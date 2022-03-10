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Кофеин содержится не только в крепком бодрящем с утра напитке, но и в шоколаде, газировке, черном и зеленом чае — в разных дозировках.

Кофеин в больших количествах может вызвать развитие патологий желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем — гипертонии, язвы, гастрита и даже психических расстройств.

Поэтому стоит проанализировать, как много этого алкалоида, который сочетает в себе как полезные, так и вредные свойства, вы употребляете в течение дня.

Сколько кофеина в день — норма

Считается, что ежедневная доза кофеина, которая не причинит вреда здоровью — это 400 мг, пишет Insider со ссылкой на доктора медицинских наук Гэри Соффера из Йельского университета.

- Кофеин — это стимулятор, который возбуждает нервную систему, — отмечает эксперт — То есть, кофеин дает вам энергию, но также способен вызывать и побочные эффекты, если вы с ним переборщите.

Содержание кофеина в продуктах и ​​напитках

  • Банка энергетика: 80-160 мг.

  • Чашка кофе: 100 мг.

  • Плитка темного шоколада: 80 мг.

  • Чашка черного чая: 47 мг.

  • Банка диетической газировки: 46 мг.

  • Чашка зеленого чая: 28 мг.

  • Плитка молочного шоколада: 9 мг.

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Эксперт отмечает, что люди по-разному переносят кофеин, и для кого-то передозировкой может стать и меньшее, чем рекомендовано, количество, а для организма других безобидными будут даже лошадиные дозы.

Ориентироваться стоит на так называемые «красные флажки», которыми организм сигналит о том, что вы переборщили с кофеином.

Симптомы, которые говорят о чрезмерном употреблении кофеина

  1. Учащение мочеиспускания

  2. Диарея

  3. Расстройство желудка

  4. Головная боль

  5. Повышенная тревожность 

  6. Бессонница

  7. Учащение пульса

В большинстве случаев эти побочные эффекты исчезают после того, как кофеин выйдет из организма. Это может занять до 10 часов.

Кому надо быть осторожными с кофе

Увлекаться кофе и энергетиками не стоит тем, у кого есть потенциально опасные заболевания, например, мерцательная аритмия или тахикардия, а также другие сердечно-сосудистые патологии. Кофеин способен ухудшить состояние здоровья. В этом случае рекомендации, можно ли вам кофе, даст только врач.

Если вы находитесь в состоянии стресса и повышенной тревожности, тоже рекомендуется ограничить кофе и напитки с кофеином — они могут усилить симптомы и вызвать учащенное сердцебиение или тремор.

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Как начать пить меньше кофе

Эксперты рекомендуют не отказываться от кофе резко и сразу, иначе могут появиться симптомы отмены — головная боль, сонливость и раздражительность. Ограничения стоит вводить постепенно — пить на одну чашку кофе меньше каждые пару дней или наливать напиток в чашку меньшего объема.

Альтернатива кофе — зеленый чай. Он даст вам нужный запас энергии, но вы получите гораздо меньше кофеина. Если же вы обожаете сам вкус кофе, замените хотя бы одну порцию в день на кофе без кофеина.

Важно не забывать пить воду, если вы кофеман. Достаточное количество жидкости снизит тягу к крепкому напитку и уменьшит риск возникновения головных болей, если вы откажетесь от кофе.

Думайте позитивно, если перестанете пить кофе — не концентрируйтесь на том, чего лишились, а думайте о том, чего приобрели. Например, очень приятно осознавать, что вы сэкономили деньги, не покупая дорогой кофе или перестав каждый день ходить в кофейни.

Анна Майская