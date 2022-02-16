Снижает риск онкологических заболеваний…

- Польские ученые выявили закономерность между регулярным употреблением квашеной капусты и снижением риска онкологии, — говорит Ирина Юзуп. — Квашеная капуста — ферментированный продукт, который прошел молочнокислое брожение. В процессе брожения в ней образуются антиоксиданты и вещества, которые вызывают гибель собственных «неправильных» клеток.

…и болезней сердца

- Накопление «плохого» холестерина чревато образованием атеросклеротических бляшек в сосудах, — напоминает эксперт. — Квашеная капуста может остановить этот процесс. Содержащиеся в ней пищевые волокна снижают уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности).

Борется с диабетом

- Процесс квашения капусты схож с закваской йогурта или кефира, — говорит врач. — Бактерии превращают природные сахара овоща в молочную кислоту. Такое преобразование делает квашеную капусту полезной для людей с сахарным диабетом. Благодаря этому нехитрому блюду можно контролировать уровень глюкозы в крови. Только надо обязательно следить, чтобы при квашении в капусту не добавляли сахар и читать этикетку при покупке продукта в магазине.

Способствует похудению

- Квашеная капуста очень полезна людям, страдающим ожирением. Тартроновая кислота, которая в ней содержится, препятствует превращению избыточных углеводов в жир, — отмечает Ирина Юзуп. — Также в капусте содержится большое количество клетчатки, которая заполняет желудок и надолго притупляет чувство голода.

Калорийность квашеной капусты — 19 ккал на 100 граммов. Низкая калорийность и высокое содержание полезных веществ делают ее идеальной для тех, кто следит за весом.

Сохраняет молодость

- Витамины А и E, которые содержатся в квашеной капусте, замедляют старение кожи, улучшают состояние волос, укрепляют ногтевую пластину. А витамин С активирует синтез коллагена, отвечающего за здоровье кожи, — считает врач.

Уменьшается потеря костной ткани

- Квашеную капусту можно рекомендовать пожилым людям и тем, кто страдает от ломкости костей, — говорит Ирина Юзуп. — Благодаря витамину K, капуста снижает «потерю» костной ткани, ускоряет процесс заживления переломов и предотвращает развитие остеопороза.

Нервная система укрепляется

Содержащиеся в квашеной капусте цинк и магний уравновешивают нервную систему. Цинк работает в организме, как антиоксидант, борется со свободными радикалами и замедляет процесс старения. Считается антистрессовым минералом. Магний обеспечивает нормальную работу нервной и мышечной систем.

Жизненный тонус растет

Квашеная капуста богата витамином C и железом.

- Эти вещества — компоненты дыхательной цепи в митохондриях. Врачи относят митохондрии к важным источникам энергии нашего организма. Они способствуют повышению жизненного тонуса и иммунитета. Регулярное употребление в пищу блюд из квашеной капусты добавляет человеку сил и бодрости, — поясняет Ирина Юзуп.