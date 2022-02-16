Все точно знают, что НЕЛЬЗЯ делать перед общим анализом крови. Обычно врачи, выписывающие направление на кровь, предупреждают — сдаем натощак.

Выполнить это предписание не очень трудно — анализ крови обычно берут с утра и подождать с завтраком вполне способен каждый. Но знали ли вы, что стоит отложить перед сдачей крови и первую сигарету, а за пару дней до похода в поликлинику — и интенсивную спортивную тренировку?

Подробнее о том, что может заметно повлиять на результат общего анализа крови, рассказала врач клинической лабораторной диагностики.