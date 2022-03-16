Ученые выяснили, дефицит какого витамина повышает риск развития деменции

Что может усилить риск

Ученые из разных стран уже не один десяток лет проводят различные исследования, пытаясь понять механизмы появления деменции. В одной из последних работ эксперты из США решили выяснить, как могут быть связаны слабоумие и дефицит витаминов. Результаты опубликованы в научном журнале Evidence Based Mental Health.

Так, виновником развития деменции может стать витамин В9 или фолиевая кислота. Точнее, его дефицит, заявили американские ученые. Этот витамин помогает организму вырабатывать здоровые эритроциты, отвечая за «качество» крови, укрепляет иммунную систему, облегчая борьбу с вирусами, участвует в регуляции развития новых клеток и синтезе нуклеиновых кислот — ДНК и РНК.

Ученые изучили медкарты 27 тысяч человек, всем испытуемым было от 60 до 75 лет. Исследователи наблюдали за участниками испытания с 2013 по 2017 год и пришли к выводу, что у некоторых людей, у которых был дефицит витамина В9, через несколько лет диагностировали опасную патологию. Помимо этого, недостаток фолиевой кислоты повышал риск смерти у пожилых от какой-либо уже имеющейся хронической болезни.

«Концентрация фолиевой кислоты в организме может послужить некоторым биомаркером, который можно использовать для измерения риска деменции и смертности в пожилом возрасте», — пояснили исследователи.