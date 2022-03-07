Названы 7 признаков, что вы едите слишком много сладкого

По словам нутрициолога Анастасии Заломаевой, сахарная зависимость сегодня далеко не редкость — ею страдают большинство людей. Любовь к сладкому обычно не остается не замеченной — она сильно сказывается не только на самочувствии, но и на внешнем виде человека. Специалист назвала признаки, по которым можно распознать людей, злоупотребляющих сахаром.
Сертифицированный нутрициолог, дипломированный биохимик, коуч здорового образа жизни
Перепады настроения, так как у тяги к сладкому часто есть эмоциональная подоплека.
Избыточный вес.
«Сахарное лицо». На лице сладкоежек могут появляться признаки преждевременного старения, что связано с повышенным уровнем гликации в организме (химический процесс, при котором белки взаимодействуют с сахаром, в результате чего появляются гликолизированные продукты). Как оно выглядит? У таких людей есть склонность к образованию продольных морщин на лбу, мешков под глазами, высыпаний по всему лицу, вид лица изможденный, а сама кожа бледная.
Снижение иммунитета, из-за чего такие люди чаще и дольше болеют.
Приливы энергии, которые появляются сразу после поедания сладкого и потом сменяются усталостью, вялостью и апатией.
Проблемы с зубами.
Различные проблемы/заболевания кожи (акне, дерматиты, экземы, перхоть, псориаз и другие).
Но любовь к сладкому страшна все-таки не мешками под глазами или высыпаниями. За ней следуют более глобальные проблемы со здоровьем — ожирение, гипертония, сахарный диабет, болезни сердца, катаракта, рак, гинекологические нарушения (бесплодие, синдром поликистозных яичников), заболевания щитовидной железы. Также, по словам нутрициолога, увлечение сладким нарушает работу желудочно-кишечного тракта — приводит к избыточному бактериальному и грибковому росту в кишечнике, воздействует на печень.
Следите за расстоянием
Просто взять и отказаться от сладостей очень сложно, особенно если в семье или на работе тебя окружают такие же сладкоежки. Но способы уменьшить количество сахара в своем рационе все же существуют.
Например, по словам токсиколога Михаила Кутушова, на количество съеденного, прежде всего, влияют два фактора — расстояние до пищи и ее внешний вид.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Люди едят то, что они видят максимально близким к себе и внешне привлекательным. Неоспоримый, доказанный исследованиями факт: чем меньше расстояние между человеком и едой, тем быстрее она будет съедена. Например, в системе шведский стол чем ближе вы сидите к еде, тем больше шансов, что вы съедите много и еще сходите за «добавкой». Кроме того, влияют яркие цвета, этикетки. Было исследование, в котором для одной группы людей конфеты раскладывали по цветам желтый/зеленый/красный, а для другой — положили все конфеты вместе. В результате, в первой группе участники съели в 2 раза больше конфет, чем во второй, — говорит врач-токсиколог.
А еще можно подумать, что ваша любовь к сладкому не что иное, как дефицит каких-то веществ в организме. По словам Михаила Кутушова, тяга к любым сладостям может говорить о недостатке цинка и железа в организме, а к шоколаду и орехам — о дефиците магния.
Кстати
Ранее диетолог Лора Бурак назвала продукты, которые могут снижать тягу к сладкому. Это орехи, авокадо, фрукты и ягоды, а также молочные продукты (например, натуральный йогурт или творог).
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