Ученые выяснили, дефицит какого витамина повышает риск развития деменции

Патологии, которые раньше большинству казались далекими и маловероятными, с каждым годом становятся все моложе и моложе, поражая людей, которым нет и 40. Так, все больше молодых мужчин и женщин страдают от инфарктов и инсультов, а также от нейродегенеративных заболеваний. Например, болезнь Альцгеймера стали диагностировать даже у тридцатитрехлетних, и это серьезная проблема, говорят медики.
Слабоумие разрушает мозг, человек больше не может запоминать новую информацию, забывает старую, он также не способен о себе позаботиться. Ученые пока что не смогли до конца разобраться, как именно начинается деменция — от нее только предстоит найти лекарство. Коварство болезни в том, что она не поражает человека сразу, а может развиваться годами. Диагностировать его не так просто, однако первые симптомы могут насторожить и заставить задуматься о том, что нужно обратиться к врачу.
Что может усилить риск
Ученые из разных стран уже не один десяток лет проводят различные исследования, пытаясь понять механизмы появления деменции. В одной из последних работ эксперты из США решили выяснить, как могут быть связаны слабоумие и дефицит витаминов. Результаты
Так, виновником развития деменции может стать витамин В9 или фолиевая кислота. Точнее, его дефицит, заявили американские ученые. Этот витамин помогает организму вырабатывать здоровые эритроциты, отвечая за «качество» крови, укрепляет иммунную систему, облегчая борьбу с вирусами, участвует в регуляции развития новых клеток и синтезе нуклеиновых кислот — ДНК и РНК.
Ученые изучили медкарты 27 тысяч человек, всем испытуемым было от 60 до 75 лет. Исследователи наблюдали за участниками испытания с 2013 по 2017 год и пришли к выводу, что у некоторых людей, у которых был дефицит витамина В9, через несколько лет диагностировали опасную патологию. Помимо этого, недостаток фолиевой кислоты повышал риск смерти у пожилых от какой-либо уже имеющейся хронической болезни.
«Концентрация фолиевой кислоты в организме может послужить некоторым биомаркером, который можно использовать для измерения риска деменции и смертности в пожилом возрасте», — пояснили исследователи.
Как распознать дефицит
О том, что у человека есть проблемы с витаминами группы В, могут рассказать признаки, видимые невооруженным глазом. Дерматиты, заеды на губах, сухость и покраснение кожи, усталость и раздражительность — с этим россияне тоже сталкиваются чаще. Эти неприятности могут говорить не только о более суровом характере погоды, но и о дефиците витаминов группы B.
Вас также должны насторожить следующие изменения:
Близкие и друзья замечают, что вы побледнели;
У вас появилась сыпь и сильно трескаются губы;
Вы чаще, чем обычно, чувствуете усталость и раздражительность;
Волосы выглядят безжизненными, а ногти чаще ломаются;
Язык покраснел и опух.