Названы 7 признаков, что вы едите слишком много сладкого
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По словам нутрициолога Анастасии Заломаевой, сахарная зависимость сегодня далеко не редкость — ею страдают большинство людей. Любовь к сладкому обычно не остается не замеченной — она сильно сказывается не только на самочувствии, но и на внешнем виде человека. Специалист назвала признаки, по которым можно распознать людей, злоупотребляющих сахаром.

Анастасия Заломаева
Анастасия Заломаева
Правильное питание

Сертифицированный нутрициолог, дипломированный биохимик, коуч здорового образа жизни

  1. Перепады настроения, так как у тяги к сладкому часто есть эмоциональная подоплека.

  2. Избыточный вес.

  3. «Сахарное лицо». На лице сладкоежек могут появляться признаки преждевременного старения, что связано с повышенным уровнем гликации в организме (химический процесс, при котором белки взаимодействуют с сахаром, в результате чего появляются гликолизированные продукты). Как оно выглядит? У таких людей есть склонность к образованию продольных морщин на лбу, мешков под глазами, высыпаний по всему лицу, вид лица изможденный, а сама кожа бледная.

  4. Снижение иммунитета, из-за чего такие люди чаще и дольше болеют.

  5. Приливы энергии, которые появляются сразу после поедания сладкого и потом сменяются усталостью, вялостью и апатией.

  6. Проблемы с зубами.

  7. Различные проблемы/заболевания кожи (акне, дерматиты, экземы, перхоть, псориаз и другие).

Но любовь к сладкому страшна все-таки не мешками под глазами или высыпаниями. За ней следуют более глобальные проблемы со здоровьем — ожирение, гипертония, сахарный диабет, болезни сердца, катаракта, рак, гинекологические нарушения (бесплодие, синдром поликистозных яичников), заболевания щитовидной железы. Также, по словам нутрициолога, увлечение сладким нарушает работу желудочно-кишечного тракта — приводит к избыточному бактериальному и грибковому росту в кишечнике, воздействует на печень.

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Следите за расстоянием

Просто взять и отказаться от сладостей очень сложно, особенно если в семье или на работе тебя окружают такие же сладкоежки. Но способы уменьшить количество сахара в своем рационе все же существуют.

Например, по словам токсиколога Михаила Кутушова, на количество съеденного, прежде всего, влияют два фактора — расстояние до пищи и ее внешний вид.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

- Люди едят то, что они видят максимально близким к себе и внешне привлекательным. Неоспоримый, доказанный исследованиями факт: чем меньше расстояние между человеком и едой, тем быстрее она будет съедена. Например, в системе шведский стол чем ближе вы сидите к еде, тем больше шансов, что вы съедите много и еще сходите за «добавкой». Кроме того, влияют яркие цвета, этикетки. Было исследование, в котором для одной группы людей конфеты раскладывали по цветам желтый/зеленый/красный, а для другой — положили все конфеты вместе. В результате, в первой группе участники съели в 2 раза больше конфет, чем во второй, — говорит врач-токсиколог.

А еще можно подумать, что ваша любовь к сладкому не что иное, как дефицит каких-то веществ в организме. По словам Михаила Кутушова, тяга к любым сладостям может говорить о недостатке цинка и железа в организме, а к шоколаду и орехам — о дефиците магния.

Кстати

Ранее диетолог Лора Бурак назвала продукты, которые могут снижать тягу к сладкому. Это орехи, авокадо, фрукты и ягоды, а также молочные продукты (например, натуральный йогурт или творог).

Еще один совет сладкоежкам дала врач-диетолог Наталья Сычева: каждый прием пищи заканчивать горечью. Например, пожевать листик рукколы, базилика или съесть несколько долек грейпфрута. По словам специалиста, это даст более гармоничный настрой, чем сладкое завершение трапезы. Кроме того, если съели сладкое, и еще тянет взять конфетку, можно прополоскать рот крепким зеленым чаем.

Анастасия Романова