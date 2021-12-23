Пластика десны — это операция по созданию правильного десневого контура — для улучшения эстетики улыбки, либо по медицинским показаниям. Во время операции удаляются лишние ткани или наращиваются недостающие. Пластика позволяет скорректировать десну около одного зуба или импланта, группы зубов или всего зубного ряда.
- С эстетической целью пластика десны (гингивопластика) проводится, если пациент недоволен своей улыбкой, и эти недостатки мешают ему комфортно общаться с окружающими, — рассказал хирург Илья Коробков. — Во время манипуляции хирург иссекает мягкие ткани при помощи скальпеля или лазера. В итоге пациент получает правильный контур и желанную, эстетичную улыбку.
Пластика десны ошибочно считается достаточно простым вмешательством. Ее успех в очень большой мере зависит от опыта и мастерства хирурга.
Эстетические показания пластики десны
Акулья улыбка — когда десна закрывает большую часть зубов, от чего те кажутся существенно мельче.
Десневая улыбка — десна слишком выступает из-под верхней губы.
Неровный контур десен — на одних зубах выше, на других ниже.
Медицинские показания пластики десны
1. Рецессия десны (смещение и обнажение корня зуба)
- Первым симптомом рецессии становится повышенная чувствительность зуба или зубов. За счет смещения десневого края и обнажения корня, зуб визуально выглядит длиннее. При прогрессе заболевания смещение десны усиливается, зуб становится подвижным и может выпасть, — поясняет Илья Коробков.
Причины рецессии десны
болезни пародонта,
вредные привычки,
плохой уровень гигиены,
неправильная техника чистки зубов,
использование слишком жесткой зубной щетки,
проблемы с прикусом,
неадекватное протезирование зубов.
Избежать хирургического вмешательства можно только на начальном этапе болезни при первых признаках смещения десны, отмечает эксперт.
При серьезной степени рецессии десна не может самостоятельно вернуться в первоначальное положение. Ситуацию исправит только грамотная работа хирурга.
2. Пародонтит
При этом заболевании десен пластика применяется для уменьшения пародонтальных карманов.
- Воспаленная десна прилегает к зубу неплотно, — говорит врач. — В зубодесневом кармане скапливается мягкий налет и остатки пищи, размножаются бактерии. Как итог, воспаление усиливается, карманы увеличиваются. Для решения проблемы хирург удаляет «лишние» ткани и восстанавливает десневой контур.
3. Дефицит мягких тканей при имплантации
Имплантация предполагает установку взамен утраченного зуба импланта и коронки на него. Если зуба нет уже давно, то костная ткань и десна на месте дефекта «убывают». Поэтому для проведения операции кость и десну нужно нарастить. При этом, в некоторых случаях пластика десны необходима и при достаточном объеме костной ткани.
- Правильно сформированная плотная десна необходимого объема — гарантия успешной службы протеза на импланте, — добавляет Илья Коробков. — Десна защищает конструкцию от попадания частиц пищи и патогенной микрофлоры, то есть препятствует развитию воспалительного процесса. А ведь именно с него и начинается отторжение импланта.
Пластика десны может быть проведена одновременно с установкой импланта или после нее. Обычно эту операцию проводят под местным обезболиванием, но при масштабных вмешательствах может применяться сочетанная анестезия по желанию пациента.
Пластика десны — особенности процедуры
- Для пластики десны обычно используется собственная ткань пациента, — рассказывает челюстно-лицевой хирург. — Донорский материал берется с твердого неба или бугра верхней челюсти. В некоторых случаях применяется искусственный трансплантат — резорбируемый матрикс — современная альтернатива собственным тканям. Лоскут нужного типа и размера определенным образом фиксируется в области подсадки к слизистой, где заранее формируется воспринимающее ложе и покрывной лоскут.
Период реабилитации после пластики десны может длиться от пяти дней до пары месяцев.
Противопоказания к пластике десны
некомпенсированный сахарный диабет;
инфекционные заболевания;
иммунодефицитные состояния;
нарушение свертываемости крови;
курение;
неадекватная гигиена.
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