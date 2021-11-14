Вокруг темы старения яичников чрезвычайно много самой разной информации. Мы постоянно слышим, что угасающая функция яичников делает женщину старой, морщинистой, несексуальной и выглядящей «как бабушка», а менопауза, если ничего не делать, будет проходить очень тяжело.
Для решения проблемы часто предлагают пить гормоны и всякого рода добавки, рекламируют дорогостоящие процедуры, инъекции. На самом ли деле так эффективно работают методы индустрии омоложения? Узнали у врача-гинеколога.
Елена Березовская
медицина
врач-исследователь, акушер-гинеколог, учредитель и руководитель Международной Академии Здоровой Жизни (International Academy of Healthy Life, Канада).instagram.com/dr_olena_berezovska
- Процесс старения начинается с момента рождения человека. Представьте себе, что годовалый ребенок вдруг сравнит свои фотографии со дня рождения. И начнется: «Боже! Как я состарился! Как я поправился! Я стал больше. Я уже не такой миленький пупсик! Мне срочно нужно омолаживаться, иначе я постарею еще больше!», — говорит врач-гинеколог Елена Березовская. — На самом деле в нашем организме параллельно проходят два процесса: синтез, когда создаются вещества, клетки, и распад, когда клетки разрушаются.
Обычно до 25 лет доминирует процесс роста клеток, а дальше в организме преобладают процессы старения, от которого никто не застрахован и которого никто не избежит. Каждая клетка в организме имеет свой собственный возраст для жизни, хотя многие из них могут и не дожить до своей старости — по разным причинам.
Яйцеклетки-долгожители
Врач обращает внимание, что в целом женские половые клетки (яйцеклетки), которые ребенок получает через несколько дней после своего зачатия в утробе матери — долгожители. Сначала их миллионы, но огромная часть яйцеклеток теряется еще до рождения девочки, затем в подростковом возрасте, и наконец — в предклимактерическом периоде. Когда фолликулов в каждом яичнике становится около 1000, обычно наступает менопауза.
Все то, что мы называем яичниковым резервом яйцеклеток, теряется по ходу жизни и никогда не возобновляется или восстанавливается. Это процесс невозможно остановить или затормозить никакими лекарствами и процедурами.
- Что понимает под старением яичников медицина? Уменьшение количества созревающих фолликулов, что мы называем овуляцией, а также ухудшение генетического материала, — поясняет Елена Березовская. — А значит, это возраст, с которого забеременеть становится уже труднее, но также повышается уровень самопроизвольных выкидышей из-за дефектного зачатия.
По словам эксперта, яичники начинают стареть в среднем с 31-32 лет. Это не означает, что женщина не сможет забеременеть и иметь детей. Пока созревают половые клетки, что происходит до менопаузы, шансы забеременеть и выносить ребенка всегда есть.
- Чрезвычайно важно понимать, что стареет (угасает) репродуктивная функция яичников, то есть созревание яйцеклеток, а яичники все же продолжают вырабатывать гормоны до самой смерти женщины, — говорит Елена Березовская. — Поэтому даже в 70 или 80 лет женщина никак не превратится в мужчину, потому что у нее якобы не будет женских половых гормонов. Эстрогены, тестостерон и прогестерон вырабатываются яичниками в постоянном режиме не только яичниками, но и надпочечниками.
Что ускоряет снижение яичникового резерва яйцеклеток
хирургические операции на органах малого таза, и особенно на самих яичниках,
лапароскопия (часто этот метод диагностики и лечения используется без показаний). Гинеколог считает, что такое необоснованное вмешательство может закончиться повреждением яичников, а также сосудов и нервов, которые обеспечивают их работу,
применение некоторых лекарственных препаратов, в частности химиотерапии,
облучение органов малого таза — может повредить ткань яичников и привести к нарушению их функции,
генетический фактор также играет роль в раннем угасании функции яичников, поскольку все процессы старости управляются генами.
— Гормональные препараты якобы для спасения яичников и их омоложения часто назначают, потому что это коммерчески выгодно для врачей, аптекарей, производителей гормонов, — считает врач Елена Березовская. — Если бы гормоны омолаживали или останавливали процесс старения, тогда те женщины, которые принимали гормональные контрацептивы в течение 20 лет, выглядели бы сейчас на 20 лет моложе, а менопауза наступала бы у них лет в 70. Но этого не происходит.
Это грубейшая ошибка — принимать гормоны при низком яичниковом резерве в надежде, что через 5-10 лет можно думать о создании потомства, а потом разочаровываться, что шанс иметь детей потерян окончательно.
Это обман, когда женщине говорят, что на гормонах у нее нет менопаузы, а значит, этим сохраняют молодость яичников.
- На гормональных препаратах у женщины могут быть регулярные искусственно созданные кровотечения отмены, что не есть ее природные менструации. Активность яичников проявляется не в наличии менструации, а в наличии овуляции. Гормоны подавляют овуляцию, — поясняет врач.
Что влияет на ускорение процессов старения женщины
вредные привычки (алкоголь, курение, наркотики),
тяжелая физическая работа,
интенсивный и экстремальный спорт,
ожирение,
хронический стресс,
загрязненный воздух,
плохие условия работы и жизни.
- Чтобы стареть медленнее, не нужно принимать добавки и серьезные гормональные препараты, — рекомендует врач. — Важно вести здоровый образ жизни, который включает здоровое питание, умеренные физические нагрузки, полноценный отдых и умение реагировать на стресс спокойнее. Гормональные препараты могут быть показаны при осложнении менопаузы горячими приливами, сухостью влагалища, острой потерей костной ткани, но они также не эффективны на 100% и помогают далеко не всем. К тому же они имеют немало серьезных побочных эффектов.
Старость начинается с головы — нашего мышления. Если в мышлении застряло слишком много страхов и негативных сценариев, то не помогут не только гормоны, но даже пилюли из золота, эликсиры «вечной молодости» и прочие средства мошенников. В погоне за омоложением люди могут не заметить, как прошли десятилетия жизни, а моложе они так и не стали. Поэтому живите с благодарностью к своему телу, генам, жизни.
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