В Роспотребнадзоре объяснили, какими бывают внебольничные пневмонии

В Роспотребнадзоре объяснили, какими бывают внебольничные пневмонии17:35, 12.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Пневмонии бывают больничные и внебольничные, вирусные и бактериальные, гриппозные и ковидные. Во Всемирный день борьбы с пневмонией Роспотребнадзор напомнил, какие микроорганизмы вызывают воспаление легких и как они могут передаваться.
В период пандемии коронавируса внебольничная пневмония стала самым частым осложнением. Чем отличается больничная пневмония от внебольничной?
Внебольничная пневмония - это воспаление легких, которое развивается дома, то есть вне стационара, или обнаруживается в течение первых 48 часов нахождения пациента в больнице.
Внутрибольничная пневмония возникает в стенах медучреждения. Она делится на 2 группы: ранняя нозокомиальная (развивается на 3-5 сутки пребывания в стационаре) и поздняя нозокомиальная (развивается после 5-7 суток).
Любая пневмония всегда сопровождается характерными симптомами: лихорадкой, кашлем, болью в грудной клетке, одышкой разной степени выраженности. При этом кашель бывает как с мокротой, так и без нее. По этому симптому можно заподозрить, что вызвало болезнь.
В обычное, нековидное время около 70% регистрирующихся в Петербурге пневмоний - внебольничные. Они развиваются из-за попадания в нижние дыхательные пути бактерий, вирусов или бактерий и вирусов вместе. В Роспотребнадзоре рассказали, что особую роль в образовании очагов инфекции в закрытых коллективах играют бактерии - микоплазмы и хламидии. Если у человека понижен иммунитет, в развитии пневмонии могут участвовать вирусы герпеса и грибы.
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Источник распространения внебольничной пневмонии (вызываемой условно-патогенными микроорганизмами и вирусами, в том числе вирусом SARS-CoV-2) - уже заболевший человек, носитель вируса. Передается она воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями.
Внебольничная пневмония может стать осложнением инфекционных заболеваний, вызванных вирусами гриппа, коронавирусами, зоонозными инфекциями (к примеру, орнитоз и коксиеллез), источником которых могут быть птицы и различные теплокровные животные.
Сегодня, во Всемирный день борьбы с пневмонией, пульмонолог Мариинской больницы ответила на волнующие пациентов вопросы: как отличить ковидную пневмонию от бактериальной, почему храп провоцирует риск развития пневмонии и по каким признакам можно выявить воспаление легких.
© Доктор Питер
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