женщина роды депрессия
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По статистике, частота послеродовой депрессии в развитых странах — от 5,5% до 34,4%, а для развивающихся показатель еще выше. Что касается России, то здесь можно ориентироваться лишь на сравнительно небольшие авторские исследования (которые указывают на цифру от 10 до 20%) — общей же статистики не ведется.

Надо отметить, что и сами молодые мамы, как правило, не обращаются за врачебной помощью, игнорируя депрессивные симптомы или стыдясь их.

Екатерина Огарева
Екатерина Огарева
психология

доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук

«Ребенок здоров — радоваться надо»

- Депрессия до сих пор рассматривается многими людьми как признак изъяна характера, волевой слабости, эмоциональной нестабильности, а в случае с деторождением — еще и признаком эгоцентризма и недостатка любви к ребенку («ребенок здоров — радоваться надо!», «стыдно ныть — ты же мать теперь», «мать не может быть несчастной!», «тебя теперь нет — есть ребенок, твое все»). и т. д, — поясняет психолог, доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Екатерина Огарева. — Проще и «законнее» заболеть чем-то, что вызывает сочувствие и требует непосредственной медицинской помощи.

Послеродовая депрессия может маскироваться различными другими заболеваниями с понятными симптомами:

  • постоянная головная боль,

  • кишечные спазмы,

  • затрудненное дыхание,

  • боль в груди и так далее.

- Медицинские учреждения и роддома также зачастую остаются некими «режимными» объектами, где о психологической поддержке или просто доброжелательном отношении к роженицам знают лишь в теории (тогда как в большинстве западных стран профилактика послеродовой депрессии давно включена в программу сопровождения рожениц и осуществляется медиками и социальными работниками), — обращает внимание эксперт.

Трудности распознавания послеродовой депрессии могут быть связаны с разнообразием ее симптоматики, схожей с проявлениями стресса, эмоционального напряжения, гормональных изменений, сопровождающих послеродовый период.

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Симптомы «материнской» депрессии

  • постоянная усталость, нарушения сна и аппетита;

  • затруднения в принятии решений;

  • состояние глубокой печали и опустошенности, плаксивость, «эмоциональная тупость»;

  • агедония — снижение способности получать удовольствие от того, что раньше радовало (прогулки, спорт, покупки, любимые блюда, встречи и пр.).

  • отстраненность от семьи, друзей, привычных приятных занятий;

  • раздражительность, вплоть до приливов ненависти (например, к партнеру);

  • сильная озабоченность и беспокойство о ребенке, страх навредить ему либо, напротив, холодность и отсутствие интереса к новорожденному;

  • мысли о самоубийстве или убийстве ребенка;

  • пессимизм, негативные прогнозы в отношении жизненных перспектив.

У большинства женщин с послеродовой депрессией эти ощущения и симптомы развиваются в течение первых нескольких недель после родов и могут длиться до шести месяцев. В некоторых случаях симптомы могут развиться за несколько месяцев до родов.

«Я будто ничего не чувствовала»

- Прочитанные с бумаги или экрана эти симптомы не выглядят чем-то из ряда вон выходящим, но реальные истории женщин, переживших глубокую депрессию, не могут оставить равнодушным, — рассказала Екатерина Огарева. — Часто свое болезненное состояние они описывают подобными фразами:

  • «опустошенность. Ни сил, ни желания, ни смысла… не было сил подняться с постели, подойти к ребенку, заставить себя сходить в душ…»,

  • «хотелось то рычать, то плакать. Злость сменялась безысходностью. Появились мысли об убийстве ребенка или самоубийстве как неизбежном финале»,

  • «я будто ничего не чувствовала вообще. За ребенком ухаживала механически. Я понимала умом, что он мой, но делала все на автомате».

- Часто подобные мысли сочетаются с чувством вины и стыда за свое «недоматеринство», усугубляя эмоциональное состояние, — говорит психолог.

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Причины послеродовой депрессии

По данным исследований, послеродовая депрессия негативно влияет на характер отношений мамы с ребенком, ухудшая качество эмоционального контакта и заботы, что может иметь «долгоиграющие» последствия: нарушения сна, развитие депрессивности, расстройства внимания, повышенная возбудимости ребенка в будущем.

- «Запуск» программы родительской заботы происходит под воздействием разнообразных внутренних и внешних сигналов, и на соответствующем гормональном фоне, который после родов может быть попросту нарушен, — объясняет Екатерина Огарева. — Депрессия — это сложный биохимический процесс, и ученые пытаются выяснить, как он устроен, какие факторы в него вовлечены. Безусловно, медицинские эксперименты над мамами и их детьми невозможны по причине своей негуманности, но на моделях с животными, например, показано: «блокировка» у кормящих самок крыс дофамина (который часто называют «гормоном счастья» или «гормоном удовольствия») снижает их материнскую вовлеченность. Они уже не так активны в устройстве гнезда, стремлении обезопасить детёнышей, перенеся из в безопасное место. Вероятно, подобный механизм работает и у людей. И это всего лишь один (из множества) возможный биохимический «компонент» расстройства!

Также к факторам возникновения депрессии после родов относят наличие в истории депрессивных эпизодов, черепно-мозговых травм, сильный стресс на этапах беременности, родов, нарушение семейных отношений (прежде всего, эмоциональная разобщенность семьи, отсутствие поддержки со стороны близких, партнера).

Под ударом мамы-перфекционистки

Особенно остро могут переживать послеродовую депрессию мамы-перфекционистки.

- Отличницы по жизни, они не могут смириться с тем, что не удается идеально выполнять роль матери (правильно распознать сигналы малыша, наладить режим кормления и сна, хорошо выглядеть, обеспечивая уход ребенку и пр.), страдают от своей «неправильности» и изъедают себя изнутри чувством вины. Невзначай (а тем более нарочно) брошенное матерью или свекровью «у меня с ребёнком таких проблем не было», «… а потому что надо было внимательнее смотреть за малышом» и пр. воспринимаются как укор или указание на материнскую несостоятельность, больно ранит. Поэтому важную роль здесь играет уровень социальной поддержки (взаимоотношения с друзьями, родственниками и особенно — с отцом ребенка), — говорит Екатерина Огарева.

Депрессия во многом зависит именно от психогенных факторов — психологической готовности мамы и наличия ресурсного (поддерживающего) окружения.

Чем раньше женщина обратится за помощью, тем быстрее удастся вернуть ее в нормальное состояние и обеспечить налаживание эмоционального контакта с ребенком.

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Самопомощь при послеродовой депрессии

  • Найти возможности эмоционального контакта и психологической поддержки: разговоры с собственными родителями или друзьями, партнером — помогут прояснить эмоциональное состояние и обрести ощущение опоры. Если нет понимания в ближайшем окружении — обратиться к психологу. Кто-то старается найти временное решение в рамках «мамских» сообществ и форумов — но иногда они лишь провоцируют чувство «материнской неполноценности», транслируя исключительно «благополучную картинку». Нельзя допускать чувства одиночества и эмоционального вакуума и игнорировать собственное состояние. Делитесь эмоциями, ищите поддержки. Ваше стабильное состояние — залог здоровья и благополучия малыша. Вы действуете с интересах обоих!

  • Обеспечить себе возможность регулярного (пусть и совсем недолгого) «выхода» за рамки текущей ситуации и переключения на себя как отдельную личность со своими потребностями, интересами, своим пространством. Это может быть, например, фитнес 2 раза в неделю/ небольшие вечерние пробежки/ часовая воскресная прогулка в одиночестве и т.д. Кто-то воспринимает поход на маникюр или регулярный визит к парикмахеру как важный акт заботы о себе и возможность контролировать собственный внешний вид и самочувствие. Найдите свой «акт выхода» и закрепите его как обязательный.

  • Просить о помощи партнёра, близких, родных, активно обсуждать с ними или обеспечивать себе самостоятельно возможность отдыха (например, приглашать в выходной няню). Не нужно брать на себя все и составлять на день многоэтажный список дел. Особенно, если чувствуете, что не справляетесь. Нет ничего плохого в том, что окна или полы помоет нанятый клининг-специалист (или никто — да, так иногда бывает), а малыш будет спать не на «проглаженных с двух сторон пеленках». Чувствовать, что мама рядом и любит его, для него гораздо важнее, чем чьё-то внешнее (и далекое) одобрение «материнской эффективности», истощающее и разрывающее эмоциональный контакт.

Хорошей профилактикой послеродовой депрессии могут быть специальные курсы подготовки к родам, они способствуют снижению тревожности за счет того, что избавляют от необходимости встречи с огромным потоком противоречивой информации. У вас уже есть готовые «алгоритмы» и схемы действий в типичных ситуациях.

Важно помнить: вы не виноваты в том, что у вас депрессия.

- Это может случиться с любой женщиной, мамой (а по статистике и с 1 из 10 новоявленных пап!), — объясняет психолог Екатерина Огарева. — Факторов возникновения депрессии слишком много, чтобы назвать и искоренить их разом. И, к сожалению, это далеко не всегда тот случай, когда можно «потерпеть и скоро пройдет» — послеродовая депрессия может сохраняться месяцами, и стать долгосрочной проблемой — трансформироваться в более тяжёлые состояния. Поэтому искать профессиональной помощи нужно и важно.

Анна Майская