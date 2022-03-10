Запасы есть

- Многие отечественные производители уверяют, что скупили основные субстанции для производства препаратов на год вперед, — говорит представитель фармрынка. — То есть российскими препаратами скорее всего будем обеспечены. Правда, это если оценивать по текущим темпам производства и продаж. Но если с российского рынка уйдут многие зарубежные производители лекарств, то их емкость выберется отечественными производителями, значит срок, на который хватит препаратов, сократится. Но это время необходимо для того, чтобы провести поиск замены субстанций в Китае или Индии, внести изменения в документацию. Нам всем нужно время для того, чтобы найти обходные пути.

Эксперт отмечает, что многие импортные препараты на самом деле легко заменимы на отечественные, и не с худшим качеством. Но есть и такие, достойных аналогов которым не существует.

Хуже всего будет три-четыре месяца, и особенно тем, кто использовал редкие препараты без отечественной замены.

Прогноз негативный и позитивный

- Думаю, ситуация может дойти до серого-черного импорта через третьи страны, как было в Иране, — считает Александр Миронов. — Туда товар продавался, например, через Армению и не только. Будет ли наше правительство до такого доводить осознанно — непонятно. Но уже сейчас у России санкций больше, чем было когда-либо у того же Ирана или любой другой страны.

Напомним, с 2014 года против России было введено 5532 санкций (по состоянию на 7 марта). Сейчас Россия по этому показателю значительно опережает и Иран, и Сирию, и КНДР.

- Конечно, это негативный прогноз, — считает Александр Миронов. — Есть и оптимистичный — это вариант, что каким-то образом закончится спецоперация, и тиски санкций начнут ослаблять… Давайте верить в лучшее!