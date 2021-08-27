Можно ли навсегда избавиться от хронического бронхита

«Хроническое заболевание вылечить нельзя, но добиться длительной ремиссии, прибегая к профилактике — очень даже реально. Я знаю таких пациентов, которые грамотно пролечились, а потом стали соблюдать все рекомендации, не игнорировали профилактику. Такой подход позволяет на многие годы забыть о приступах», — говорит Дарья Комиссарова.

Очень важно не допускать обострений. И тут возникают проблемы с курильщиками. Они, понимая, что находятся в зоне риска, но все равно игнорируют совет врача отказаться от привычки. Один из аргументов: пока не покурю, не могу откашлять мокроту.

«Это действительно так, раздражение горячим дымом приносит пациенту облегчение. Но грамотная терапия поможет пациенту „прокашляться“ и без сигареты. Только вот убедить его в этом не всегда просто», — поясняет врач.

Пациентам с хроническим бронхитом необходима физическая нагрузка. Это тоже отличная профилактика. Человек должен заниматься спортом не меньше часа в день. Это может быть бассейн, скандинавская ходьба, спортзал — интенсивность не должна сильно утомлять, здесь все индивидуально. Нагрузки тренируют нашу дыхательную систему, создавая необходимые запасы дыхательного объема .

«Следующий момент — это регулярное сезонное лечение. Это могут быть как санатории, так и соляные пещеры, которые есть почти в каждом городе. Летом людям с хроническим бронхитом полезно ездить в Крым — не в Сочи, а именно в Крым. Именно в этом городе климат лучше всего сказывается на состоянии здоровья человека», — уверена наш эксперт.