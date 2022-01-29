В средние века Европейские дворяне прятали свои белые зубы, стараясь не улыбаться. В те временя здоровые, не пораженные зубы были признаком бедности, а те, кто жили в достатке, страдали от кариеса, поскольку питались более разнообразной, в том числе, сладкой пищей. Бедняки, которые ели преимущественно жесткую растительную пищу и не имели денег на сахар, почти не страдали от этой проблемы с зубами.
Сегодня многое в мире изменилось, но кариес занят одну из лидирующих позиций по встречаемости, а вокруг его причин и лечения возникло много мифов. Разбираемся с ними вместе с врачом-стоматологом Юлией Лапушкиной.
Юлия Лапушкина
стомтология, детская стоматология
врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию
Миф №1. Кариес — это от сахара
Это самый устойчивый и самый упорный миф, который врачи уже давно развенчали. К сожалению, если вы совершенно исключите любые сладости из своего рациона, вы никак не застрахуете себя от кариозного поражения зубов.
Истинная причина, почему возникает кариес на зубах — это специфические бактерии, которые обитают на поверхности эмали, в зубном налете и питаются остатками пищи.
Ребенок рождается стерильным, но в дальнейшем бактерии, однажды попав в полость рта, остаются там на всю оставшуюся жизнь. Обычно «заражение» кариозными микробами происходит еще в детстве, с общей посуды ил слюны мамы, папы. Они заботливо облизывают соски, ложечки, которые затем отправляются в рот ребенка. Возможно и попадание их через общую посуду. Бактерии могут длительное время быть малоактивными, и если хорошо ухаживать за полостью рта, следить за зубами, с серьезными проблемами можно не столкнуться.
Миф №2. Кариес — это вопрос гигиены
Многие ошибочно полагают, что здоровье собственных зубов — это заслуга хорошей гигиены. Да, это важно, но предрасположенность, переданная по наследству, может играть определенную роль в развитии проблем с зубами. Так, влияют строение зубного ряда, особенности прикуса, твердость зубной эмали и даже состав слюны — эти факторы передаются от родителей. Все они определенным образом влияют на защиту зубов от кариеса.
Обратите внимание, какие проблемы с зубами есть у родителей, уточните это своему стоматологу — он подберет программу по профилактике аналогичных проблем у вас самих.
Миф №3. Кариес — это полости, дырки в зубах
Многие считают, что кариес — это полости, отверстия в эмали зубов. Поэтому и к врачу обращаются уже в ситуации, когда зубы сильно поражены глубоким кариесом. Но процесс начинается задолго до образования дырок в зубах. Первым делом появляются изменения в структуре зубной эмали, когда определенные участки на зубах сначала утрачивают блеск, светлеют, становятся похожими на мел. Затем участки могут темнеть, становиться желтоватыми или коричневыми, и если к этому моменту зубы не вылечены, тогда начинают образовываться дырки — сначала маленькие, неглубокие, а потом все более обширные.
В области коренных зубов может обнаруживаться кариес в скрытой форме, который внешне не виден, но стоматолог на приеме его обнаружит.
Миф №4. Если кариес вылечили, он больше не вернется
Увы, это тоже неправда, и даже однажды вылеченный кариес может повториться. Он может возникать под пломбами, если во время лечения врач оставил хотя бы немного поврежденных тканей. Кроме того, если гигиена полости рта так и осталась неудовлетворительной, постепенно пострадают другие части зуба, где остались свои ткани — около десны, между зубами, с другой стороны от пломбы.
Миф №5. Если часто чистить зубы — кариеса не будет
Конечно, чистка зубов полезна, но дело не в количестве, а качестве. Если вы каждые 2-3 часа будете чистить зубы, но делать это неправильно, бактерии и налет останутся, а эмаль может повредиться. Поэтому нужно чистить зубы дважды в день, но делать это правильно — подобрав подходящую щетку, зубную пасту, флосс (зубную нить), ополаскиватель для полости рта. Можно пользовать ирригаторами, специальными ершиками. И кстати, не забывайте чистить язык!
Миф №6. Если зубы не болят, к стоматологу ходить не надо
Это тоже неверно, поскольку выше уже упоминалось — проблемы с зубами на ранней стадии могут никак себя не проявлять. Даже сам человек может не замечать, что у него есть начальные стадии кариеса (либо другие проблемы, ведь кариес — не единственное стоматологическое заболевание).
Стоматологи рекомендуют профилактические приемы для проведения осмотра и профессиональной чистки зубов с удалением зубного камня, мягкого налета, укрепления эмали (если это нужно).
Если врач при осмотре обнаружит первые признаки кариеса, современная стоматология позволяет полечить зубы без сверления и пломб, при помощи специальных полимерных растворов, которые покрывают зубы защитной пленкой.
Миф №7. Дорогие пасты лучше защищают от кариеса
Стоимость пасты зависит от многих факторов, но совершенно не влияет на достижение максимальных результатов в чистке. Среди основных требований — соблюдение правильной техники в чистке зубов. А пата — это уже второстепенная составляющая. Недорогие пасты могут иметь такую же эффективность в отношении очищения эмали, как и супер-дорогие марки и бренды, если вы подходите к чистке зубов обстоятельно и ответственно. И никакая супер-дорогая паста сама за вас не очистит зубы, если вы не соблюдаете технику чистки.
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