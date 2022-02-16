Квашеная капуста — рекордсмен по количеству витаминов, полезных веществ и минералов. Её состав впечатляет
органические кислоты — молочная, уксусная, янтарная, тартроновая,
витамины группы А, Е, К, группы B, С (в больших количествах),
минералы — фосфор, натрий, цинк, йод, селен, железо, калий, марганец,
сложные углеводы — крахмал, клетчатка, пектины,
биофлавониды.
Диетологи советуют не забывать включать квашеную капусту в свой рацион. Вот как минимум 15 причин, почему это стоит делать.
Ирина Юзуп
Медицина
кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
Укрепляет иммунитет
- 80% иммунокомпетентных клеток в организме человека находятся в кишечнике. На каждый его метр приходится 1000 лимфоцитов. Между высоким иммунитетом и здоровым кишечником современные врачи и ученые ставят знак равенства, — рассказала «Доктору Питеру» врач Ирина Юзуп. — Квашеная капуста содержит лактобактерии, полезные для микробиома кишечника.
Всего 100 граммов продукта обеспечивают организм суточной нормой пробиотиков.
По содержанию витамина С квашеная капуста не уступает лимону. Поэтому ее употребление может стать отличной профилактикой гриппа, ОРВИ, простудных заболеваний.
Полезна при ковиде
- При различных заболеваниях вирусной и бактериальной этимологии страдает в первую очередь микрофлора кишечника, — поясняет эксперт. — Вирусы оседают на ворсинках. Нередко пациент начинает принимать антибиотики, которые губят не только вредные, но и полезные бактерии в кишечнике. Организм становится беззащитен. И тут на помощь может прийти квашеная капуста. Она содержит полезные пробиотики, витамин С и обладает антисептическими свойствами. Поэтому ее можно смело вводить в рацион при COVID-19.
Признанный иммуностимулятор
Что пишут в отзывах: Полезный и вкусный витамин, удобные шипучие таблетки
Снижает риск онкологических заболеваний…
- Польские ученые
…и болезней сердца
- Накопление «плохого» холестерина чревато образованием атеросклеротических бляшек в сосудах, — напоминает эксперт. — Квашеная капуста может остановить этот процесс. Содержащиеся в ней пищевые волокна снижают уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности).
Борется с диабетом
- Процесс квашения капусты схож с закваской йогурта или кефира, — говорит врач. — Бактерии превращают природные сахара овоща в молочную кислоту. Такое преобразование делает квашеную капусту полезной для людей с сахарным диабетом. Благодаря этому нехитрому блюду можно контролировать уровень глюкозы в крови. Только надо обязательно следить, чтобы при квашении в капусту не добавляли сахар и читать этикетку при покупке продукта в магазине.
Способствует похудению
- Квашеная капуста очень полезна людям, страдающим ожирением. Тартроновая кислота, которая в ней содержится, препятствует превращению избыточных углеводов в жир, — отмечает Ирина Юзуп. — Также в капусте содержится большое количество клетчатки, которая заполняет желудок и надолго притупляет чувство голода.
Калорийность квашеной капусты — 19 ккал на 100 граммов. Низкая калорийность и высокое содержание полезных веществ делают ее идеальной для тех, кто следит за весом.
Сохраняет молодость
- Витамины А и E, которые содержатся в квашеной капусте, замедляют старение кожи, улучшают состояние волос, укрепляют ногтевую пластину. А витамин С активирует синтез коллагена, отвечающего за здоровье кожи, — считает врач.
Уменьшается потеря костной ткани
- Квашеную капусту можно рекомендовать пожилым людям и тем, кто страдает от ломкости костей, — говорит Ирина Юзуп. — Благодаря витамину K, капуста снижает «потерю» костной ткани, ускоряет процесс заживления переломов и предотвращает развитие остеопороза.
Нервная система укрепляется
Содержащиеся в квашеной капусте цинк и магний уравновешивают нервную систему. Цинк работает в организме, как антиоксидант, борется со свободными радикалами и замедляет процесс старения. Считается антистрессовым минералом. Магний обеспечивает нормальную работу нервной и мышечной систем.
Жизненный тонус растет
Квашеная капуста богата витамином C и железом.
- Эти вещества — компоненты дыхательной цепи в митохондриях. Врачи относят митохондрии к важным источникам энергии нашего организма. Они способствуют повышению жизненного тонуса и иммунитета. Регулярное употребление в пищу блюд из квашеной капусты добавляет человеку сил и бодрости, — поясняет Ирина Юзуп.
Дополнительный источник витаминов и минеральных веществ
Белок усваивается лучше
- Витамин B6, содержащийся в квашеной капусте, улучшает расщепление белковых соединений. Поэтому она может помочь людям, которым из-за аллергических реакций или непереносимости противопоказаны белковые продукты, — говорит врач.
Борется с авитаминозом
- Пеллагра — один из видов авитаминоза, вызванный недостаточностью ниацина и триптофана, — обращает внимание эксперт. — Он проявляется характерными пятнами и шелушениями на лицеи и шее, язвочками на языке, слабостью, диареей, проблемами со сном. Высокое содержание витамина B3 (ниацин, РР) в квашеной капусте помогает в профилактике и борьбе с этим недугом.
Способствует заживлению язвенных дефектов
Квашеная капуста может помочь пациентам, страдающим неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона.
- Исследователи выяснили, что умеренное употребление квашеной капусты способствует заживлению язвенных дефектов и снижает избыточное газообразование, — говорит Ирина Юзуп.
Заставляет работать «ленивый» кишечник
Около 15% женщин и 5% мужчин в России испытывают трудности с опорожнением кишечника. Чаще всего от задержки стула страдают пожилые люди и беременные.
- В квашеной капусте в большом количестве содержатся пробиотики и клетчатка. Они усиливают перистальтику кишечника и помогают справиться с обстипацией, — объясняет врач.
Спасает от похмелья
Янтарная кислота, которая содержится в квашеной капусте, снижает алкогольную интоксикацию. Рассол из квашеной капусты поможет избежать похмелья после удачного корпоратива, — говорит Ирина Юзуп
Кому нельзя есть квашеную капусту
При всех плюсах к употреблению квашеной капусты стоит подходить осторожно. Диетологи рекомендуют ограничиться 200 мл сока квашеной капусты и 300 граммами капусты за один приём пищи.
- Злоупотребление клетчаткой, которой богата квашеная капуста, вызывает повышенное газообразование и вздутие живота. По этой причине продукт находится под запретом у беременных и кормящих, — говорит Ирина Юзуп. — Капуста также может травмировать нежную слизистую органов пищеварительного тракта. Поэтому не стоит есть ее на голодный желудок или вместе с раздражающими специями.
Капуста категорически противопоказана в период обострений гастродуоденита и язвенной болезни.
- Натрий имеет свойство задерживать соль и воду в организме человека. Высокое содержание натрия в квашеной капусте ставит её в список запрещённых продуктов для людей, страдающих от гипертонии и болезней почек, — обращает внимание эксперт.
Для всех остальных квашеная капуста будет полезна в умеренных количествах.
- Квашеная капуста сочетается со свежей капустой, картофелем и рисом, идеально подходит к грибам и мясу. Из нее неплохо готовить первые блюда — борщ, щи. Рекомендуется тушить, жарить, добавлять в начинку для пирожков, драники и салаты, — рекомендует диетолог.
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