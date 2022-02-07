В последние годы сахарозаменители и подсластители становятся все более модным продуктом: мы так много знаем о вреде сахара и так при этом любом сладкое, что пытаемся найти наиболее безопасные для фигуры и здоровья альтернативы.
Однако далеко не все заменители безопасны и безвредны, так что перед покупкой очередного продукта с надписью «Без сахара» лучше проверить состав.
Чем сахарозаменители отличаются от подсластителей
Сахарозаменители — это вещества, обладающие сладким вкусом. В нашем организме они метаболизируются с меньшей потребности в инсулине, что позволяет контролировать уровень сахара в крови.
А вещества с практически нулевой пищевой ценностью, которые никак на сахар в крови не влияют, называют подсластители,
Безобидные сахарозаменители и подсластители
Мед
Природный доступный заменитель сахара. В составе простые углеводы: глюкоза и фруктоза. Обладает целым рядом полезных свойств: помогает снизить уровень вредного холестерина, укрепляет иммунитет, полезен при раздраженном горле и язве желудка.
Однако такой сахарозаменитель точно не поможет похудеть: мед — лакомство калорийное.
Для сравнения: калорийность сахара составляет 398 ккал на 100 граммов продукта, калорийность меда — 329 ккал на 100 граммов.
Кроме того, мед обладает высоким гликемическим индексом — так что диабетикам тоже не подойдет.
Эритрит
Этот сахарозаменитель еще называют «дынным сахаром». Внешне похож на обычный сахар, почти не уступает ему в сладости, но на 95% менее калориен. Не провоцирует развитие кариеса, помогает углеводному обмену и борется с окислительным стрессом. Его можно есть и тем, кто страдает от диабета — сахар в крови от эритрита не вырастет. Не имеет противопоказаний.
Стевизоид
Сахарозаменитель, который делают из листьев стевии. В 200 раз слаще сахара, но не имеет питательной ценности. Абсолютно безопасен для здоровья, но обладает специфическим привкусом.
Сукралоза
Синтетический подсластитель. Никак не влияет на уровень глюкозы, некалориен. Не имеет противопоказаний: его можно есть и беременным, и детям. Главное — в меру: не больше 18 мг на килограмм веса.
Сорбит
Натуральный подсластитель. В природе встречается в яблоках, рябине. Калорийность сорбита — 354 ккал на 100 граммов продукта.
Выступает естественным консервантом, поэтому сорбит часто добавляют в соки и другие напитки.
Опасные сахарозаменители и подсластители
Фруктоза
Фруктоза — сахарозаменитель. В природе встречается в ягодах, фруктах и меде. Фруктоза гораздо слаще сахара и обладает примерно такой же калорийностью.
При этом этот сахарозаменитель меньше влияет на уровень глюкозы в крови. По этой причине есть фруктозу в разумных количествах можно диабетикам.
Однако назвать фруктозу абсолютно безопасной нельзя. Врачи предупреждают: если в рационе мало магния и много фруктозы, можно столкнуться с метаболическим синдромом ожирения, гипертонией и резистентностью к инсулину.
Суточная доза — не более 30-40 грамм.
Аспартам
Один из самых первых синтетических подсластителей: именно его часто любят добавлять в низкокалорийные лимонады. Это термически нестойкое вещество — в горячие блюда добавлять его нельзя, да и в принципе нагревать. 1 таблетка аспартама может заменить 3-4 чайные ложки сахара.
С этим подсластителем нужно быть очень осторожным: как говорят ученые, постоянное употребление продуктов с аспартамом может привести к раку печени и легких, а также повреждению мозга.
Суточная доза — не более 3,5 грамма.
Ацесульфам калия
В составе других продуктов этот подсластитель чаще всего указывают как Sweet One. Его тоже часто добавляют в газировку — часто вместе с аспартамом.
Это вещество также многие ученые считают канцерогеном. Его не стоит есть детям, беременным и кормящим женщинам.
Суточная доза — 1 грамм.
Сахарин
Этот синтетический подсластитель вообще не усваивается организмом. Если часто есть продукты с сахарином, можно повысить риски заболеть раком. Кроме того, сахарин плохо влияет на тех, кто страдает от желчекаменной болезни.
Еще одно неприятное последствие поедания сахарина — «синдром беспокойных ног»: это чувство покалывания в голенях и стопах.
Суточная доза — 0,2 грамма.
Цикламат
Пожалуй, один из самых опасных подсластителей. Его отличительная черта — устойчивость перед высокими температурами: его можно добавлять даже в горячие блюда.
Цикламат нельзя есть людям с заболеваниями почек, беременным и кормящим, а также пациентам с артериальной гипертензией. Это вещество вообще находится под запретом в США и некоторых странах Европы: врачи полагают, что цикламат провоцируют почечную недостаточность. Однако в России производители охотно и часто его используют из-за низкой стоимости.
Суточная доза: не более 11 мг/кг веса человека.
Ксилит
Ксилит делают из продуктов переработки кукурузы и хлопковых семян. Такой же сладкий, как сахар, обладает такой же калорийностью. При этом ксилит безвреден для зубов: напротив, он даже предотвращает появление кариеса. По этой причине ксилит часто добавляют в жвачки.
При этом врачи предупреждают: увлечение такими жвачками может довести до сбоя в обмене веществ. А там уже и до ожирения недалеко.
Суточная доза: 40-50 грамм.
Стоит ли отказываться от сахара в пользу заменителей
Подсластители и сахарозаменители нельзя есть бесконтрольно и бездумно: у них тоже есть свои безопасные дозы. Люди не так давно научились создавать подсластители и не так давно начали изучать, как именно они влияют на здоровье, так что пока мы точно не все про них знаем.
Лучше всего использовать сахарозаменители не на постоянной основе. И помнить, что многие из них по калорийности не уступают сахару.
А что будет с организмом, если полностью перестать есть сахар, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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