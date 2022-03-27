Так бывает, что в жизненных обстоятельствах, принятии решений, наших желаниях и целях мы вынуждены выбирать между вариантами — Как? Что? Куда? С кем…
Находясь на распутье принятия решений, мы часто оказываемся в муках выбора — ведь есть два или даже несколько вариантов, и какой же будет правильным? Ладно, если это наши варианты, а ведь между ними вклиниваются еще и советы, рекомендации, и прямые указания коллег, знакомых, родных. Так как же определить — наш это вариант для выбора, или нет?
Психоаналитик, психотерапевт
- Правильный выбор дают нам, во-первых, разум, а во-вторых, интуиция, — рассказывает психотерапевт Олег Катостровский. — Окружающие нас люди дают как раз рациональные советы (ведь они обосновывают свои рекомендации), и этих советов со всех сторон может быть много, но именно интуиция подсказывает решение, верное для нас лично! Но люди предпочитают слушать советы, и часто в результате ошибаются.
Навязанное мнение
Интуиция — это врожденный дар, качество любой более-менее здоровой психики, отмечает психолог.
- Например, ребенок всегда прекрасно чувствует, что ему хочется, и что ему нужно, — обращает внимание эксперт. — Но с ранних пеленок, по классике воспитания, и особенно постсоветской педагогики, со всех сторон на ребенка наваливается внешнее давление. Делай то, ешь так, сиди смирно, стой прямо, говори молча…
Это давление врожденную интуицию разрушает, вводя психику в постоянный конфликт между своими желаниями и навязанными указаниями.
- К определенному возрасту взрослеющий ребенок уже и разобраться не может между тем, что хочется, и что делается. Оттуда и все внутренние конфликты, и будущие неудачи по жизни — и в делах, и в деньгах, и в отношениях, и даже в здоровье, — говорит Олег Катостровский.
В итоге родительские и прочие значимые указания в детстве формируют набор стереотипов и психоэмоциональных программ, которые в обстоятельствах жизненного выбора «нашептывают» варианты «правильных» решений.
- Их человек и принимает как свои собственные. С полной уверенностью! И раз за разом, обжигаясь, ошибается, — говорит эксперт.
Как понять, чего хочется на самом деле
Первейший способ разделить «свое» и чужое» — навязанные это или собственные варианты решения, — включить интуицию.
- Она зачастую как бы исподволь нашептывает инсайты, проявляется во вдруг возникающих мыслях, идеях, внутренних ощущениях и даже внешних подсказках-знаках, — говорит о голосе интуиции Олег Катостровский.
Правда, услышать его не так-то просто. На самом деле, очень сложно разделить нашептывание программ-ловушек и голос собственной души, признает эксперт.
- В том-то и сложность, что за годы «ломания» психики эти ментальные программы настолько прочно укоренились в подсознании, что включаясь, выдают решения как ваши собственные, ведь они и стали частью вашего искаженного и травмированного «Я», — поясняет эксперт.
Главной подсказкой, что вы слушаете не свою интуицию, а «добрые советы» всевозможных окружающих, будет то, что ваши решения раз за разом оказываются неудачными по результату — причем, как в нескольких, так и в одной из сфер жизни (отношения, дела, деньги, здоровье…)
- С этими «граблями» стоит пойти к хорошему психотерапевту, и всего за пару сеансов эту проблему решить. Потому что это не ваше, — говорит Олег Катостровский.
Как услышать голос интуиции
- Чтобы без психоаналитика, самостоятельно восстановить свой контакт с интуицией, может потребоваться немало времени, — признает психотерапевт. — Но эти усилия окупятся сторицей. Ведь вы будете получать самые позитивные результаты при минимальных усилиях. Интуиция этим и занимается. В любой сфере — отношения, деньги, семья, здоровье…
Эксперт советует начать с самого простого — с питания. Именно с него в детстве и начинается первоочередное «насилие» над нашими желаниями, когда ребенка заставляют есть то, что не хочется, и тогда, когда не нужно. Позже окончательно «добивают» наше внутреннее чувство «чего я хочу на самом деле» различные пищевые ароматизаторы, подсластители и улучшители вкуса.
- Начните есть простые продукты с минимальными добавками и заводской технологической обработкой, — советует Олег Катостровский. — Обязательно прислушивайтесь к себе, что именно вам хочется, а что — нет. Начните учиться чувствовать. И по мере восстановления самоощущения переносите опыт этого самоощущения на другие сферы жизни.