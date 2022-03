Неврологи США назвали «болезни-невидимки», из-за которых вы постоянно не высыпаетесь

Проблемы с засыпанием и крепким сном периодически бывают у всех. Главный виновник этой проблемы — стресс, который человек испытал в течение дня. Когда мы сильно нервничаем, переживаем яркие эмоции, то мозг не успевает «переработать» всю полученную информацию за день и вечер, поэтому вынужден справляться с оставшимся еще и ночью. Из-за этого мы можем ворочаться, пытаясь уснуть, просыпаться задолго до будильника. Кто-то видит цветные сны или даже кошмары. Но потом все нормализуется, через несколько дней сон снова становится крепким и глубоким.

Однако в некоторых случаях проблема с засыпанием затягивается. Некоторые даже говорят, что бессонница уже стала для них чем-то обыденным. По данным Кливлендской клиники, специалисты выделяют около 80 различных нарушений сна. Все они в разной степени влияют на качество жизни. Американские неврологи рассказали порталу Eat This, Not That! о самых распространенных диагнозах и патологиях.

Апноэ

Самой распространенной причиной нарушения сна неврологи считают апноэ. Во время апноэ у человека во сне происходит остановка дыхания, которая длится несколько секунд. Те, кто страдают от этой проблемы, могут громко храпеть, доставляя членам семьи массу неудобств.

«После остановки дыхания мозг посылает сигнал, что ему не хватает кислорода, человек просыпается. Многие даже не помнят этих эпизодов. Человек может провести в кровати 10, 12 часов, но все равно не будет ощущать себя выспавшимся», — пояснила невролог Далия Лоренцо.