Хэллоуин, День всех святых, пришедший к нам с Запада, кажется, прочно прижился в российской действительности. Загадочный и таинственный праздник — это прекрасный повод перевоплотиться в вампира из любимой книги, красивую ведьму, жуткого призрака или вообще кого угодно, был бы костюм. Часто к образу докупают накладные зубы, искусственную кровь, делают яркий мейк и покупают цветные линзы — для пущей выразительности. Последние, кстати, могут очень навредить вашему здоровью.
Так, от цветных линз пострадала визажист из США, 27-летняя Джордин Окленд, пишет издание
Наутро «царапина» не прошла, наоборот, Джордин стало хуже. Пострадавший глаз опух, сильно болел, девушка никак не могла его открыть.
«Я сразу заплакала от боли. Всю дорогу до больницы я испытывала мучительную боль. Даже не знаю, как это описать. Это была одна из самых сильных болей, с которой я когда-либо сталкивалась. Ощущение адского жжения, царапин, сильного раздражения», — рассказала пострадавшая журналистам.
Врачи выяснили, что линза выжгла передний эпителий роговицы. Прогнозы были не самые утешительные: девушка могла лишиться зрения.
Но, к счастью, все обошлось. Медики выписали Джоржин антибиотики, капли, которые помогли остановить опасный процесс. Уже через 2 дня глаз начал заживать. Однако полностью вернуть зрение не получится — девушка стала хуже видеть правым глазом и теперь не может выходить из дома без солнцезащитных очков в ясную погоду.
Джорджин призналась, что заказывала линзы в Интернете. Девушка не проверила производителя, у линз не было никаких документов, которые бы подтверждали их сертификат качества.
Американский офтальмолог Брайн Боксер Вахлер
Так, самая большая опасность — это покупать линзы в Сети, считает эксперт.
«Если цветные контактные линзы покупать в Интернете, а не в сертифицированной оптике, да еще и без рекомендации офтальмолога, сильно возрастает риск таких осложнений, как инфекция, рубцы на роговице, нечеткость зрения и двоение в глазах или даже потеря зрения».
Конечно, существуют цветные линзы, которые не навредят вашим глазам, но они точно не продаются в Интернете за копейки. Недобросовестные продавцы нередко хотят нажиться на любителях экспериментировать со внешностью, потому продают товар, который непонятно кем и как был сделан.
Поэтому, если вы очень хотите поразить всех ярко-желтыми или фиолетовыми глазами, то сходите к офтальмологу, чтобы врач посоветовал вам марку контактных линз.
Когда вы приобретете линзы, внимательно прочитайте инструкцию. Особенно, если будете надевать их в первый раз. И не стоит с кем-то делиться линзами. Даже если вам кажется, что вы тщательно обработали их в специальном растворе. Контактные линзы должны быть только вашими, также как и зубная щетка.
Однако никто не застрахован от опасных инфекций, которые можно занести при ношении линз. Чтобы сберечь глаза, сразу же снимите линзы, если заметите:
покраснение;
боль в глазном яблоке;
линза постоянно «скатывается»;
появилась слезоточивость;
вы стали хуже видеть.
Любые изменения в структуре радужки, цвете белка в глазах, кожи вокруг них могут указывать на различные заболевания. Эти симптомы лучше не игнорировать. Офтальмологи объяснили, как по глазам вычислить диабет, глаукому, болезни печени и повышенный холестерин.
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