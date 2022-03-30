Думаю, про очевидные эмоциональные состояния, с которыми стоит обратиться к психологу, знают многие. Но не многие знают о том, что есть не столь очевидные «звоночки» — мысли по которым можно определить, что пора к психологу.

«А для чего все это?»

Речь идет о вопросе в целом, о жизни самого человека, о смысле его существования, так сказать «бытия». Если замечаете, что периодически крутятся в голове подобные мысли, возможно, вы движетесь не в том направлении. Даже при внешнем благополучии жизни есть вероятность, что хотелось/хочется вам совершенно другого.

«Без него/нее я пропаду»

Мысль-маркер отсутствия собственной опоры, внутренней эмоциональной базы, все зиждется на другом человеке. Кстати подобные мысли касаются и работы, если работа это самое ценное, что есть в жизни: «без этой работы я никто».

«Со мной-то все в порядке, просто вокруг люди, которые мешают жить»

Если вам кажется, что во всех бедах виноваты другие люди и обстоятельства, задумайтесь, а на самом ли деле это так? А может быть, вашей психике страшно увидеть реальность?

«Меня уже ничто не радует»

Вроде и проблем нет, в жизни все в порядке, но радости не испытываете, постоянное чувство пустоты. Часто возникает в том случае, если человек живет «не своей жизнью», то есть ориентация при выборе профессии, супруга или супруги, образа жизни была более рациональной. Эмоциональный фактор не учитывался, далее пришлось его подавлять и вот спустя какое-то время вы уже и не помните, чего хотели, просто ощущаете, что чего-то не хватает. А не хватает именно того, подавленного когда-то ранее.