Чем старше мы становимся, тем тщательнее нужно следить за своим здоровьем. С возрастом организму тяжелее справляться с нагрузками, иммунная система работает уже не так безупречно, замедляется метаболизм.

На протяжении всей жизни наши потребности меняются и на многое влияют возрастные изменения. Это касается и еды. За питанием нужно следить в любом возрасте, но не стоит забывать, что с годами могут обостриться некоторые хронические заболевания, и повлиять на это могут самые различные привычки, в том числе и пищевые. В самой большой опасности — сердце и сосуды. Именно они могут пострадать в первую очередь, напоминают британские кардиологи. Их цитирует издание Eat This, Not That!

Эксперты рассказали, от каких пищевых привычек вам точно стоит отказаться.

Увлекаться сладким

Добавленный сахар содержится во многих продуктах. Если вы думаете, что отказавшись от шоколада и печенья полностью исключите его из рациона, то вы глубоко заблуждаетесь. Сахар есть в хлопьях, быстро завариваемых кашах, кетчупе, хлебе и многих других продуктах, которые подверглись технологической обработке (поэтому всегда читайте состав на этикетке — в одном стаканчике йогурта может быть около 2 чайных ложек сахара).

Рацион с обилием сахара провоцирует образование холестериновых бляшек, болезни сердца, ожирение, ухудшает внешний вид, разрушает зубы. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам потреблять не более 6 чайных ложек добавленного сахара (около 100 ккал) в день, у мужчин максимально допустимая норма — 9 чайных ложек (около 150 ккал).