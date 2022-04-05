Медицина в наше время постоянно развивается и двигается вперед, однако некоторые практики задерживаются надолго: как и врачи, так и пациенты не спешат отказываться от них вопреки всем разумным доводам.
По словам врача-терапевта Марата Фаррахова, пример таких методик — уколы и капельницы.
По словам специалиста, и то, и другое можно смело отнести к самым худшим традициям российской медицины.
- Назначить 2-3 препарата в ягодицу или 1-2 литра внутривенного введения физраствора с препаратами — любимое занятие многих врачей, да и самих пациентов тоже, — отмечает Фаррахов.
Есть даже мнение, будто бы чем сильнее болит место укола, тем лучше препарат работает. Однако на самом деле все совсем не так. Терапевт назвал три причины, по которым он предпочитает не назначать капельницы и уколы вовсе.
Во-первых, такие манипуляции всегда сопряжены с риском инфицирования окружающих тканей и абсцесса. Такое особенно случается, если препарат решили колоть дома — и о правилах обеззараживания забыли. А еще абцессы в виде «шишек» нередко появляются в следующих случаях:
Когда курс препаратов нужно проходить в течение длительного времени;
Когда лекарство вкалывают в одно и то же место;
Когда человек худой или с дефицитом мышечной массы.
Кстати, есть лекарства, которые в принципе плохо всасываются из окружающих тканей и навсегда оставляют уплотнения в месте укола. Это, например, железо.
Во-вторых, поясняет Фаррахов, капельницы увеличивают объем циркулирующей жидкости в кровеносном русле. Это существенно увеличивает нагрузку на сердце. Делать капельницу человеку с больным сердцем, по мнению врача — все равно что добавлять новый груз человеку с сумками в обеих руках в попытке ему помочь.
Поэтому капельницы пожилым людям, а также тем, кто страдает от нарушений работы почек и сильных отеков, назначают только по строгим показаниям.
В-третьих, пишет Фаррахов в своей
Кстати, популярные «капельницы молодости» на поверку частенько оказываются обычным набором витаминов и препаратов с недоказанной эффективностью.
- Спорт, сон, секс — единственный работающий рецепт молодости, достоверно работающий во все времена, — резюмировал врач.