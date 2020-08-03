В Роспотребнадзоре объяснили, какими бывают внебольничные пневмонии

Пневмонии бывают больничные и внебольничные, вирусные и бактериальные, гриппозные и ковидные. Во Всемирный день борьбы с пневмонией Роспотребнадзор напомнил, какие микроорганизмы вызывают воспаление легких и как они могут передаваться.

В период пандемии коронавируса внебольничная пневмония стала самым частым осложнением. Чем отличается больничная пневмония от внебольничной?

Внебольничная пневмония - это воспаление легких, которое развивается дома, то есть вне стационара, или обнаруживается в течение первых 48 часов нахождения пациента в больнице.

Внутрибольничная пневмония возникает в стенах медучреждения. Она делится на 2 группы: ранняя нозокомиальная (развивается на 3-5 сутки пребывания в стационаре) и поздняя нозокомиальная (развивается после 5-7 суток).

Любая пневмония всегда сопровождается характерными симптомами: лихорадкой, кашлем, болью в грудной клетке, одышкой разной степени выраженности. При этом кашель бывает как с мокротой, так и без нее. По этому симптому можно заподозрить, что вызвало болезнь.

В обычное, нековидное время около 70% регистрирующихся в Петербурге пневмоний - внебольничные. Они развиваются из-за попадания в нижние дыхательные пути бактерий, вирусов или бактерий и вирусов вместе. В Роспотребнадзоре рассказали, что особую роль в образовании очагов инфекции в закрытых коллективах играют бактерии - микоплазмы и хламидии. Если у человека понижен иммунитет, в развитии пневмонии могут участвовать вирусы герпеса и грибы.

Источник распространения внебольничной пневмонии (вызываемой условно-патогенными микроорганизмами и вирусами, в том числе вирусом SARS-CoV-2) - уже заболевший человек, носитель вируса. Передается она воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями.

Внебольничная пневмония может стать осложнением инфекционных заболеваний, вызванных вирусами гриппа, коронавирусами, зоонозными инфекциями (к примеру, орнитоз и коксиеллез), источником которых могут быть птицы и различные теплокровные животные.

Сегодня, во Всемирный день борьбы с пневмонией, пульмонолог Мариинской больницы ответила на волнующие пациентов вопросы: как отличить ковидную пневмонию от бактериальной, почему храп провоцирует риск развития пневмонии и по каким признакам можно выявить воспаление легких.

© Доктор Питер