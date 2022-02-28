20 симптомов, которые указывают на дисбаланс гормонов в организме женщины

Про эстрогены

Эстрогены — это главные женские половые гормоны, их даже можно назвать «дирижерами» всей гормональной системы, говорят гинекологи. К группе эстрогенов относятся эстрон, эстриол и эстрадиол. Последний из них считается ведущим и отвечает за определяющую часть «взрослой» жизни, включая формирование вторичных половых признаков и успешное вынашивание ребенка. Эстрогены контролируют нарастание эндометрия в матке, поэтому их еще можно назвать гормонами роста, а также регулируют прочность костей, помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и «следят» за менструальным циклом.

Если по каким-либо причинам в организме происходит дисбаланс эстрогена, то это может сильно отразиться на здоровье женщины. Как повышение, так и снижение их объема угнетают репродуктивную функцию, портят внешний вид, состояние сердечно-сосудистой системы, структуру костей и хрящей.

Избыток эстрогена, к сожалению, довольно частая история. К нему могут привести:

неправильно подобранная заместительная гормонотерапия; увлечение алкоголем; лишний вес; нарушения в работе печени; неправильное питание: у вас много жирной и калорийной пищи, в рационе дефицит витамина В, цинка, магния, Омега-3,6 и белка; заболевания сосудов, сердца, диабет, гипертония; неконтролируемый прием КОК (оральных контрацептивов).

Как заподозрить избыток

На то, что в вашем организме слишком много эстрогена могут указать следующие симптомы: