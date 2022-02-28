20 симптомов, которые указывают на дисбаланс гормонов в организме женщины
Фото
pexels.com

Про эстрогены

Эстрогены — это главные женские половые гормоны, их даже можно назвать «дирижерами» всей гормональной системы, говорят гинекологи. К группе эстрогенов относятся эстрон, эстриол и эстрадиол. Последний из них считается ведущим и отвечает за определяющую часть «взрослой» жизни, включая формирование вторичных половых признаков и успешное вынашивание ребенка. Эстрогены контролируют нарастание эндометрия в матке, поэтому их еще можно назвать гормонами роста, а также регулируют прочность костей, помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и «следят» за менструальным циклом.

Если по каким-либо причинам в организме происходит дисбаланс эстрогена, то это может сильно отразиться на здоровье женщины. Как повышение, так и снижение их объема угнетают репродуктивную функцию, портят внешний вид, состояние сердечно-сосудистой системы, структуру костей и хрящей.

Избыток эстрогена, к сожалению, довольно частая история. К нему могут привести:

  1. неправильно подобранная заместительная гормонотерапия;

  2. увлечение алкоголем;

  3. лишний вес;

  4. нарушения в работе печени;

  5. неправильное питание: у вас много жирной и калорийной пищи, в рационе дефицит витамина В, цинка, магния, Омега-3,6 и белка;

  6. заболевания сосудов, сердца, диабет, гипертония;

  7. неконтролируемый прием КОК (оральных контрацептивов).

Как заподозрить избыток

На то, что в вашем организме слишком много эстрогена могут указать следующие симптомы:

  • вздутие живота;

  • гиперчувствительность молочных желез;

  • пониженное либидо;

  • странные уплотнения в груди;

  • сбой менструального цикла;

  • вас мучает ПМС, хотя раньше такого не было;

  • появились постоянные головные боли;

  • частые перепады настроения;

  • вы чувствуете необоснованную тревогу;

  • вы стали набирать вес — при повышенном уровне женских гормонов жировая ткань скапливается в основном в области талии, ягодиц, бедер.;

  • у вас стали выпадать волосы, появились проблемы с ногтями;

  • память внезапно ухудшилась;

  • руки и ноги вдруг стали постоянно холодными;

  • появилась бессонница.

Читайте также

Второй женский гормон — прогестерон

У тех женщин, у кого выявили избыток эстрогена, прогестерон, наоборот, в дефиците, пишет британское издание Express. Однако второй женский гормон по важности ничуть не уступает вышеупомянутому эстрогену. Прогестерон — естественный стероидный гормон, синтезируется в яичниках, яичках, в коре надпочечников, во время беременности — в плаценте.

Так, прогестерон в ответе за репродуктивную систему, здоровье молочных желез, регуляцию сахара в крови, нормализацию артериального давления, выработку кожного сала. Также он воздействует на мозговые структуры (гипоталамус, гипофиз) и влияет на познавательный процесс, память, эмоции, сексуальное поведение, температуру тела. Прогестерон защищает от потери костной ткани.

Если у женщины дефицит прогестерона, то ей сложно забеременеть, ухудшается общее самочувствие.

Про дефицит

Симптомы низкого прогестерона:

  • нерегулярные менструации, у некоторых женщин они и вовсе пропадают;

  • резкие перепады настроения;

  • депрессия;

  • ночная потливость;

  • сухость и неприятные ощущения в области половых органов;

  • головные боли, мигрени.

Если вы заметили у себя вышеупомянутые симптомы, то запишитесь на прием к гинекологу или эндокринологу. Специалист назначит необходимые исследования, чтобы выяснить причину недомоганий.

Читайте также

Кстати

Многие недооценивают значимость гормонов в нашей жизни. А зря. Они могут в прямом смысле нами управлять. Почему лучше вставать, ложиться, принимать пищу и делать массу других вещей по часам? В разное время суток в организме вырабатываются определенные гормоны. Зная их расписание, можно не только продуктивно использовать свои ресурсы, но и улучшить самочувствие, говорит заслуженный врач РФ Оксана Драпкина.

Софья Хромова