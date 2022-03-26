Причины послеродовой депрессии

По данным исследований, послеродовая депрессия негативно влияет на характер отношений мамы с ребенком, ухудшая качество эмоционального контакта и заботы, что может иметь «долгоиграющие» последствия: нарушения сна, развитие депрессивности, расстройства внимания, повышенная возбудимости ребенка в будущем.

- «Запуск» программы родительской заботы происходит под воздействием разнообразных внутренних и внешних сигналов, и на соответствующем гормональном фоне, который после родов может быть попросту нарушен, — объясняет Екатерина Огарева. — Депрессия — это сложный биохимический процесс, и ученые пытаются выяснить, как он устроен, какие факторы в него вовлечены. Безусловно, медицинские эксперименты над мамами и их детьми невозможны по причине своей негуманности, но на моделях с животными, например, показано: «блокировка» у кормящих самок крыс дофамина (который часто называют «гормоном счастья» или «гормоном удовольствия») снижает их материнскую вовлеченность. Они уже не так активны в устройстве гнезда, стремлении обезопасить детёнышей, перенеся из в безопасное место. Вероятно, подобный механизм работает и у людей. И это всего лишь один (из множества) возможный биохимический «компонент» расстройства!

Также к факторам возникновения депрессии после родов относят наличие в истории депрессивных эпизодов, черепно-мозговых травм, сильный стресс на этапах беременности, родов, нарушение семейных отношений (прежде всего, эмоциональная разобщенность семьи, отсутствие поддержки со стороны близких, партнера).

Под ударом мамы-перфекционистки

Особенно остро могут переживать послеродовую депрессию мамы-перфекционистки.

- Отличницы по жизни, они не могут смириться с тем, что не удается идеально выполнять роль матери (правильно распознать сигналы малыша, наладить режим кормления и сна, хорошо выглядеть, обеспечивая уход ребенку и пр.), страдают от своей «неправильности» и изъедают себя изнутри чувством вины. Невзначай (а тем более нарочно) брошенное матерью или свекровью «у меня с ребёнком таких проблем не было», «… а потому что надо было внимательнее смотреть за малышом» и пр. воспринимаются как укор или указание на материнскую несостоятельность, больно ранит. Поэтому важную роль здесь играет уровень социальной поддержки (взаимоотношения с друзьями, родственниками и особенно — с отцом ребенка), — говорит Екатерина Огарева.

Депрессия во многом зависит именно от психогенных факторов — психологической готовности мамы и наличия ресурсного (поддерживающего) окружения.

Чем раньше женщина обратится за помощью, тем быстрее удастся вернуть ее в нормальное состояние и обеспечить налаживание эмоционального контакта с ребенком.