Кофеин содержится не только в крепком бодрящем с утра напитке, но и в шоколаде, газировке, черном и зеленом чае — в разных дозировках.

Кофеин в больших количествах может вызвать развитие патологий желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем — гипертонии, язвы, гастрита и даже психических расстройств.

Поэтому стоит проанализировать, как много этого алкалоида, который сочетает в себе как полезные, так и вредные свойства, вы употребляете в течение дня.