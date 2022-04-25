Это факт — похудеть непросто, особенно, если вам уже больше 30-40 лет. Но попыток оставлять нельзя, даже если в зеркале вы не видите особенных изменений, и никто вокруг не восхищается вашей стройностью.

Пусть это будет всего 2-3 килограмма, которые «покинули» вас, но даже эта потеря запускает важные процессы в организме, а главное — прибавляет вам здоровья.

Вот лишь несколько изменений, которые происходят с вашим телом, когда вы планомерно и целенаправленно начинаете терять вес.