Дисбаланс витаминов

При отказе от фруктов, что обязательно на низкоуглеводном питании, вы не сможете легко получить полезные витамины и минералы.

Согласно исследованию, опубликованному в The Journal of the International Society of Sports Nutrition , у тех, кто до минимума ограничил углеводы, наблюдаются нехватка витаминов D, Е, B7 (биотина), хрома, йода и молибдена.

Пользу каждого из них для организма преувеличить невозможно — эти витамины и минералы обеспечивают правильное функционирование органов. Недостаток их приведет к выпадению волос, проблемами с памятью, сбоями цикла у женщин и нарушением работы щитовидной железы.