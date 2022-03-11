Переживания и страх перед будущим могут по-настоящему испортить жизнь — лишить сна, отбить аппетит или наоборот заставить переедать, и даже довести до обострения болезней.
Во время острого стресса в кровь в большом количестве выбрасываются катехоламины и глюкокортикоиды и у человека повышается артериальное давление, ускоряется пульс, усиливается кровообращение, активность центральной нервной системы.
При хроническом стрессе уже страдают эндокринная система, сердце, скачет сахар в крови, может повыситься холестерин, развивается ожирение, снижается иммунитет, человек начинает постоянно болеть, организм буквально разрушается.
Поэтому стресс важно распознать в самом начале, когда эмоции уже невозможно контролировать и человек понимает, что ему необходима помощь.
Вот только одна из частых ошибок, которые совершают многие люди — закупиться валерьянкой или корвалолом или подсесть на успокоительные чаи. Эти способы борьбы со стрессом могут сделать только хуже, считают врачи.
врач-терапевт «Инвитро-Москва»
Корвалол при стрессе
- Корвалол может вызвать привыкание и зависимость, и прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены, — предупреждает врач-терапевт Надежда Капнинская. — В легких случаях синдром отмены проявляется тревогой, дрожью, нарастающей слабостью по всему телу, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна, головокружением, развитием обморочных состояний. В тяжелых случаях возможны судороги, делирий.
Валериана как успокоительное
Врач предупреждает, что безобидная валерьянка — растительный препарат — может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
- Неправильное употребление настойки валерианы может вызвать панические атаки и постоянную бессонницу. Длительное применение препарата больше рекомендуемой дозы нарушит моторику кишечника, которая приведет к запорам, — поясняет терапевт.
Чай для снятия напряжения
Травяные чаи тоже требуют осторожности в применении. Их надо пить только после консультации с врачом. Особенно внимательными стоит быть гипертоникам, беременным, кормящим, аллергикам.
- Многие травы содержат токсические вещества и требуют либо ограничения в приеме, либо полный отказ от него, — говорит эксперт. — Особенно стоит быть осторожными людям, страдающим аллергиями, поллинозом.
Травяные чаи могут повышать давление и поэтому некоторые из них противопоказаны гипертоникам — те, что содержат элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень.
— Некоторые травы могут быть опасны во время беременности: в первом триместре нельзя принимать душицу и чабрец — это сильно повышает тонус матки, — предупреждает врач. — Не рекомендуется беременным, кормящим и детям до двух лет также чаи с мать-и-мачехой.
Давать маленьким детям успокоительные чаи тоже не стоит.
Полезными для поддержания здоровья — в том числе и психического, врач назвала чай из ягод шиповника и смеси для заваривания с листьями ежевики и малины.
Как быстро успокоиться
1. Найдите тихое место и маленькими глотками выпейте стакан воды. Серия глотков рефлекторно снижает активность дыхательного центра, задерживая дыхание и делая его ритмичным.
2. Начните правильно дышать. В помощь — диафрагмальное дыхание. Оно поможет успокоиться и снизить тревожность.
- Диафрагмальное дыхание способствует максимальному насыщению крови кислородом, снижению тревоги, телесного напряжения, — советует Надежда Капнинская.
В положении лежа положите одну ладонь на грудь, другую — на живот.
Медленно вдыхайте носом и выдыхайте ртом через слегка сжатые губы так, чтобы ладонь на животе поднималась и опускалась вместе дыханием. Вдыхайте и выдыхайте спокойно и без усилия. Ладонь на груди должна оставаться неподвижной. Мыслительно сопровождайте каждый вдох и каждый выдох. Если разум уходит в тревожные мысли — каждый раз просто возвращайте внимание на процесс дыхания. Дышите так 5-10 минут.
3. Метод указательного пальца. Действенный способ — провести указательным пальцем по губам горизонтально. Он основан на физиологической реакции парасимпатической нервной системы. Быстро и эффективно успокаивает.
- Если долго не можете избавиться от какого-то дискомфортного чувства и уверены, что ваше состояние ненормальное, необходимо обратиться к врачу, — напоминает эксперт.