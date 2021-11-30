- Важно понимать, что вирусная пневмония при COVID-19 не имеет практически ничего общего с бактериальной пневмонией, про которую мы привыкли думать, когда слышим слово «пневмония». Это иной процесс в легких, который протекает совсем иначе и требует других подходов в лечении. Как правило, именно высокая температура тела, плохо реагирующая на прием жаропонижающих препаратов, сохраняющаяся несколько дней подряд, в совокупности с другими проявлениями COVID-19, позволяет предположить развитие вирусной пневмонии , — говорит врач-пульмонолог.

Но иногда бывают случаи, когда поражение легких протекает без высокой температуры. Тогда, по словам Александры Шиловой, человеку надо внимательнее отнестись к таким проявлениям, как кашель, одышка при физической нагрузке или в покое, чувство нехватки воздуха, боль в груди, сатурация (насыщение крови кислородом). По сути, все они могут сопутствовать вирусной пневмонии, но совсем не обязательно на нее указывают. За исключением, пожалуй, одного признака.

Сатурация

В норме сатурация должна быть не менее 95%. При поражении небольшой площади легких, их газообменная функция не страдает, а количество кислорода, которое доставляется в кровь, остается нормальным. Как правило, насыщение крови кислородом снижается при поражении не менее 30-40% площади легких. Поэтому при снижении сатурации можно с большой уверенностью говорить о поражении легких.

Кашель

Это один из симптомов, по которым можно предположить развитие вирусной пневмонии. В то же время кашель может быть вызван просто раздражением верхних дыхательных путей. Наиболее часто у пациентов с ковидной пневмонией кашель сухой, мучительный, надсадный. Он возникает из-за раздражения слизистой оболочки бронхов и может сохраняться не только во время болезни, а еще до нескольких месяцев после выздоровления — пока не восстановится слизистая оболочка. При появлении кашля с мокротой желтого или зеленого цвета, можно предположить присоединение бактериальной инфекции, о чем важно рассказать врачу.