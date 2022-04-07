Профессор Лор-НИИ рассказал, когда от насморка может избавить обычный кофе

Кофе, конечно, очень популярный напиток. Но оказывается, в некоторых случаях еще и лечебный. Читательница Алина рассказала «Доктору Питеру» о приступах насморка, которые у девушки случаются при резкой смене температуры — например, когда заходишь с улицы в теплое помещение. И в этом случае ей помогает чашка кофе — «волшебным» образом насморк проходит.

Что это за насморк и за счет чего лечит горячий напиток — спросили заместителя директора петербургского НИИ уха, горла, носа и речи, профессора Сергея Рязанцева.