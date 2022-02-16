Польза и вред квашеная капуста
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Квашеная капуста — рекордсмен по количеству витаминов, полезных веществ и минералов. Её состав впечатляет

  • органические кислоты — молочная, уксусная, янтарная, тартроновая,

  • витамины группы А, Е, К, группы B, С (в больших количествах),

  • минералы — фосфор, натрий, цинк, йод, селен, железо, калий, марганец,

  • сложные углеводы — крахмал, клетчатка, пектины,

  • биофлавониды.

Диетологи советуют не забывать включать квашеную капусту в свой рацион. Вот как минимум 15 причин, почему это стоит делать.

Ирина Юзуп

Ирина Юзуп

Медицина

кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.

Укрепляет иммунитет

- 80% иммунокомпетентных клеток в организме человека находятся в кишечнике. На каждый его метр приходится 1000 лимфоцитов. Между высоким иммунитетом и здоровым кишечником современные врачи и ученые ставят знак равенства, — рассказала «Доктору Питеру» врач Ирина Юзуп. — Квашеная капуста содержит лактобактерии, полезные для микробиома кишечника.

Всего 100 граммов продукта обеспечивают организм суточной нормой пробиотиков.

По содержанию витамина С квашеная капуста не уступает лимону. Поэтому ее употребление может стать отличной профилактикой гриппа, ОРВИ, простудных заболеваний.

Полезна при ковиде

- При различных заболеваниях вирусной и бактериальной этимологии страдает в первую очередь микрофлора кишечника, — поясняет эксперт. — Вирусы оседают на ворсинках. Нередко пациент начинает принимать антибиотики, которые губят не только вредные, но и полезные бактерии в кишечнике. Организм становится беззащитен. И тут на помощь может прийти квашеная капуста. Она содержит полезные пробиотики, витамин С и обладает антисептическими свойствами. Поэтому ее можно смело вводить в рацион при COVID-19.

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Снижает риск онкологических заболеваний…

- Польские ученые выявили закономерность между регулярным употреблением квашеной капусты и снижением риска онкологии, — говорит Ирина Юзуп. — Квашеная капуста — ферментированный продукт, который прошел молочнокислое брожение. В процессе брожения в ней образуются антиоксиданты и вещества, которые вызывают гибель собственных «неправильных» клеток.

…и болезней сердца

- Накопление «плохого» холестерина чревато образованием атеросклеротических бляшек в сосудах, — напоминает эксперт. — Квашеная капуста может остановить этот процесс. Содержащиеся в ней пищевые волокна снижают уровень ЛПНП (липопротеинов низкой  плотности).

Борется с диабетом

- Процесс квашения капусты схож с закваской йогурта или кефира, — говорит врач. — Бактерии превращают природные сахара овоща в молочную кислоту. Такое преобразование делает квашеную капусту полезной для людей с сахарным диабетом. Благодаря этому нехитрому блюду можно контролировать уровень глюкозы в крови. Только надо обязательно следить, чтобы при квашении в капусту не добавляли сахар и читать этикетку при покупке продукта в магазине.

Способствует похудению

- Квашеная капуста очень полезна людям, страдающим ожирением. Тартроновая кислота, которая в ней содержится, препятствует превращению избыточных углеводов в жир, — отмечает Ирина Юзуп. — Также в капусте содержится большое количество клетчатки, которая заполняет желудок и надолго притупляет чувство голода.

Калорийность квашеной капусты — 19 ккал на 100 граммов. Низкая калорийность и высокое содержание полезных веществ делают ее идеальной для тех, кто следит за весом.

Сохраняет молодость

- Витамины А и E, которые содержатся в квашеной капусте, замедляют старение кожи, улучшают состояние волос, укрепляют ногтевую пластину. А витамин С активирует синтез коллагена, отвечающего за здоровье кожи, — считает врач.

Уменьшается потеря костной ткани

- Квашеную капусту можно рекомендовать пожилым людям и тем, кто страдает от ломкости костей, — говорит Ирина Юзуп. — Благодаря витамину K, капуста снижает «потерю» костной ткани, ускоряет процесс заживления переломов и предотвращает развитие остеопороза.

Нервная система укрепляется

Содержащиеся в квашеной капусте цинк и магний уравновешивают нервную систему. Цинк работает в организме, как антиоксидант, борется со свободными радикалами и замедляет процесс старения. Считается антистрессовым минералом. Магний обеспечивает нормальную работу нервной и мышечной систем. 

Жизненный тонус растет

Квашеная капуста богата витамином C и железом.

- Эти вещества — компоненты дыхательной цепи в митохондриях. Врачи относят митохондрии к важным источникам энергии нашего организма. Они способствуют повышению жизненного тонуса и иммунитета. Регулярное употребление в пищу блюд из квашеной капусты добавляет человеку сил и бодрости, — поясняет Ирина Юзуп.

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Белок усваивается лучше

- Витамин B6, содержащийся в квашеной капусте, улучшает расщепление белковых соединений. Поэтому она может помочь людям, которым из-за аллергических реакций или непереносимости противопоказаны белковые продукты, — говорит врач.

Борется с авитаминозом

- Пеллагра — один из видов авитаминоза, вызванный недостаточностью ниацина и триптофана, — обращает внимание эксперт. — Он проявляется характерными пятнами и шелушениями на лицеи и шее, язвочками на языке, слабостью, диареей, проблемами со сном. Высокое содержание витамина B3 (ниацин, РР) в квашеной капусте помогает в профилактике и борьбе с этим недугом.

Способствует заживлению язвенных дефектов

Квашеная капуста может помочь пациентам, страдающим неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона.

- Исследователи выяснили, что умеренное употребление квашеной капусты способствует заживлению язвенных дефектов и снижает избыточное газообразование, — говорит Ирина Юзуп.

Заставляет работать «ленивый» кишечник

Около 15% женщин и 5% мужчин в России испытывают трудности с опорожнением кишечника. Чаще всего от задержки стула страдают пожилые люди и беременные.

- В квашеной капусте в большом количестве содержатся пробиотики и клетчатка. Они усиливают перистальтику кишечника и помогают справиться с обстипацией, — объясняет врач.

Спасает от похмелья

Янтарная кислота, которая содержится в квашеной капусте, снижает алкогольную интоксикацию. Рассол из квашеной капусты поможет избежать похмелья после удачного корпоратива, — говорит Ирина Юзуп

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Кому нельзя есть квашеную капусту

При всех плюсах к употреблению квашеной капусты стоит подходить осторожно. Диетологи рекомендуют ограничиться 200 мл сока квашеной капусты и 300 граммами капусты за один приём пищи.

- Злоупотребление клетчаткой, которой богата квашеная капуста, вызывает повышенное газообразование и вздутие живота. По этой причине продукт находится под запретом у беременных и кормящих, — говорит Ирина Юзуп. — Капуста также может травмировать нежную слизистую органов пищеварительного тракта. Поэтому не стоит есть ее на голодный желудок или вместе с раздражающими специями.

Капуста категорически противопоказана в период обострений гастродуоденита и язвенной болезни.

- Натрий имеет свойство задерживать соль и воду в организме человека. Высокое содержание натрия в квашеной капусте ставит её в список запрещённых продуктов для людей, страдающих от гипертонии и болезней почек, — обращает внимание эксперт.

Для всех остальных квашеная капуста будет полезна в умеренных количествах.

- Квашеная капуста сочетается со свежей капустой, картофелем и рисом, идеально подходит к грибам и мясу. Из нее неплохо готовить первые блюда — борщ, щи. Рекомендуется тушить, жарить, добавлять в начинку для пирожков, драники и салаты, — рекомендует диетолог. 

Анна Майская