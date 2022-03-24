Высокий уровень холестерина приводит к развитию атеросклероза — смертельно опасной болезни, избавиться от которой можно только с помощью хирургического вмешательства. Поэтому гораздо проще следить за холестерином, чем доводить дело до операции.
Врачи рассказали о том, как снизить уровень холестерина в крови с помощью простых ежедневных привычек.
Врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук.
Знаете ли вы, что высокий уровень холестерина в крови может существенно ухудшать ваше самочувствие, сделать вас инвалидом или даже убить?
Инфаркты, инсульты, артериальная гипертензия, деменция, перемежающаяся хромота, стенокардия, почечная недостаточность — вот тот неполный список заболеваний, связанных с повышенным уровнем холестерина в крови.
Что нужно делать, чтобы не допустить развития этих состояний? Ответ прост — выработать правильные привычки. Известно, что большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы имеют наследственную предрасположенность. Если заболевания были в роду, то наследуется не само заболевание, а вероятность его развития. А возникнет оно или нет — во многом зависит от образа жизни.
Есть несколько привычек, которые помогут снизить уровень холестерина:
Питайтесь правильно
Распространенная причина повышенного холестерина — неправильное питание.
Употребляйте:
400 грамм овощей и фруктов в день;
Растительное масло;
Больше рыбы, меньше мяса.
Не употребляйте:
Животные жиры в большом количестве (свинина, баранина, сливочное масло, деревенские молочные продукты, майонез, сметана);
Калорийные продукты на ужин;
Жареную пищу.
Ужинайте не позднее, чем за 3 часа до сна.
Двигайтесь как можно больше
Движение, как известно, это жизнь. Старайтесь как можно больше ходить — можно в привычном темпе. 10 тысяч шагов в день обеспечивают долголетие сердца и сосудов.
Вырабатывайте стрессоустойчивость
Ни для кого не секрет: стресс пагубно влияет на наше здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему и гормоны. Как его победить? Занимайтесь спортом. Еще помогает регулярная половая жизнь.
Руководитель Центра сердечно-сосудистой хирургии «СМ-Клиника», врач-кардиолог, ангиохирург, кардиохирург, д.м.н.
С возрастом (у мужчин после 40 лет, у женщин — после 50) расщепление «плохого» холестерина (или ЛПНП, липопротеинов низкой плотности) в организме человека происходит все менее интенсивно, что приводит к активизации процесса образования бляшек в сосудах (атеросклерозу).
Именно поэтому возраст — один из основных факторов риска развития ССЗ.
Мы не можем повлиять на этот фактор, но в наших силах сделать действительно многое, чтобы избежать развития атеросклероза и его неприятных последствий.
Забудьте про сигареты и спиртное
Тем, кто переживает за свое здоровье, лучше расстаться с вредными привычками. Бросайте курить, прекратите употреблять алкоголь — и холестерин будет в норме.
Следите за уровнем сахара в крови…
Особенно это важно для тех, у кого уже диагностирован сахарный диабет.
…давлением…
Гипертония и атеросклероз вообще тесно связаны. Обе болезни «бьют» по сосудам, что может ускорить развитие сердечной недостаточности и привести к другим, не менее неприятным последствиям.
…и холестерином
Этот совет может показаться очевидным, но сказать об этом нужно: необходимо контролировать уровень холестерина в крови, чтобы вовремя заметить проблему. Максимально допустимый уровень: 5 ммоль/л. Для определения уровня холестерина сдается кровь из вены. Сейчас этот анализ выполняется практически в любой лаборатории.
Врач-терапевт СПБ ГБУЗ ГП 86
По статистике, повышенный холестерин обнаруживается у около 80% пациентов. Но большая часть из них игнорирует этот показатель. А ведь еще до назначения пожизненного лечения холестерина пациент может помочь себе сам, изменив свой образ жизни.
Наладьте сон
Нормальный сон — залог здоровья. Циркадный ритм «сон — бодствование» должен быть стабилен и непоколебим. Ложиться и вставать желательно примерно в одно и то же время.
Самое важное время для восстановления центральной (мозговой) регуляции холестерина — с 22.00 до 02.00. В идеале в это время быть в объятиях Морфея. Научно давно доказано, что нормализация сна колоссально влияет на цифры холестерина и глюкозы в крови.
Если у вас проблемы со сном, можно обратиться к терапевту или психотерапевту, специалист поможет вам справиться с бессонницей.
Принимайте Омега-3
Эти волшебные полиненасыщенные жирные кислоты участвуют в обмене и нормализации холестерина, восстанавливают сосудистую стенку, поддерживают печень, суставы, сосудистую стенку, а так же делают молодыми и здоровыми кожу и волосы.
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