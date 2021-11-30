По словам врача-пульмонолога ФНКЦ ФМБА России Александры Шиловой, большинство людей, зараженных коронавирусом, испытывают признаки легкого респираторного заболевания и выздоравливают без специального лечения. Предположить о развитии вирусной пневмонии на фоне COVID-19 можно при долго сохраняющейся лихорадке.
Александра Шилова
Пульмонология
Врач-пульмонолог, заместитель главного врача Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России), к.м.н.
- Важно понимать, что вирусная пневмония при COVID-19 не имеет практически ничего общего с бактериальной пневмонией, про которую мы привыкли думать, когда слышим слово «пневмония». Это иной процесс в легких, который протекает совсем иначе и требует других подходов в лечении. Как правило, именно высокая температура тела, плохо реагирующая на прием жаропонижающих препаратов, сохраняющаяся несколько дней подряд, в совокупности с другими проявлениями COVID-19, позволяет предположить развитие вирусной пневмонии, — говорит врач-пульмонолог.
Но иногда бывают случаи, когда поражение легких протекает без высокой температуры. Тогда, по словам Александры Шиловой, человеку надо внимательнее отнестись к таким проявлениям, как кашель, одышка при физической нагрузке или в покое, чувство нехватки воздуха, боль в груди, сатурация (насыщение крови кислородом). По сути, все они могут сопутствовать вирусной пневмонии, но совсем не обязательно на нее указывают. За исключением, пожалуй, одного признака.
Сатурация
В норме сатурация должна быть не менее 95%. При поражении небольшой площади легких, их газообменная функция не страдает, а количество кислорода, которое доставляется в кровь, остается нормальным. Как правило, насыщение крови кислородом снижается при поражении не менее 30-40% площади легких. Поэтому при снижении сатурации можно с большой уверенностью говорить о поражении легких.
Кашель
Это один из симптомов, по которым можно предположить развитие вирусной пневмонии. В то же время кашель может быть вызван просто раздражением верхних дыхательных путей. Наиболее часто у пациентов с ковидной пневмонией кашель сухой, мучительный, надсадный. Он возникает из-за раздражения слизистой оболочки бронхов и может сохраняться не только во время болезни, а еще до нескольких месяцев после выздоровления — пока не восстановится слизистая оболочка. При появлении кашля с мокротой желтого или зеленого цвета, можно предположить присоединение бактериальной инфекции, о чем важно рассказать врачу.
Хрипы в груди и одышка
Многие ошибочно полагают, что наличие хрипов в грудной клетке или одышка всегда свидетельствуют о вирусном поражении легких. На самом деле их появление может быть вызвано другими причинами, при этом сама по себе вирусная пневмония не обязательно сопровождается хрипами при аускультации (выслушивание легких с помощью стетоскопа — Прим. ред.). Например, хрипы в грудной клетке и одышка бывают при бронхиальной астме, остром и хроническом бронхите, бактериальной пневмонии, сердечной недостаточности. Таким образом, при подозрении на поражение легких необходимо принимать во внимание не один симптом, а объективно оценивать свое состояние в целом.
Точный метод
Пульмонолог напомнила, что наиболее точным методом для выявления изменений в легких при COVID-19 остается компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки. По словам врача ФНКЦ ФМБА, выполнять это исследование целесообразно не ранее, чем через 3-5 дней с момента проявления первых симптомов.
- Врач назначает это исследование только при наличии соответствующих показаний, поскольку компьютерная томография оказывает лучевую нагрузку на организм, — уточнила доктор Шилова.
6 симптомов пневмонии от доктора Комаровского
Весной 2021-го известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский называл 6 признаков, которые говорят о воспалении легких:
кашель, ставший главным симптомом текущей болезни;
ухудшение самочувствия после начала выздоравления или любая «простуда» дольше 7 дней без какой-либо тенденции к выздоровлению;
невозможность глубоко вдохнуть — любая попытка заканчивается приступом кашля;
выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ (температуры, насморка, кашля);
одышка при невысокой температуре тела;
при высокой температуре жаропонижающие не помогают.
4 необычных симптома пневмонии от врачей США
По словам специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, чаще всего о развитии любой пневмонии говорят такие симптомы, как кашель, высокая температура, затрудненное дыхание и боли в груди. Эксперты Американской ассоциации легких добавляют, что симптомы могут зависеть от инфекции, которая вызывает воспаление легких, а также возраста человека и общего состояния его здоровья. В числе необычных проявлений пневмонии они назвали следующие:
потеря аппетита;
тошнота;
рвота (часто встречается у детей);
спутанное сознание (этот симптом характерен для пожилых людей).
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