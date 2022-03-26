По статистике, частота послеродовой депрессии в развитых странах — от 5,5% до 34,4%, а для развивающихся показатель еще выше. Что касается России, то здесь можно ориентироваться лишь на сравнительно небольшие авторские исследования (которые указывают на цифру от 10 до 20%) — общей же статистики не ведется.
Надо отметить, что и сами молодые мамы, как правило, не обращаются за врачебной помощью, игнорируя депрессивные симптомы или стыдясь их.
доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук
«Ребенок здоров — радоваться надо»
- Депрессия до сих пор рассматривается многими людьми как признак изъяна характера, волевой слабости, эмоциональной нестабильности, а в случае с деторождением — еще и признаком эгоцентризма и недостатка любви к ребенку («ребенок здоров — радоваться надо!», «стыдно ныть — ты же мать теперь», «мать не может быть несчастной!», «тебя теперь нет — есть ребенок, твое все»). и т. д, — поясняет психолог, доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Екатерина Огарева. — Проще и «законнее» заболеть чем-то, что вызывает сочувствие и требует непосредственной медицинской помощи.
Послеродовая депрессия может маскироваться различными другими заболеваниями с понятными симптомами:
постоянная головная боль,
кишечные спазмы,
затрудненное дыхание,
боль в груди и так далее.
- Медицинские учреждения и роддома также зачастую остаются некими «режимными» объектами, где о психологической поддержке или просто доброжелательном отношении к роженицам знают лишь в теории (тогда как в большинстве западных стран профилактика послеродовой депрессии давно включена в программу сопровождения рожениц и осуществляется медиками и социальными работниками), — обращает внимание эксперт.
Трудности распознавания послеродовой депрессии могут быть связаны с разнообразием ее симптоматики, схожей с проявлениями стресса, эмоционального напряжения, гормональных изменений, сопровождающих послеродовый период.
Симптомы «материнской» депрессии
постоянная усталость, нарушения сна и аппетита;
затруднения в принятии решений;
состояние глубокой печали и опустошенности, плаксивость, «эмоциональная тупость»;
агедония — снижение способности получать удовольствие от того, что раньше радовало (прогулки, спорт, покупки, любимые блюда, встречи и пр.).
отстраненность от семьи, друзей, привычных приятных занятий;
раздражительность, вплоть до приливов ненависти (например, к партнеру);
сильная озабоченность и беспокойство о ребенке, страх навредить ему либо, напротив, холодность и отсутствие интереса к новорожденному;
мысли о самоубийстве или убийстве ребенка;
пессимизм, негативные прогнозы в отношении жизненных перспектив.
У большинства женщин с послеродовой депрессией эти ощущения и симптомы развиваются в течение первых нескольких недель после родов и могут длиться до шести месяцев. В некоторых случаях симптомы могут развиться за несколько месяцев до родов.
«Я будто ничего не чувствовала»
- Прочитанные с бумаги или экрана эти симптомы не выглядят чем-то из ряда вон выходящим, но реальные истории женщин, переживших глубокую депрессию, не могут оставить равнодушным, — рассказала Екатерина Огарева. — Часто свое болезненное состояние они описывают подобными фразами:
«опустошенность. Ни сил, ни желания, ни смысла… не было сил подняться с постели, подойти к ребенку, заставить себя сходить в душ…»,
«хотелось то рычать, то плакать. Злость сменялась безысходностью. Появились мысли об убийстве ребенка или самоубийстве как неизбежном финале»,
«я будто ничего не чувствовала вообще. За ребенком ухаживала механически. Я понимала умом, что он мой, но делала все на автомате».
- Часто подобные мысли сочетаются с чувством вины и стыда за свое «недоматеринство», усугубляя эмоциональное состояние, — говорит психолог.
Причины послеродовой депрессии
По данным исследований, послеродовая депрессия негативно влияет на характер отношений мамы с ребенком, ухудшая качество эмоционального контакта и заботы, что может иметь «долгоиграющие» последствия: нарушения сна, развитие депрессивности, расстройства внимания, повышенная возбудимости ребенка в будущем.
- «Запуск» программы родительской заботы происходит под воздействием разнообразных внутренних и внешних сигналов, и на соответствующем гормональном фоне, который после родов может быть попросту нарушен, — объясняет Екатерина Огарева. — Депрессия — это сложный биохимический процесс, и ученые пытаются выяснить, как он устроен, какие факторы в него вовлечены. Безусловно, медицинские эксперименты над мамами и их детьми невозможны по причине своей негуманности, но на моделях с животными, например, показано: «блокировка» у кормящих самок крыс дофамина (который часто называют «гормоном счастья» или «гормоном удовольствия») снижает их материнскую вовлеченность. Они уже не так активны в устройстве гнезда, стремлении обезопасить детёнышей, перенеся из в безопасное место. Вероятно, подобный механизм работает и у людей. И это всего лишь один (из множества) возможный биохимический «компонент» расстройства!
Также к факторам возникновения депрессии после родов относят наличие в истории депрессивных эпизодов, черепно-мозговых травм, сильный стресс на этапах беременности, родов, нарушение семейных отношений (прежде всего, эмоциональная разобщенность семьи, отсутствие поддержки со стороны близких, партнера).
Под ударом мамы-перфекционистки
Особенно остро могут переживать послеродовую депрессию мамы-перфекционистки.
- Отличницы по жизни, они не могут смириться с тем, что не удается идеально выполнять роль матери (правильно распознать сигналы малыша, наладить режим кормления и сна, хорошо выглядеть, обеспечивая уход ребенку и пр.), страдают от своей «неправильности» и изъедают себя изнутри чувством вины. Невзначай (а тем более нарочно) брошенное матерью или свекровью «у меня с ребёнком таких проблем не было», «… а потому что надо было внимательнее смотреть за малышом» и пр. воспринимаются как укор или указание на материнскую несостоятельность, больно ранит. Поэтому важную роль здесь играет уровень социальной поддержки (взаимоотношения с друзьями, родственниками и особенно — с отцом ребенка), — говорит Екатерина Огарева.
Депрессия во многом зависит именно от психогенных факторов — психологической готовности мамы и наличия ресурсного (поддерживающего) окружения.
Чем раньше женщина обратится за помощью, тем быстрее удастся вернуть ее в нормальное состояние и обеспечить налаживание эмоционального контакта с ребенком.
Самопомощь при послеродовой депрессии
Найти возможности эмоционального контакта и психологической поддержки: разговоры с собственными родителями или друзьями, партнером — помогут прояснить эмоциональное состояние и обрести ощущение опоры. Если нет понимания в ближайшем окружении — обратиться к психологу. Кто-то старается найти временное решение в рамках «мамских» сообществ и форумов — но иногда они лишь провоцируют чувство «материнской неполноценности», транслируя исключительно «благополучную картинку». Нельзя допускать чувства одиночества и эмоционального вакуума и игнорировать собственное состояние. Делитесь эмоциями, ищите поддержки. Ваше стабильное состояние — залог здоровья и благополучия малыша. Вы действуете с интересах обоих!
Обеспечить себе возможность регулярного (пусть и совсем недолгого) «выхода» за рамки текущей ситуации и переключения на себя как отдельную личность со своими потребностями, интересами, своим пространством. Это может быть, например, фитнес 2 раза в неделю/ небольшие вечерние пробежки/ часовая воскресная прогулка в одиночестве и т.д. Кто-то воспринимает поход на маникюр или регулярный визит к парикмахеру как важный акт заботы о себе и возможность контролировать собственный внешний вид и самочувствие. Найдите свой «акт выхода» и закрепите его как обязательный.
Просить о помощи партнёра, близких, родных, активно обсуждать с ними или обеспечивать себе самостоятельно возможность отдыха (например, приглашать в выходной няню). Не нужно брать на себя все и составлять на день многоэтажный список дел. Особенно, если чувствуете, что не справляетесь. Нет ничего плохого в том, что окна или полы помоет нанятый клининг-специалист (или никто — да, так иногда бывает), а малыш будет спать не на «проглаженных с двух сторон пеленках». Чувствовать, что мама рядом и любит его, для него гораздо важнее, чем чьё-то внешнее (и далекое) одобрение «материнской эффективности», истощающее и разрывающее эмоциональный контакт.
Хорошей профилактикой послеродовой депрессии могут быть специальные курсы подготовки к родам, они способствуют снижению тревожности за счет того, что избавляют от необходимости встречи с огромным потоком противоречивой информации. У вас уже есть готовые «алгоритмы» и схемы действий в типичных ситуациях.
Важно помнить: вы не виноваты в том, что у вас депрессия.
- Это может случиться с любой женщиной, мамой (а по статистике и с 1 из 10 новоявленных пап!), — объясняет психолог Екатерина Огарева. — Факторов возникновения депрессии слишком много, чтобы назвать и искоренить их разом. И, к сожалению, это далеко не всегда тот случай, когда можно «потерпеть и скоро пройдет» — послеродовая депрессия может сохраняться месяцами, и стать долгосрочной проблемой — трансформироваться в более тяжёлые состояния. Поэтому искать профессиональной помощи нужно и важно.