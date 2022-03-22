Неврологи США назвали «болезни-невидимки», из-за которых вы постоянно не высыпаетесь

Проблемы с засыпанием и крепким сном периодически бывают у всех. Главный виновник этой проблемы — стресс, который человек испытал в течение дня. Когда мы сильно нервничаем, переживаем яркие эмоции, то мозг не успевает «переработать» всю полученную информацию за день и вечер, поэтому вынужден справляться с оставшимся еще и ночью. Из-за этого мы можем ворочаться, пытаясь уснуть, просыпаться задолго до будильника. Кто-то видит цветные сны или даже кошмары. Но потом все нормализуется, через несколько дней сон снова становится крепким и глубоким.
Однако в некоторых случаях проблема с засыпанием затягивается. Некоторые даже говорят, что бессонница уже стала для них чем-то обыденным. По данным Кливлендской клиники, специалисты выделяют около 80 различных нарушений сна. Все они в разной степени влияют на качество жизни. Американские неврологи
Апноэ
Самой распространенной причиной нарушения сна неврологи считают апноэ. Во время апноэ у человека во сне происходит остановка дыхания, которая длится несколько секунд. Те, кто страдают от этой проблемы, могут громко храпеть, доставляя членам семьи массу неудобств.
«После остановки дыхания мозг посылает сигнал, что ему не хватает кислорода, человек просыпается. Многие даже не помнят этих эпизодов. Человек может провести в кровати 10, 12 часов, но все равно не будет ощущать себя выспавшимся», — пояснила невролог Далия Лоренцо.
Синдром беспокойных ног
Человек, который страдает от синдрома беспокойных ног, часто просыпается по ночам и испытывает усталость утром. Основные причины синдрома беспокойный ног — дефицит витаминов, эндокринные болезни, патологии опорно-двигательного аппарата, заболевания артерий и вен. По словам врача-невролога Марии Щегловой, на этот синдром жалуются как молодые, так и пожилые пациенты. Он имеет множество причин, но врачи умеют его лечить.
Нарколепсия
Это патология, при которой происходит нарушение фаз сна — меняется их правильный порядок. Так, у человека чаще всего наступает фаза быстрого сна в тот период, когда он должен быть бодр и полон сил, то есть днем или утром. Такая болезнь вынуждает человека буквально «засыпать на месте». Пусть даже на 15 минут, прикорнув на диванчике где-нибудь в офисе. С этой проблемой помогают справиться неврологи и сомнологи, в некоторых случаях прибегая к медикаментозному лечению.
Проблемы с щитовидкой
Гипотиреоз — это эндокринное заболевание, которое связано с недостатком гормона щитовидной железы. От него могут страдать люди в любом возрасте, но если смотреть на статистику, то чаще всего болезнь поражает женщин в возрасте от 40 до 55 лет. Начало его развития нередко совпадает с началом климакса. Гипотиреоз может первичным и вторичным.
Лунатизм
Пожалуй, одна из самых загадочных патологий. Чаще всего лунатизм возникает у детей — малыши начинают ходить по ночам в 3-5 лет. Это никак не сказывается на дальнейшем развитии ребенка и быстро проходит. У взрослых же лунатизм обостряется в результате стрессовых ситуаций. И это может быть очень серьезным тревожным звоночком. Хождение по ночам может сигналить о развитии болезни Альцгеймера, сосудисто-мозговой недостаточности, в редких случаях даже опухоли. Здесь без консультации невролога точно не обойтись.
БДГ-расстройство
БДГ — это быстрое движение глазных яблок. Когда четвертая фаза сна сменяется пятой, то этот период некоторые специалисты рассматривают как «отдельный» сон. У человека могут активно двигаться глазные яблоки, в то время как веки закрыты, а также дергаются руки и ноги. В этот период головной мозг активен, нам легко проснуться.
«Расстройства поведения во время сна с быстрым движением глаз (БДГ) — это когда люди начинают воплощать в жизнь свои сны во время сна. Когда эта фаза затягивается, человека могут мучить кошмары, он громко кричит, бьет ногами кровать, тяжело дышит, плачет во сне», — пояснила невролог Лоренцо. А утром может ничего не помнить.
Такое состояние может быть спровоцировано сильным стрессом, депрессией, алкоголем. В некоторых случаях оно может перерасти в сонный паралич. Человеку кажется, что «со спинки дивана на него смотрит что-то — не знаю, что это, какая-то темная сущность, очень страшная. Потом приближается и начинает душить, наваливается на грудь». Почему он так страшен и опасен ли для здоровья, можно прочитать ЗДЕСЬ.