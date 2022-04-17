Гинеколог Волкова назвала 5 психологических причин, почему не получается похудеть

- Столько сил вложено, чтобы вернуться в здоровый вес, но стрелка на весах не двигается, хочется бросить все, когда расшибаешься об стенку в бесконечном процессе контроля, — говорит гинеколог Екатерина Волкова. — Возможно, вы не учли психосоматические причины лишнего веса.

Еда как антидепрессант

Плохое настроение мы пытаемся исправить, например, пирожным или банкой мороженного, а кто-то ищет «успокоения» в сочном стейке с горкой картошки фри. В таком случае постепенно еда становится антидепрессантом. Мы начинаем заедать плохие эмоции.

- «Допинг» требуется все чаще и чаще, — объяснила Екатерина Волкова. — Получается замкнутый круг, разорвать который можно, только когда вы научитесь справляться со стрессом другими способами.