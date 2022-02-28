20 симптомов, которые указывают на дисбаланс гормонов в организме женщины

Про эстрогены
Эстрогены — это главные женские половые гормоны, их даже можно назвать «дирижерами» всей гормональной системы, говорят гинекологи. К группе эстрогенов относятся эстрон, эстриол и эстрадиол. Последний из них считается ведущим и отвечает за определяющую часть «взрослой» жизни, включая формирование вторичных половых признаков и успешное вынашивание ребенка. Эстрогены контролируют нарастание эндометрия в матке, поэтому их еще можно назвать гормонами роста, а также регулируют прочность костей, помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и «следят» за менструальным циклом.
Если по каким-либо причинам в организме происходит дисбаланс эстрогена, то это может сильно отразиться на здоровье женщины. Как повышение, так и снижение их объема угнетают репродуктивную функцию, портят внешний вид, состояние сердечно-сосудистой системы, структуру костей и хрящей.
Избыток эстрогена, к сожалению, довольно частая история. К нему могут привести:
неправильно подобранная заместительная гормонотерапия;
увлечение алкоголем;
лишний вес;
нарушения в работе печени;
неправильное питание: у вас много жирной и калорийной пищи, в рационе дефицит витамина В, цинка, магния, Омега-3,6 и белка;
заболевания сосудов, сердца, диабет, гипертония;
неконтролируемый прием КОК (оральных контрацептивов).
Как заподозрить избыток
На то, что в вашем организме слишком много эстрогена могут указать следующие симптомы:
вздутие живота;
гиперчувствительность молочных желез;
пониженное либидо;
странные уплотнения в груди;
сбой менструального цикла;
вас мучает ПМС, хотя раньше такого не было;
появились постоянные головные боли;
частые перепады настроения;
вы чувствуете необоснованную тревогу;
вы стали набирать вес — при повышенном уровне женских гормонов жировая ткань скапливается в основном в области талии, ягодиц, бедер.;
у вас стали выпадать волосы, появились проблемы с ногтями;
память внезапно ухудшилась;
руки и ноги вдруг стали постоянно холодными;
появилась бессонница.
Второй женский гормон — прогестерон
У тех женщин, у кого выявили избыток эстрогена, прогестерон, наоборот, в дефиците, пишет британское издание
Так, прогестерон в ответе за репродуктивную систему, здоровье молочных желез, регуляцию сахара в крови, нормализацию артериального давления, выработку кожного сала. Также он воздействует на мозговые структуры (гипоталамус, гипофиз) и влияет на познавательный процесс, память, эмоции, сексуальное поведение, температуру тела. Прогестерон защищает от потери костной ткани.
Если у женщины дефицит прогестерона, то ей сложно забеременеть, ухудшается общее самочувствие.
Про дефицит
Симптомы низкого прогестерона:
нерегулярные менструации, у некоторых женщин они и вовсе пропадают;
резкие перепады настроения;
депрессия;
ночная потливость;
сухость и неприятные ощущения в области половых органов;
головные боли, мигрени.
Если вы заметили у себя вышеупомянутые симптомы, то запишитесь на прием к гинекологу или эндокринологу. Специалист назначит необходимые исследования, чтобы выяснить причину недомоганий.
Кстати
Многие недооценивают значимость гормонов в нашей жизни. А зря. Они могут в прямом смысле нами управлять. Почему лучше вставать, ложиться, принимать пищу и делать массу других вещей по часам? В разное время суток в организме вырабатываются определенные гормоны. Зная их расписание, можно не только продуктивно использовать свои ресурсы, но и улучшить самочувствие, говорит заслуженный врач РФ Оксана Драпкина.
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