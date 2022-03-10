Кофеин содержится не только в крепком бодрящем с утра напитке, но и в шоколаде, газировке, черном и зеленом чае — в разных дозировках.
Кофеин в больших количествах может вызвать развитие патологий желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем — гипертонии, язвы, гастрита и даже психических расстройств.
Поэтому стоит проанализировать, как много этого алкалоида, который сочетает в себе как полезные, так и вредные свойства, вы употребляете в течение дня.
Сколько кофеина в день — норма
Считается, что ежедневная доза кофеина, которая не причинит вреда здоровью — это 400 мг, пишет
- Кофеин — это стимулятор, который возбуждает нервную систему, — отмечает эксперт — То есть, кофеин дает вам энергию, но также способен вызывать и побочные эффекты, если вы с ним переборщите.
Содержание кофеина в продуктах и напитках
Банка энергетика: 80-160 мг.
Чашка кофе: 100 мг.
Плитка темного шоколада: 80 мг.
Чашка черного чая: 47 мг.
Банка диетической газировки: 46 мг.
Чашка зеленого чая: 28 мг.
Плитка молочного шоколада: 9 мг.
Эксперт отмечает, что люди по-разному переносят кофеин, и для кого-то передозировкой может стать и меньшее, чем рекомендовано, количество, а для организма других безобидными будут даже лошадиные дозы.
Ориентироваться стоит на так называемые «красные флажки», которыми организм сигналит о том, что вы переборщили с кофеином.
Симптомы, которые говорят о чрезмерном употреблении кофеина
Учащение мочеиспускания
Диарея
Расстройство желудка
Головная боль
Повышенная тревожность
Бессонница
Учащение пульса
В большинстве случаев эти побочные эффекты исчезают после того, как кофеин выйдет из организма. Это может занять до 10 часов.
Кому надо быть осторожными с кофе
Увлекаться кофе и энергетиками не стоит тем, у кого есть потенциально опасные заболевания, например, мерцательная аритмия или тахикардия, а также другие сердечно-сосудистые патологии. Кофеин способен ухудшить состояние здоровья. В этом случае рекомендации, можно ли вам кофе, даст только врач.
Если вы находитесь в состоянии стресса и повышенной тревожности, тоже рекомендуется ограничить кофе и напитки с кофеином — они могут усилить симптомы и вызвать учащенное сердцебиение или тремор.
Как начать пить меньше кофе
Эксперты рекомендуют не отказываться от кофе резко и сразу, иначе могут появиться симптомы отмены — головная боль, сонливость и раздражительность. Ограничения стоит вводить постепенно — пить на одну чашку кофе меньше каждые пару дней или наливать напиток в чашку меньшего объема.
Альтернатива кофе — зеленый чай. Он даст вам нужный запас энергии, но вы получите гораздо меньше кофеина. Если же вы обожаете сам вкус кофе, замените хотя бы одну порцию в день на кофе без кофеина.
Важно не забывать пить воду, если вы кофеман. Достаточное количество жидкости снизит тягу к крепкому напитку и уменьшит риск возникновения головных болей, если вы откажетесь от кофе.
Думайте позитивно, если перестанете пить кофе — не концентрируйтесь на том, чего лишились, а думайте о том, чего приобрели. Например, очень приятно осознавать, что вы сэкономили деньги, не покупая дорогой кофе или перестав каждый день ходить в кофейни.