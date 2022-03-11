Стресс — это не только бессонница, потеря аппетита и бесконечная тревожность. Он способен разрушать наш организм изнутри. Поэтому так важно стараться максимально сохранять спокойствие, стараться отвлекаться от тяжелых мыслей, находить в себе силы продолжать обычную жизнь с ее маленькими радостями.
Врач-офтальмолог
- В острые периоды стресса особенно страдает сердечно-сосудистая система: перепады артериального давления могут нарушать кровоснабжение сетчатки или зрительного нерва, — предупреждает эксперт «Доктора Питера», врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова. — Это может вызвать даже резкую потерю зрения, что потребует неотложного обращения за помощью, потому как в некоторых ситуациях счет идет на часы.
Если вы заметили, что на фоне переживаний у вас начало ухудшаться или пропадать зрение, не стоит ждать, когда оно восстановится. Необходимо срочно отправляться к врачу.
- Особенно чувствительны к перепадам артериального давления люди, страдающие глаукомой, — объяснила Валерия Смирнова. — Для них в периоды стресса важно следить не только за удовлетворительным уровнем внутриглазного давления, но и уровнем артериального давления, не допуская резких перепадов последнего.
Зрение способно пропасть и из-за психологических, а не физиологических причин. Но не стоит списывать любую ситуацию на психологию.
Стресс может стать причиной того, что наш организм перестает противостоять инфекциям.
- Иногда течение острого респираторного заболевания может осложняться воспалительными заболеваниями глаз, — рассказала офтальмолог.
Во время стрессовых ситуаций мы достаточно много времени проводим, сидя за компьютером или с гаджетами в руках. Это может быть причиной «компьютерного зрительного синдрома».
- Длительная работа с гаджетами без перерыва снижает частоту миганий, изменяет качественный состав слезы, это приводит к усугублению проявлений синдрома сухого глаза, а также может спровоцировать различные нарушения аккомодации (адаптации), — предупреждает Валерия Смирнова.
Опасные последствия для вашего зрения и глаз могут быть и из-за того, что вы много плачете.
- Слеза, которая выделяется в норме и формирует защитную слезную пленку отличается по составу от слез, которые текут из глаз во время плача, — объяснила офтальмолог Смирнова. — Эти слезы нарушают баланс увлажняющих и защитных компонентов на глазной поверхности и провоцируют синдром сухого глаза, а также могут вызывать раздражение кожи век. В такой ситуации можно порекомендовать использование увлажняющих капель для глаз и уход за кожей лица и области вокруг глаз.
Если вы пытаетесь «закурить» или «запить» стресс, это может отразиться на состоянии сетчатки, в ней начинаются изменения, которые провоцируют снижение зрения.
- При центральной серозной хориоретинопатии в центре поля зрения появляется темное пятно, — рассказала Валерия Смирнова.
Как защитить зрение во время стресса
Чтобы не навредить глазам, стоит стараться держать под контролем хронические заболевания и состояния: артериальную гипертензию, сахарный диабет и другие эндокринные нарушения.
- Мы не можем исключить стресс из нашей жизни, но зато можем повлиять на другие немаловажные факторы: потребление никотина, алкоголя, двигательную активность, — объяснила Валерия Смирнова. — Эти простые и набившие оскомину советы справедливы и в отношении здоровья глаз.
Желательно регулярно использовать увлажняющие капли для глаз как минимум 4-5 раз в день, особенно сейчас, когда мы все прикованы к гаджетам и следим за новостями без перерыва.
По возможности, соблюдать режим зрительных нагрузок, давать отдых зрительной системе, а лучше всего этого можно добиться во время прогулки на свежем воздухе.
При появлении беспокоящих симптомов или усугублении течения имеющихся заболеваний глаз необходимо обращаться к офтальмологу.