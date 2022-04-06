Анализ крови на иммуноглобулины

- Вторым шагом может стать анализ на иммуноглобулины A, M, G, — советует аллерголог-иммунолог. — Если говорить проще, это исследование покажет, хватает ли у нас белков, которые отвечают за работу иммунной системы и способна ли она бороться с вирусами и инфекциями.

Биохимия

- Напоследок можно сдать биохимический анализ крови и посмотреть, есть ли в организме воспалительный процесс, — рекомендует Елена Грек. — Об этом нам расскажут показатели СОЭ и СРБ. Если они повышены — следует обратиться к специалисту.

Существуют и более глубокие исследования иммунитета , но их при необходимости рекомендует только доктор, отмечает Елена Грек.

Самостоятельно назначать себе много анализов и заниматься гипердиагностикой не стоит.

Если есть какие-либо симптомы нарушения работы иммунитета, пройдите «базовое обследование» и обратитесь к врачу иммунологу или терапевту.