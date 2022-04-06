Весной многие люди сталкиваются с проблемой пониженного иммунитета. О сбое в работе иммунной системы свидетельствуют частые простуды, слабость, апатия, частая смена настроения.
Если у вас есть такие симптомы, можно пройти небольшое обследование, а затем с результатами анализов обратиться к врачу, либо наоборот. Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-аллерголог, иммунолог.
ведущий аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге, врач высшей категории
Клинический анализ крови
- Оценить уровень иммунитета в весенний период поможет клинический анализ крови, — рекомендует врач Елена Грек. — Его можно сдать в любой лаборатории вашего города. Маркеры анализа покажут реакцию иммунитета и его способность выполнять свои защитные функции. Если пациента беспокоит слабость или вялость, в первую очередь необходимо проверить, нет ли у него анемии или малокровия — об этом также даст знать клиническое исследование крови.
Анализ крови на иммуноглобулины
- Вторым шагом может стать анализ на иммуноглобулины A, M, G, — советует аллерголог-иммунолог. — Если говорить проще, это исследование покажет, хватает ли у нас белков, которые отвечают за работу иммунной системы и способна ли она бороться с вирусами и инфекциями.
Биохимия
- Напоследок можно сдать биохимический анализ крови и посмотреть, есть ли в организме воспалительный процесс, — рекомендует Елена Грек. — Об этом нам расскажут показатели СОЭ и СРБ. Если они повышены — следует обратиться к специалисту.
Существуют и более глубокие исследования иммунитета, но их при необходимости рекомендует только доктор, отмечает Елена Грек.
Самостоятельно назначать себе много анализов и заниматься гипердиагностикой не стоит.
Если есть какие-либо симптомы нарушения работы иммунитета, пройдите «базовое обследование» и обратитесь к врачу иммунологу или терапевту.
Ранее «Доктор Питер» писал, какие болезни обычно обостряются весной и как «поймать» их задолго до возникновения. Например, весной стоит защищать свои глаза от весеннего солнца. Офтальмологи предупреждают, что ультрафиолет может быть опасен для глаз. Попадание прямых солнечных лучей на роговицу усиливает процессы радикального окисления в клетках сетчатки, повышая риск развития нарушений. Может даже произойти ожог роговицы.
Также весной может проявиться нехватка витаминов. Дефицит может привести к проблемам с гормонами, костями и сбоями в работе ферментов. Чтобы избежать этих последствий, неплохо сдать анализы на оценку уровня фосфора, кальция, цинка, магния.