Гинеколог Волкова назвала 5 психологических причин, почему не получается похудеть

Иногда нам не удается похудеть из-за того, что мы допускаем ошибки в питании, даже если соблюдаем какую-либо диету: это и несбалансированный рацион, и недостаток этого самого рациона, который заставляет организм «запасаться на черный день». Порой, нам может не хватать движения, вроде, с питанием все налажено, но за день физической активности наберется максимум минут на 30. Но бывают ситуации, когда все условия, чтобы похудеть, соблюдены, а похудеть не удается.
- Столько сил вложено, чтобы вернуться в здоровый вес, но стрелка на весах не двигается, хочется бросить все, когда расшибаешься об стенку в бесконечном процессе контроля, — говорит гинеколог Екатерина Волкова. — Возможно, вы не учли психосоматические причины лишнего веса.
Еда как антидепрессант
Плохое настроение мы пытаемся исправить, например, пирожным или банкой мороженного, а кто-то ищет «успокоения» в сочном стейке с горкой картошки фри. В таком случае постепенно еда становится антидепрессантом. Мы начинаем заедать плохие эмоции.
- «Допинг» требуется все чаще и чаще, — объяснила Екатерина Волкова. — Получается замкнутый круг, разорвать который можно, только когда вы научитесь справляться со стрессом другими способами.
Низкая самооценка
Неожиданная причина. Всегда мы считаем, что становимся неуверенными в себе, если у нас есть лишний вес. Но иногда лишний вес следствие того, что мы не уверенны в себе. Это такой способ спрятаться от окружающих за лишним весом, не привлекать к себе лишнего внимания.
- И низкая самооценка появилась не сегодня, вспомните, с чего это все началось? — рекомендует гинеколог.
Дефицит положительных эмоций
На работу, с работы, ребенка в школу, домашние дела — наша жизнь очень быстро превращается в рутину, где нет места хорошим эмоциям. Есть слова «надо», «должна». В итоге, остается только один источник удовольствия — еда.
- Еда способна заместить собой любую эмоцию, будь то радость или печаль, — объяснила врач.
Но эффекта от еды хватит ненадолго, а вы окажетесь в непростой зависимости.
Чувство вины
Нам свойственно искать в себе недостатки. И поводов предостаточно: не сложилась головокружительная карьера, не удалось удачно выйти замуж, не получается уделять достаточно внимания семье и детям. Иногда мы виним себя в придуманных мелочах, из разряда: не по цвету расставлены книги на полке.
- Часто люди, терзаемые ощущение, что они в чем-то виноваты, подсознательно наказывают себя, легче от этого не становится, а проблемы со здоровьем только усугубляются, — предупреждает гинеколог Волкова.
Потребность в защите
Неожиданно эта потребность стала одной из самых распространенных причин избыточного веса.
- На подсознательном уровне человек не считает, что он находится в безопасности, есть ощущение, что он «голый», тогда набранные килограммы играют роль защитного панциря, — объяснила Екатерина Волкова.
Что делать, чтобы убрать психологические причины лишнего веса
Конечно, справиться без помощи специалиста, получается не всегда. Но нужно стараться.
Попытайтесь найти точную, исходную причину психотравмирующей ситуации, чтобы понимать, с чем именно предстоит справиться;
Почувствуйте ту эмоцию, которая связана у вас с едой, что вы пытаетесь заместить: гнев, вину, стыд, горе — у каждого это свое. Вам предстоит поработать с этой эмоцией.
Учитесь радоваться, не стесняйтесь, не перекладывайте ответственность и не прячьте от проблем за лишним весом.
- Как будто все пять про меня.%
- Я не верю в психологию, просто надо есть меньше и не на ночь.%
- Возможно, психосоматика и имеет место быть, но у меня с этим все в порядке.%
- Думала, что же со мной не так, борюсь с лишним весом уже долгое время, а результатов нет. Теперь стало понятно, надеюсь результа%