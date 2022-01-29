В средние века Европейские дворяне прятали свои белые зубы, стараясь не улыбаться. В те временя здоровые, не пораженные зубы были признаком бедности, а те, кто жили в достатке, страдали от кариеса, поскольку питались более разнообразной, в том числе, сладкой пищей. Бедняки, которые ели преимущественно жесткую растительную пищу и не имели денег на сахар, почти не страдали от этой проблемы с зубами.

Сегодня многое в мире изменилось, но кариес занят одну из лидирующих позиций по встречаемости, а вокруг его причин и лечения возникло много мифов. Разбираемся с ними вместе с врачом-стоматологом Юлией Лапушкиной.