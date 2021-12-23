2. Пародонтит

При этом заболевании десен пластика применяется для уменьшения пародонтальных карманов.

- Воспаленная десна прилегает к зубу неплотно, — говорит врач. — В зубодесневом кармане скапливается мягкий налет и остатки пищи, размножаются бактерии. Как итог, воспаление усиливается, карманы увеличиваются. Для решения проблемы хирург удаляет «лишние» ткани и восстанавливает десневой контур.

3. Дефицит мягких тканей при имплантации

Имплантация предполагает установку взамен утраченного зуба импланта и коронки на него. Если зуба нет уже давно, то костная ткань и десна на месте дефекта «убывают». Поэтому для проведения операции кость и десну нужно нарастить. При этом, в некоторых случаях пластика десны необходима и при достаточном объеме костной ткани.

- Правильно сформированная плотная десна необходимого объема — гарантия успешной службы протеза на импланте, — добавляет Илья Коробков. — Десна защищает конструкцию от попадания частиц пищи и патогенной микрофлоры, то есть препятствует развитию воспалительного процесса . А ведь именно с него и начинается отторжение импланта.

Пластика десны может быть проведена одновременно с установкой импланта или после нее. Обычно эту операцию проводят под местным обезболиванием, но при масштабных вмешательствах может применяться сочетанная анестезия по желанию пациента.