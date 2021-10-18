«Ученые проанализировали данные 13 (!) научных работ. Одно исследование было сосредоточено на 3767 случаях колоректального рака у людей в возрасте до 50 лет, а также на 4049 контрольных лицах. В другом исследовании рассматривались факторы, влияющие на 23 437 случаев заболевания у людей старше 50 лет, с 35 311 контрольными группами», — рассказывает врач.

Каждый случай был подтвержден медицинскими записями, отчетами о патологии или свидетельствами о смерти. Выборка была ограничена людьми европеоидной расы. Результаты опубликованы в журнале NCI Cancer Spectrum.

Ученые выяснили, что «раннее» начало колоректального рака было наиболее тесно связано со следующими факторами: