Переживания и страх перед будущим могут по-настоящему испортить жизнь — лишить сна, отбить аппетит или наоборот заставить переедать, и даже довести до обострения болезней.

Во время острого стресса в кровь в большом количестве выбрасываются катехоламины и глюкокортикоиды и у человека повышается артериальное давление, ускоряется пульс, усиливается кровообращение, активность центральной нервной системы.

При хроническом стрессе уже страдают эндокринная система, сердце, скачет сахар в крови, может повыситься холестерин, развивается ожирение, снижается иммунитет, человек начинает постоянно болеть, организм буквально разрушается.

Поэтому стресс важно распознать в самом начале, когда эмоции уже невозможно контролировать и человек понимает, что ему необходима помощь.

Вот только одна из частых ошибок, которые совершают многие люди — закупиться валерьянкой или корвалолом или подсесть на успокоительные чаи. Эти способы борьбы со стрессом могут сделать только хуже, считают врачи.