Жирны нужны нашему организму: это наш запас энергии. Однако все хорошо в меру. Если один раз объесться жирной пищей, серьезных последствий не будет. А вот если есть такую еду постоянно, можно подорвать свое здоровье.

Важно отметить: людям, живущих на севере в холодном климате, нужно есть чуть больше жирной пищи, нежели тем, кто живет в тепле.

Как понять, что вы едите много жирного? Любители жирной пищи нередко страдают от диареи и метеоризма. Кроме того, при переизбытке жиров страдает здоровье сердечно-сосудистой системы, нарушается обмен веществ.

Есть мнение, будто бы поправиться можно только от «плохих» жиров. Это не так — любые жиры довольно калорийны, и любой избыток калорий избыток калорий откладывается на боках, сосудах и внутренних органах.

Из этого выходит и другое последствие переизбытка жирной пищи — метаболические нарушения. Дело в том, что если человек получает больше энергии, чем тратит, происходит сбой. Как итог — болезни вроде сахарного диабета и подагры.