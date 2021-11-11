Ученые Кембриджа нашли связь между депрессией и проблемами с кишечником

Ученые пришли к выводу, что у депрессии и синдрома раздраженного кишечника могут быть общие причины. Если говорить другими словами, что здоровье мозга и здоровье кишечника связаны между собой, одно может зависеть от другого.

В ходе исследования ученые изучили данные 40 548 человек, страдающих СРК из британского Биобанка и 12 852 человек из исследования Bellygenes. Затем они сравнили их с контрольной группой, в которой был 433 201 человек без СРК.

Результаты показали: что за психические проблемы, что за проблемы с кишечником отвечают одни и те же группы генов. Есть связь этих диагнозов и с бессонницей. Однако исследователи подчеркивают, что это не означает, что тревога вызывает симптомы СРК или наоборот.

Авторы также пришли к выводу, что обилие антибиотиков в детстве может спровоцировать СРК у взрослого человека.