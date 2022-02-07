Опасные сахарозаменители и подсластители

Фруктоза

Фруктоза — сахарозаменитель. В природе встречается в ягодах, фруктах и меде. Фруктоза гораздо слаще сахара и обладает примерно такой же калорийностью.

При этом этот сахарозаменитель меньше влияет на уровень глюкозы в крови. По этой причине есть фруктозу в разумных количествах можно диабетикам.

Однако назвать фруктозу абсолютно безопасной нельзя. Врачи предупреждают: если в рационе мало магния и много фруктозы, можно столкнуться с метаболическим синдромом ожирения, гипертонией и резистентностью к инсулину.

Суточная доза — не более 30-40 грамм.

Аспартам

Один из самых первых синтетических подсластителей: именно его часто любят добавлять в низкокалорийные лимонады. Это термически нестойкое вещество — в горячие блюда добавлять его нельзя, да и в принципе нагревать. 1 таблетка аспартама может заменить 3-4 чайные ложки сахара.

С этим подсластителем нужно быть очень осторожным: как говорят ученые, постоянное употребление продуктов с аспартамом может привести к раку печени и легких, а также повреждению мозга.

Суточная доза — не более 3,5 грамма.

Ацесульфам калия

В составе других продуктов этот подсластитель чаще всего указывают как Sweet One. Его тоже часто добавляют в газировку — часто вместе с аспартамом.

Это вещество также многие ученые считают канцерогеном. Его не стоит есть детям, беременным и кормящим женщинам.

Суточная доза — 1 грамм.

Сахарин

Этот синтетический подсластитель вообще не усваивается организмом. Если часто есть продукты с сахарином, можно повысить риски заболеть раком. Кроме того, сахарин плохо влияет на тех, кто страдает от желчекаменной болезни.

Еще одно неприятное последствие поедания сахарина — «синдром беспокойных ног»: это чувство покалывания в голенях и стопах.

Суточная доза — 0,2 грамма.

Цикламат

Пожалуй, один из самых опасных подсластителей. Его отличительная черта — устойчивость перед высокими температурами: его можно добавлять даже в горячие блюда.

Цикламат нельзя есть людям с заболеваниями почек, беременным и кормящим, а также пациентам с артериальной гипертензией. Это вещество вообще находится под запретом в США и некоторых странах Европы: врачи полагают, что цикламат провоцируют почечную недостаточность. Однако в России производители охотно и часто его используют из-за низкой стоимости.

Суточная доза: не более 11 мг/кг веса человека.

Ксилит

Ксилит делают из продуктов переработки кукурузы и хлопковых семян. Такой же сладкий, как сахар, обладает такой же калорийностью. При этом ксилит безвреден для зубов: напротив, он даже предотвращает появление кариеса. По этой причине ксилит часто добавляют в жвачки.

При этом врачи предупреждают: увлечение такими жвачками может довести до сбоя в обмене веществ. А там уже и до ожирения недалеко.

Суточная доза: 40-50 грамм.