Ковидные ограничения то ослабевают, то вновь усиливаются. Всему виной — новый штамм «омикрон», который оказался крайне заразным. От него страдают как взрослые, так и дети. При чем малыши тоже болеют тяжело, у них даже могут развиться опасные для жизни осложнения.
Чтобы ходить в кино, рестораны, театры и другие общественные места, нужен специальный QR-код. До недавнего времени получить сертификат с QR-кодом могли люди, официально переболевшие коронавирусом, а также те, кто прошел курс вакцинации. Но с 21 февраля 2022 года станет возможно получить такой сертификат на основании положительного теста на антитела к коронавирусу.
Для того, чтобы получить ковид-сертификат с QR-кодом, нужно будет сдать анализ на антитела в аккредитованной лаборатории. В течение трех дней после сдачи результаты появятся на портале Госуслуг, откуда можно будет скачать и распечатать сформированный сертификат.
В официальном приказе Минздрава
Справка
Антитела — иммуноглобулины — молекулы, которые образуются в организме в ответ на инфекцию. Существует несколько типов антител:
IgM появляются на ранней стадии болезни и исчезают через несколько недель, их присутствие указывает на активную форму заболевания;
Позже, когда болезнь идет на спад, синтезируются антитела IgG — они являются маркером перенесенной болезни и сохраняются на долгое время.
Основанием для выдачи ковид-сертификата будет присутствие IgG.
Ольга Малиновская
Диагностика
Врач клинической лабораторной диагностики
«Для получения сертификата с QR-кодом можно сделать любой из доступных тестов на антитела: количественный, результаты которого оцениваются в международных единицах BAU/мл, полуколичественный, где указывается коэффициент позитивности или качественный. Лаборатории имеют интеграцию с государственными сервисами, что позволяет передавать результаты анализов в личные кабинеты на Госуслугах», — поясняет Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
Большинство анализов на антитела сейчас основаны на определении концентрации антител к S-белку. Это белок, входящий в состав шипов коронавируса, которые ему необходимы для проникновения в клетку.
Антитела к спайковому белку образуются и после вакцинации, и после перенесенного заболевания. Переболевший сможет получить QR-код даже в том случае, если перенес ковид бессимптомно или в легкой форме и не обращался к врачу.
Однако стоит помнить, что гнаться за высоким уровнем антител нет никакого смысла. Ведь он вовсе не означает, что вы не заболеете. Низкий или вовсе нулевой уровень антител, напротив, может «защитить» вас от ковида. Терапевт Игорь Соколов объясняет, почему работает такая закономерность.
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