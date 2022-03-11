- Особенно чувствительны к перепадам артериального давления люди, страдающие глаукомой, — объяснила Валерия Смирнова. — Для них в периоды стресса важно следить не только за удовлетворительным уровнем внутриглазного давления, но и уровнем артериального давления, не допуская резких перепадов последнего.

Зрение способно пропасть и из-за психологических, а не физиологических причин. Но не стоит списывать любую ситуацию на психологию.

Стресс может стать причиной того, что наш организм перестает противостоять инфекциям.

- Иногда течение острого респираторного заболевания может осложняться воспалительными заболеваниями глаз, — рассказала офтальмолог.

Во время стрессовых ситуаций мы достаточно много времени проводим, сидя за компьютером или с гаджетами в руках. Это может быть причиной «компьютерного зрительного синдрома» .

- Длительная работа с гаджетами без перерыва снижает частоту миганий, изменяет качественный состав слезы, это приводит к усугублению проявлений синдрома сухого глаза, а также может спровоцировать различные нарушения аккомодации (адаптации), — предупреждает Валерия Смирнова.