FAST:
face: лицо — появляется асимметрия. Заметить ее легко, если попросить человека улыбнуться. Может опуститься веко, исказиться положение губ;
arm: рука — слабость в руке или ноге. Пациент с инсультом, как правило, не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;
speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не может внятно разговаривать сам и с трудом понимает, что говорят ему другие;
touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.
Как отмечает врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов, проблемы в костно-мышечной системе и соединительной ткани, называемые дорсопатия, могут спровоцировать нарушения кровообращения.
По словам специалиста, проблемы в шейном отделе позвоночника повышают риск инсульта на 30%. По сути, речь идет об остеохондрозе, однако сейчас врачи редко используют этот термин для диагноза.
Риск инсульта возрастает в случае, если человек с остеохондрозом находится под воздействием сильного стресса. Дело в том, что стрессовое состояние нередко проявляется через мышечные спазмы. Из-за этого кровоток страдает еще сильней. Как итог — может появиться острое нарушение мозгового кровообращения, пояснил Евдокимов в беседе с изданием
Кстати
Порой признаки инсульта могут быть довольно необычными: например, иногда патология дает о себе знать через икоту. Подробнее о том, какие еще есть необычные симптомы инсульта, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Остеохондроз нередко путают с другими болезнями. О том, как определить причину неприятных ощущений и что делать, если спина постоянно болит, можно прочитать ЗДЕСЬ.