«Уберите из рациона углеводы — быстрые полностью, медленные — сократите до минимума, и тут же заметите, как начнет снижаться вес».
Такие инструкции встречаются в популярных
На все вопросы о том, как же жить без углеводов, адепты низкоуглеводного питания отвечают, что «теперь еда кажется намного вкусней, чем раньше» и «…никогда от еды не было столько удовольствия, как сейчас!»
— То, что мы едим, можно кратко описать фразой «то же, что и раньше, но без быстрых углеводов (мучного, картошки, риса, кукурузы и т.п. — и прежде всего сахара!) и сахарозаменителей, плюс стараемся есть побольше жиров», —
На самом деле, многие, кто решил резко сократить углеводы, и правда, почти сразу видят эффект — стрелка на весах идет вниз. Но не стоит забывать о долгосрочных «спецэффектах» такого принципа питания.
Какие побочные эффекты могут проявиться при отказе от углеводов? И как их минимизировать? Выяснили, что об этом говорят ученые и исследования.
Боли в животе, дискомфорт в ЖКТ
На питании без углеводов нельзя есть фрукты и многие овощи (картофель, свекла, морковь), а также бобовые (включая фасоль, сою и горох). Но именно в этих продуктах содержится большое количество клетчатки.
По данным, опубликованным в
Недостаток клетчатки может привести к серьезным запорам, депрессии и даже
Женщинам рекомендуется употреблять около 25 граммов клетчатки, а мужчинам — около 38 граммов (или 14 г на каждую 1000 ккал) ежедневно.
Так что, переходя на «низкоуглеводку», стоит озаботиться вопросом — какие продукты будут «доставлять» в ваш организм достаточное количество клетчатки?
Проблемы с сердцем
Казалось бы, здоровье сердца только улучшится, если прекратить есть пончики и картошку фри. Безусловно, это — продукты с пустыми калориями и жизнь без них гораздо лучше. Но вот без полезных — медленных — углеводов ваши сердце и сосуды лучше работать не станут.
Согласно исследованию, опубликованному в
Дефицит калия
Отказ от продуктов, содержащих углеводы, в том числе, медленных, приводит к тому, что организм будет терять полезные питательные вещества.
Согласно исследованию, опубликованному в
А учащенное мочеиспускание избавляет организм не только от лишней воды, шлаков и токсинов, но и от нужных нам солей (электролитов) и минералов. Например, калия. Это самый теряемый при отказе от углеводов минерал. Его недостаток может вызвать скачки давления, образование камней в почках.
Дисбаланс витаминов
При отказе от фруктов, что обязательно на низкоуглеводном питании, вы не сможете легко получить полезные витамины и минералы.
Согласно исследованию, опубликованному в
Пользу каждого из них для организма преувеличить невозможно — эти витамины и минералы обеспечивают правильное функционирование органов. Недостаток их приведет к выпадению волос, проблемами с памятью, сбоями цикла у женщин и нарушением работы щитовидной железы.
Плохой сон
Когда вы стремитесь похудеть, вы активно переводите свое тело в новое функциональное состояние. Эти изменения могут привести к побочным эффектам, связанным с психическим здоровьем.
Согласно исследованию, опубликованному в
Хотя бы небольшое количество углеводов необходимо, если вам нужно быстро соображать, реагировать и оставаться в тонусе, отмечают ученые.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Петербурга рассказала, что принцип питания, которого придерживаются желающие сбросить вес на кето-диете (много жира, отсутствие углеводов), может спровоцировать проблемы со здоровьем. Среди них — сыпь, неприятный запах изо рта и тахикардия. Минусами кето-диеты также могут быть повышение холестерина, потеря запасов магния, воды и гликогена.
Диетолог Александр Андреев также признал, что низкоуглеводная диета и полное исключение углеводов не принесет желаемых плодов, а только нарушит баланс. По его словам, при чрезмерном употреблении белковой пищи вы нанесете вред своей печени и почкам (так как в нет клетчатки и многих микроэлементов).
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