Знаете ли вы, что высокий уровень холестерина в крови может существенно ухудшать ваше самочувствие, сделать вас инвалидом или даже убить?

Инфаркты, инсульты, артериальная гипертензия, деменция, перемежающаяся хромота, стенокардия, почечная недостаточность — вот тот неполный список заболеваний, связанных с повышенным уровнем холестерина в крови.

Что нужно делать, чтобы не допустить развития этих состояний? Ответ прост — выработать правильные привычки. Известно, что большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы имеют наследственную предрасположенность. Если заболевания были в роду, то наследуется не само заболевание, а вероятность его развития. А возникнет оно или нет — во многом зависит от образа жизни.

Есть несколько привычек, которые помогут снизить уровень холестерина:

Питайтесь правильно

Распространенная причина повышенного холестерина — неправильное питание.

Употребляйте:

400 грамм овощей и фруктов в день;

Растительное масло;

Больше рыбы, меньше мяса.

Не употребляйте:

Животные жиры в большом количестве (свинина, баранина, сливочное масло, деревенские молочные продукты, майонез, сметана);

Калорийные продукты на ужин;

Жареную пищу.

Ужинайте не позднее, чем за 3 часа до сна.

Двигайтесь как можно больше

Движение, как известно, это жизнь. Старайтесь как можно больше ходить — можно в привычном темпе. 10 тысяч шагов в день обеспечивают долголетие сердца и сосудов.

Вырабатывайте стрессоустойчивость

Ни для кого не секрет: стресс пагубно влияет на наше здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему и гормоны. Как его победить? Занимайтесь спортом. Еще помогает регулярная половая жизнь.