Хэллоуин, День всех святых, пришедший к нам с Запада, кажется, прочно прижился в российской действительности. Загадочный и таинственный праздник — это прекрасный повод перевоплотиться в вампира из любимой книги, красивую ведьму, жуткого призрака или вообще кого угодно, был бы костюм. Часто к образу докупают накладные зубы, искусственную кровь, делают яркий мейк и покупают цветные линзы — для пущей выразительности. Последние, кстати, могут очень навредить вашему здоровью.

Так, от цветных линз пострадала визажист из США, 27-летняя Джордин Окленд, пишет издание The Daily Mail . Девушка купила линзы, проходила в них несколько часов, а вот когда попыталась снять — начались проблемы. Правая линза словно прилипла к глазному яблоку. Избавиться от нее долго не получалось. После того, как девушка все же сняла линзу, у нее было ощущение, что на глазу появилась царапина.

Наутро «царапина» не прошла, наоборот, Джордин стало хуже. Пострадавший глаз опух, сильно болел, девушка никак не могла его открыть.

«Я сразу заплакала от боли. Всю дорогу до больницы я испытывала мучительную боль. Даже не знаю, как это описать. Это была одна из самых сильных болей, с которой я когда-либо сталкивалась. Ощущение адского жжения, царапин, сильного раздражения», — рассказала пострадавшая журналистам.

Врачи выяснили, что линза выжгла передний эпителий роговицы. Прогнозы были не самые утешительные: девушка могла лишиться зрения.

Но, к счастью, все обошлось. Медики выписали Джоржин антибиотики, капли, которые помогли остановить опасный процесс. Уже через 2 дня глаз начал заживать. Однако полностью вернуть зрение не получится — девушка стала хуже видеть правым глазом и теперь не может выходить из дома без солнцезащитных очков в ясную погоду.

Джорджин призналась, что заказывала линзы в Интернете. Девушка не проверила производителя, у линз не было никаких документов, которые бы подтверждали их сертификат качества.

Американский офтальмолог Брайн Боксер Вахлер заявил : «Не рискуйте своим зрением ради одной карнавальной ночи! Цветные линзы могут быть чрезвычайно опасны».

Так, самая большая опасность — это покупать линзы в Сети, считает эксперт.