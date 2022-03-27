В итоге родительские и прочие значимые указания в детстве формируют набор стереотипов и психоэмоциональных программ, которые в обстоятельствах жизненного выбора «нашептывают» варианты «правильных» решений.

- Их человек и принимает как свои собственные. С полной уверенностью! И раз за разом, обжигаясь, ошибается, — говорит эксперт.

Как понять, чего хочется на самом деле

Первейший способ разделить «свое» и чужое» — навязанные это или собственные варианты решения, — включить интуицию.

- Она зачастую как бы исподволь нашептывает инсайты, проявляется во вдруг возникающих мыслях, идеях, внутренних ощущениях и даже внешних подсказках-знаках, — говорит о голосе интуиции Олег Катостровский.

Правда, услышать его не так-то просто. На самом деле, очень сложно разделить нашептывание программ-ловушек и голос собственной души, признает эксперт.

- В том-то и сложность, что за годы «ломания» психики эти ментальные программы настолько прочно укоренились в подсознании, что включаясь, выдают решения как ваши собственные, ведь они и стали частью вашего искаженного и травмированного «Я», — поясняет эксперт.

Главной подсказкой, что вы слушаете не свою интуицию, а «добрые советы» всевозможных окружающих, будет то, что ваши решения раз за разом оказываются неудачными по результату — причем, как в нескольких, так и в одной из сфер жизни (отношения, дела, деньги, здоровье…)

- С этими «граблями» стоит пойти к хорошему психотерапевту, и всего за пару сеансов эту проблему решить. Потому что это не ваше, — говорит Олег Катостровский.