По словам специалиста, и то, и другое можно смело отнести к самым худшим традициям российской медицины.

- Назначить 2-3 препарата в ягодицу или 1-2 литра внутривенного введения физраствора с препаратами — любимое занятие многих врачей, да и самих пациентов тоже, — отмечает Фаррахов.

Есть даже мнение, будто бы чем сильнее болит место укола, тем лучше препарат работает. Однако на самом деле все совсем не так. Терапевт назвал три причины, по которым он предпочитает не назначать капельницы и уколы вовсе.

Во-первых, такие манипуляции всегда сопряжены с риском инфицирования окружающих тканей и абсцесса. Такое особенно случается, если препарат решили колоть дома — и о правилах обеззараживания забыли. А еще абцессы в виде «шишек» нередко появляются в следующих случаях:

Когда курс препаратов нужно проходить в течение длительного времени;

Когда лекарство вкалывают в одно и то же место;

Когда человек худой или с дефицитом мышечной массы.

Кстати, есть лекарства, которые в принципе плохо всасываются из окружающих тканей и навсегда оставляют уплотнения в месте укола. Это, например, железо.