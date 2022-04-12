По словам специалиста, один из самых распространенных симптомов депрессии — ощущение пустоты. Многие думают, будто бы депрессия — это когда человек грустит, плачет и на все смотрит с пессимистической точки зрения.

Однако на самом деле это не так. Очень часто депрессия проявляет себя совсем по-другому: человек просто перестает что-либо чувствовать. Он не испытывает ни радости, ни печали. Он не злится и не расстраивается. Внутри только пустота.

По словам Лабковского, эта пустота часто приходит в ответ на слишком бурные чувства.

- Вы устали злиться, торговаться, воевать со своими обидчиками и поняли, что проиграли, — говорит психолог в своем телеграм-канале.

После этого человек может столкнуться с тем, что его страдания никто не возместит — и прощения за причиненный вред никто не попросит.

Депрессию, которая появляется в ответ на тяжелое событие, называют реактивной.⠀

Что делать тем, кто столкнулся с такой проблемой? Идти к психологу или психиатру за квалифицированной помощью.