Рак толстой кишки все чаще обнаруживают у молодых людей. Ученые уже не первый год пытаются разобраться, почему это коварное заболевание так быстро «молодеет». Некоторые считают, что дело в генетике, питании и образе жизни. Однако новое крупное исследование европейских ученых показало, что этих факторов гораздо больше. О результатах рассказала петербургский врач-онколог, проктолог Елена Смирнова.
Елена Смирнова
Проктология
Врач-проктолог, онколог, хирург. Член ассоциации колопроктологов России.www.instagram.com/dr.smirnova_elena/
«Ученые проанализировали данные 13 (!) научных работ. Одно исследование было сосредоточено на 3767 случаях колоректального рака у людей в возрасте до 50 лет, а также на 4049 контрольных лицах. В другом исследовании рассматривались факторы, влияющие на 23 437 случаев заболевания у людей старше 50 лет, с 35 311 контрольными группами», — рассказывает врач.
Каждый случай был подтвержден медицинскими записями, отчетами о патологии или свидетельствами о смерти. Выборка была ограничена людьми европеоидной расы. Результаты опубликованы в журнале NCI Cancer Spectrum.
Ученые выяснили, что «раннее» начало колоректального рака было наиболее тесно связано со следующими факторами:
самую сильную связь выявили у людей, которые никогда не принимали НПВС (лекарства с жаропонижающими, обезболивающими и противовоспалительными эффектами — Прим. ред.);
частое употребление алкоголя (более 28 граммов в день);
любовь к красному мясу;
недостаток клетчатки в рационе (этот фактор эксперты тесно связали именно с раком прямой кишки);
дефицит фолиевой кислоты и кальция;
и еще один, наверное, совершенно неожиданный факт: неполное школьное образование.
Причем тут наличие школьного аттестата? На самом деле все просто: плохое образование связано с низким социально-экономическим статусом, а значит, эти люди не могли получить полноценную медицинскую помощь в течение жизни, а также не владели даже базовыми знаниями о здоровье, поясняет эксперт.
Еще один любопытный факт: согласно исследованию, курение, высокий ИМТ и диабет в анамнезе не были связаны с ранним началом колоректального рака. Однако они были связаны с более поздним развитием этого заболевания, подытожила Елена Смирнова.
По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется около миллиона новых случаев рака толстой кишки. Самый большой прирост заболеваемости — в развитых странах с высоким уровнем жизни: США, Канаде, странах Европы и России, наименьший — Южной Америке, Африке и Азии. Как распознать первые признаки заболевания на ранних стадиях? Об этом «Доктору Питеру» рассказал врач-колопроктолог Анатолий Недозимованный.
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