- Вчера была в двух аптеках, мне нужен польский препарат для профилактики тромбозов и эмболии легочной артерии, который прописал кардиолог, пить его надо ежедневно, но найти пока не могу, — рассказала «Доктору Питеру» преподаватель одного из городских вузов Светлана. — Врач предложила мне альтернативу — отечественный препарат, но сразу предупредила — у него много побочных эффектов. Не знаю теперь, как быть.
Таких историй о том, что в аптеках не купить вполне ходовые и повседневно используемые лекарства, которые нужны сердечникам, гипертоникам, пациентам с патологиями щитовидной железы, множество. Беспокоит россиян и подорожание аптечных препаратов, продолжающееся на фоне растущих доллара и евро.
На самом деле, ситуация в России из-за санкций меняется очень быстро и ответов на многие вопросы как не было, так и нет. Эксперты фармрынка дают очень разные оценки происходящему, и не всегда самые радужные и оптимистичные.
генеральный директор сети аптек «Фарма»
Вакханалия на рынке
- Ежедневно у поставщиков выскакивает дефектура (отсутствие в аптеке необходимого товара — ред.) большого количества позиций, плавающая в формате «сегодня нет — завтра есть», — рассказал генеральный директор сети аптек. — Сформирован большой список позиций, которых нет уже некоторое количество дней, а цены растут. И пока от дистрибьюторов нет четких ответов по восстановлению ситуации.
По предварительным оценкам, в среднем у поставщиков лекарств цены выросли с 20 февраля на 20%. Сейчас доллар опять пошел вверх, никто не знает, чего ждать дальше.
Эксперт отмечает, что аптеки не пытаются наживаться на покупателях, работают на грани рентабельности, и все свободные средства пытаются вложить в товар.
- Вероятно, из-за этого и возникают дефициты, — объясняет Александр Миронов. — То есть товар в цепочке товаропроводящей есть, но распределен неравномерно. Все хотят его купить не под текущую потребность — и покупатели, и сети, и поставщики. Потому что — если ты не купишь, то купит твой конкурент и он будет с товаром а ты — без… Вакханалия на рынке.
Запасы есть
- Многие отечественные производители уверяют, что скупили основные субстанции для производства препаратов на год вперед, — говорит представитель фармрынка. — То есть российскими препаратами скорее всего будем обеспечены. Правда, это если оценивать по текущим темпам производства и продаж. Но если с российского рынка уйдут многие зарубежные производители лекарств, то их емкость выберется отечественными производителями, значит срок, на который хватит препаратов, сократится. Но это время необходимо для того, чтобы провести поиск замены субстанций в Китае или Индии, внести изменения в документацию. Нам всем нужно время для того, чтобы найти обходные пути.
Эксперт отмечает, что многие импортные препараты на самом деле легко заменимы на отечественные, и не с худшим качеством. Но есть и такие, достойных аналогов которым не существует.
Хуже всего будет три-четыре месяца, и особенно тем, кто использовал редкие препараты без отечественной замены.
Прогноз негативный и позитивный
- Думаю, ситуация может дойти до серого-черного импорта через третьи страны, как было в Иране, — считает Александр Миронов. — Туда товар продавался, например, через Армению и не только. Будет ли наше правительство до такого доводить осознанно — непонятно. Но уже сейчас у России санкций больше, чем было когда-либо у того же Ирана или любой другой страны.
Напомним, с 2014 года против России было введено 5532 санкций (по состоянию на 7 марта). Сейчас Россия по этому показателю значительно опережает и Иран, и Сирию, и КНДР.
- Конечно, это негативный прогноз, — считает Александр Миронов. — Есть и оптимистичный — это вариант, что каким-то образом закончится спецоперация, и тиски санкций начнут ослаблять… Давайте верить в лучшее!
Минпромторг официально заявил 9 марта, что в России на год хватит запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) и сырья для них.
По данным ведомства, запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет больше четверти от продаж за прошлый год.
В Ассоциации независимых аптек «Доктору Питеру» подтвердили, что сейчас делается все возможное, чтобы не допустить в России дефицита лекарственных препаратов — как на уровне правительства, так и в профильных ведомствах и отраслевых ассоциациях.
В Ассоциации отмечают, что нехватка лекарств в аптеках может быть в том числе и потому, что люди сейчас находятся в панике, затариваются впрок, в том числе и медикаментами.
- Повышение стоимости не коснется препаратов из перечня ЖНВЛП. Цены на них контролирует государство, и повышать их производитель может раз в год и не выше официального уровня инфляции. Сегодня в этот список входит более 800 наименований, это порядка 50% ассортимента в стоимостном выражении, и трети в рознице, — сообщили в Ассоциации.
кандидат фармацевтических наук, директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций
- Нужно сохранять спокойствие, — считает Виктория Преснякова. — Мы делаем все возможное, чтобы не допустить дефицита и резкого роста цен по тем или иным позициям. В целом, ситуация стабильная. Запасы лекарств созданы как в аптеках, так и у поставщиков.
В Ассоциации пока не готовы давать прогнозы, как будут развиваться события.
Пока есть информация, что санкции не коснутся лекарств. Будем надеяться, что решение это окончательное.
Ранее врач-терапевт назвал отечественную альтернативу популярным и привычным импортным лекарствам — в том числе, «пятерку» препаратов, которые помогут взять гипертонию под контроль.