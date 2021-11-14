- Процесс старения начинается с момента рождения человека. Представьте себе, что годовалый ребенок вдруг сравнит свои фотографии со дня рождения. И начнется: «Боже! Как я состарился! Как я поправился! Я стал больше. Я уже не такой миленький пупсик! Мне срочно нужно омолаживаться, иначе я постарею еще больше!», — говорит врач-гинеколог Елена Березовская. — На самом деле в нашем организме параллельно проходят два процесса: синтез , когда создаются вещества, клетки, и распад, когда клетки разрушаются.

Обычно до 25 лет доминирует процесс роста клеток, а дальше в организме преобладают процессы старения, от которого никто не застрахован и которого никто не избежит. Каждая клетка в организме имеет свой собственный возраст для жизни, хотя многие из них могут и не дожить до своей старости — по разным причинам.