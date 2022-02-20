«Уберите из рациона углеводы — быстрые полностью, медленные — сократите до минимума, и тут же заметите, как начнет снижаться вес».

Такие инструкции встречаются в популярных пабликах, где рассказывают о низкоуглеводном питании. Гуру в похудении считают, что это правило для худеющих — самое важное, особенно для тех, кто страдает ожирением.

На все вопросы о том, как же жить без углеводов, адепты низкоуглеводного питания отвечают, что «теперь еда кажется намного вкусней, чем раньше» и «…никогда от еды не было столько удовольствия, как сейчас!»

— То, что мы едим, можно кратко описать фразой «то же, что и раньше, но без быстрых углеводов (мучного, картошки, риса, кукурузы и т.п. — и прежде всего сахара!) и сахарозаменителей, плюс стараемся есть побольше жиров», — рассказывают приверженцы низкоуглеводки.

На самом деле, многие, кто решил резко сократить углеводы, и правда, почти сразу видят эффект — стрелка на весах идет вниз. Но не стоит забывать о долгосрочных «спецэффектах» такого принципа питания.