Чем старше мы становимся, тем тщательнее нужно следить за своим здоровьем. С возрастом организму тяжелее справляться с нагрузками, иммунная система работает уже не так безупречно, замедляется метаболизм.
На протяжении всей жизни наши потребности меняются и на многое влияют возрастные изменения. Это касается и еды. За питанием нужно следить в любом возрасте, но не стоит забывать, что с годами могут обостриться некоторые хронические заболевания, и повлиять на это могут самые различные привычки, в том числе и пищевые. В самой большой опасности — сердце и сосуды. Именно они могут пострадать в первую очередь, напоминают британские кардиологи. Их цитирует
Эксперты рассказали, от каких пищевых привычек вам точно стоит отказаться.
Увлекаться сладким
Добавленный сахар содержится во многих продуктах. Если вы думаете, что отказавшись от шоколада и печенья полностью исключите его из рациона, то вы глубоко заблуждаетесь. Сахар есть в хлопьях, быстро завариваемых кашах, кетчупе, хлебе и многих других продуктах, которые подверглись технологической обработке (поэтому всегда читайте состав на этикетке — в одном стаканчике йогурта может быть около 2 чайных ложек сахара).
Рацион с обилием сахара провоцирует образование холестериновых бляшек, болезни сердца, ожирение, ухудшает внешний вид, разрушает зубы. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам потреблять не более 6 чайных ложек добавленного сахара (около 100 ккал) в день, у мужчин максимально допустимая норма — 9 чайных ложек (около 150 ккал).
Ежедневно есть мясо
Мясо в рационе необходимо, однако утверждение, что его нужно есть каждый день медики уже давно отнесли к мифам. Хотя мясо и является отличным источником белка, содержит незаменимые аминокислоты, витамины и минералы, в нем также много ненасыщенных жиров и холестерина. Обилие этого животного продукта в рационе повышает содержание «плохого» холестерина в крови, особенно, если вы привыкли есть мясо в жареном виде.
Старайтесь варить или запекать мясо, заменять его на индейку или рыбу, а иногда и вовсе устраивать себе разгрузочные дни. Получить необходимый белок можно и из растительных продуктов.
Есть недостаточно клетчатки
От клетчатки во многом зависит наше самочувствие, поэтому поддерживать баланс этого компонента необходимо в любом возрасте. Клетчатку можно найти во фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, орехах, семенах и бобовых. Она «продлевает» чувство сытости и может помочь снизить уровень холестерина в крови.
В рацион обязательно стоит включать еду, содержащую нерастворимые пищевые волокна, которые помогают работе ЖКТ, и растворимые пищевые волокна, которыми питаются полезные бактерии в кишечнике — это поможет улучшить всасывание в организме полезных веществ, уменьшить воспаление и даже поднять настроение. Чтобы получить нужную дозу клетчатки, надо добавлять в меню ягоды, овсянку, яблоки, бобы или нут.
Злоупотреблять фастфудом
В идеале от такой еды стоит отказаться раз и навсегда или же постараться есть ее как можно реже. В гамбургерах и картошке фри много натрия, жиров и других вредных добавок. Они могут спровоцировать проблемы с давлением и различные болезни сердца.
Кроме того, растительные масла, которые обычно используются для жарки, могут быть очень вредны — неизвестно, сколько раз одно и то же масло разогревали, поджаривая очередную порцию фастфуда. Такой способ готовки в разы увеличивает калорийность блюда: иногда в одной порции может быть больше 1000 ккал.
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