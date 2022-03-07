Названы 7 признаков, что вы едите слишком много сладкого

- Люди едят то, что они видят максимально близким к себе и внешне привлекательным. Неоспоримый, доказанный исследованиями факт: чем меньше расстояние между человеком и едой, тем быстрее она будет съедена. Например, в системе шведский стол чем ближе вы сидите к еде, тем больше шансов, что вы съедите много и еще сходите за «добавкой». Кроме того, влияют яркие цвета, этикетки. Было исследование, в котором для одной группы людей конфеты раскладывали по цветам желтый/зеленый/красный, а для другой — положили все конфеты вместе. В результате, в первой группе участники съели в 2 раза больше конфет, чем во второй, — говорит врач-токсиколог.

А еще можно подумать, что ваша любовь к сладкому не что иное, как дефицит каких-то веществ в организме. По словам Михаила Кутушова, тяга к любым сладостям может говорить о недостатке цинка и железа в организме, а к шоколаду и орехам — о дефиците магния.

Кстати

Ранее диетолог Лора Бурак назвала продукты, которые могут снижать тягу к сладкому. Это орехи, авокадо, фрукты и ягоды, а также молочные продукты (например, натуральный йогурт или творог).