Гинеколог Волкова назвала 5 психологических причин, почему не получается похудеть
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Иногда нам не удается похудеть из-за того, что мы допускаем ошибки в питании, даже если соблюдаем какую-либо диету: это и несбалансированный рацион, и недостаток этого самого рациона, который заставляет организм «запасаться на черный день». Порой, нам может не хватать движения, вроде, с питанием все налажено, но за день физической активности наберется максимум минут на 30. Но бывают ситуации, когда все условия, чтобы похудеть, соблюдены, а похудеть не удается.

Екатерина Волкова
Медицина

Врач акушер-гинеколог.

t.me/volkowaforwomen

- Столько сил вложено, чтобы вернуться в здоровый вес, но стрелка на весах не двигается, хочется бросить все, когда расшибаешься об стенку в бесконечном процессе контроля, — говорит гинеколог Екатерина Волкова. — Возможно, вы не учли психосоматические причины лишнего веса.

Еда как антидепрессант

Плохое настроение мы пытаемся исправить, например, пирожным или банкой мороженного, а кто-то ищет «успокоения» в сочном стейке с горкой картошки фри. В таком случае постепенно еда становится антидепрессантом. Мы начинаем заедать плохие эмоции.

- «Допинг» требуется все чаще и чаще, — объяснила Екатерина Волкова. — Получается замкнутый круг, разорвать который можно, только когда вы научитесь справляться со стрессом другими способами.

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Низкая самооценка

Неожиданная причина. Всегда мы считаем, что становимся неуверенными в себе, если у нас есть лишний вес. Но иногда лишний вес следствие того, что мы не уверенны в себе. Это такой способ спрятаться от окружающих за лишним весом, не привлекать к себе лишнего внимания.

- И низкая самооценка появилась не сегодня, вспомните, с чего это все началось? — рекомендует гинеколог.

Дефицит положительных эмоций

На работу, с работы, ребенка в школу, домашние дела — наша жизнь очень быстро превращается в рутину, где нет места хорошим эмоциям. Есть слова «надо», «должна». В итоге, остается только один источник удовольствия — еда.

- Еда способна заместить собой любую эмоцию, будь то радость или печаль, — объяснила врач.

Но эффекта от еды хватит ненадолго, а вы окажетесь в непростой зависимости.

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Чувство вины

Нам свойственно искать в себе недостатки. И поводов предостаточно: не сложилась головокружительная карьера, не удалось удачно выйти замуж, не получается уделять достаточно внимания семье и детям. Иногда мы виним себя в придуманных мелочах, из разряда: не по цвету расставлены книги на полке.

- Часто люди, терзаемые ощущение, что они в чем-то виноваты, подсознательно наказывают себя, легче от этого не становится, а проблемы со здоровьем только усугубляются, — предупреждает гинеколог Волкова.

Потребность в защите

Неожиданно эта потребность стала одной из самых распространенных причин избыточного веса.

- На подсознательном уровне человек не считает, что он находится в безопасности, есть ощущение, что он «голый», тогда набранные килограммы играют роль защитного панциря, — объяснила Екатерина Волкова.

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Что делать, чтобы убрать психологические причины лишнего веса

Конечно, справиться без помощи специалиста, получается не всегда. Но нужно стараться.

  • Попытайтесь найти точную, исходную причину психотравмирующей ситуации, чтобы понимать, с чем именно предстоит справиться;

  • Почувствуйте ту эмоцию, которая связана у вас с едой, что вы пытаетесь заместить: гнев, вину, стыд, горе — у каждого это свое. Вам предстоит поработать с этой эмоцией.

  • Учитесь радоваться, не стесняйтесь, не перекладывайте ответственность и не прячьте от проблем за лишним весом.

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