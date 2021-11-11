Ученые Кембриджа нашли связь между депрессией и проблемами с кишечником

В современном мире многие мучаются от СРК (синдрома раздраженного кишечника). Основные симптомы: вздутие живота, неприятные ощущения, после еды по утрам может быть диарея, а в течение дня — повышенное газообразование. Если после обследований врач не находит серьезных проблем, то пациенту ставят диагноз: СРК. Его называют «загадочным» заболеванием, которым страдают около 20% по всему миру.
Спровоцировать этот синдром могут: неправильное питание, стрессы, кишечные инфекции, нарушения гормонального фона. Помимо этого от СРК могут страдать люди с психическими заболеваниями, например, тревожными расстройствами или депрессией. Это подтвердили в своем
Ученые пришли к выводу, что у депрессии и синдрома раздраженного кишечника могут быть общие причины. Если говорить другими словами, что здоровье мозга и здоровье кишечника связаны между собой, одно может зависеть от другого.
В ходе исследования ученые изучили данные 40 548 человек, страдающих СРК из британского Биобанка и 12 852 человек из исследования Bellygenes. Затем они сравнили их с контрольной группой, в которой был 433 201 человек без СРК.
Результаты показали: что за психические проблемы, что за проблемы с кишечником отвечают одни и те же группы генов. Есть связь этих диагнозов и с бессонницей. Однако исследователи подчеркивают, что это не означает, что тревога вызывает симптомы СРК или наоборот.
Авторы также пришли к выводу, что обилие антибиотиков в детстве может спровоцировать СРК у взрослого человека.
Ученые надеются, что результаты их исследования в будущем помогут найти лекарство от синдрома раздраженного кишечника.
Вздутие, запоры, боли в животе, диарея…все эти неприятные симптомы могут быть вызваны вашим питанием или же вредными привычками. При этом многие из нас сами провоцируют возникновение заболеваний кишечника. Что же именно мы делаем не так? «Доктор Питер» выделил 7 основных привычек, которые могут вам обеспечить проблемы с кишечником.
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