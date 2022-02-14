Ковидные ограничения то ослабевают, то вновь усиливаются. Всему виной — новый штамм «омикрон», который оказался крайне заразным. От него страдают как взрослые, так и дети. При чем малыши тоже болеют тяжело, у них даже могут развиться опасные для жизни осложнения.

Чтобы ходить в кино, рестораны, театры и другие общественные места, нужен специальный QR-код. До недавнего времени получить сертификат с QR-кодом могли люди, официально переболевшие коронавирусом, а также те, кто прошел курс вакцинации. Но с 21 февраля 2022 года станет возможно получить такой сертификат на основании положительного теста на антитела к коронавирусу.

Для того, чтобы получить ковид-сертификат с QR-кодом, нужно будет сдать анализ на антитела в аккредитованной лаборатории. В течение трех дней после сдачи результаты появятся на портале Госуслуг, откуда можно будет скачать и распечатать сформированный сертификат.