Все точно знают, что НЕЛЬЗЯ делать перед общим анализом крови. Обычно врачи, выписывающие направление на кровь, предупреждают — сдаем натощак.
Выполнить это предписание не очень трудно — анализ крови обычно берут с утра и подождать с завтраком вполне способен каждый. Но знали ли вы, что стоит отложить перед сдачей крови и первую сигарету, а за пару дней до похода в поликлинику — и интенсивную спортивную тренировку?
Подробнее о том, что может заметно повлиять на результат общего анализа крови, рассказала врач клинической лабораторной диагностики.
Общий или развернутый анализ крови (ОАК) — это наиболее распространенный, простой, быстрый и информативный метод инструментального исследования, применяемый в медицине.
Расшифровка общего анализа крови покажет уровень гемоглобина и гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов, скорость оседания эритроцитов (СОЭ).
клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностикиwww.instagram.com/doc_pro_analizi/
Нельзя НЕ пить воду перед взятием анализа
- Это ложно завышает количество эритроцитов, тромбоцитов, уровень гемоглобина и гематокрит, — пояснила врач Валерия Газина. — Вы наверняка слышали выражение «густая кровь»? Так вот оно хорошо характеризует это состояние. При таких результатах очень легко пропустить начинающуюся анемию.
Нельзя есть перед анализом крови
- Перекусили перед сдачей крови? Только один бутерброд? В этом случае повышаются лейкоциты, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и искажается состав лейкоформулы, — предупреждает эксперт. — Если вы поели перед анализом крови, ваш доктор никогда не разберется в причинах подъема температуры, не поймет, какая инфекция у вас, и не ответит, уж не аллергия ли всему виной.
Нельзя курить перед сдачей крови
- Невмоготу потерпеть с сигаретой 1-1,5 часа перед взятием крови? Тогда получайте результат с искаженными параметрами эритроцитов, тромбоцитов, гематокритом и лейкоцитов, — говорит врач. — По результатам такого анализа можно пропустить очень много состояний. Подумайте, а стоит ли одна выкуренная сигарета лечения, которое начали невовремя?
Нельзя физически перенапрягаться
- Физические нагрузки повышают уровень лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, — говорит Валерия Газина. — А если они сопряжены со стрессом, то повышаются еще и тромбоциты. Рекомендовано воздержаться от любых физических упражнений за три дня до обследования.
Нельзя делать массаж, УЗИ, рентген
- На их фоне повышается уровень лейкоцитов и СОЭ, — предупреждает доктор. — Правильнее сначала сдать кровь, а потом идти на другие диагностические процедуры.
Нельзя сдавать анализы в разных лабораториях и прослеживать динамику
- Если вы отслеживаете какой-либо определенный параметр в анализе, то сдавать его нужно в одном и том же месте и лучше у одной и той же медсестры, — советует врач. — Это связано с разницей в нормах и методах в разных лабораториях. Каждая медсестра берет кровь по-разному. Это важно, особенно если сдаете кровь из пальца.
Добавим, что на качестве анализа крови сказывается даже положение тела, в котором у вас берут кровь (сидя или лежа), а также лекарства и даже психологическое состояние.
Ранее врач объяснила, почему для анализа кровь берут из вены и почему — из пальца, и предупредила, что на результат анализа крови также влияет температура в помещении, качество транспортировки и хранения пробирок с биоматериалом.
Комментарии0