Дарья Комиссарова
Пульмонология
Врач-терапевт, пульмонолог многопрофильной клиники «Сестрорецкая»
Хронический бронхит: причины
«Начнем с того, что причиной любого бронхита может быть вирус или бактерия. Обострение чаще всего происходит из-за переохлаждения или стресса. Также стоит учитывать и профессиональную вредность — от хронических бронхитов страдают работники черной металлургии, лакокрасочных заводов. Свой вклад вносит и курение, как активное так и пассивное. Причем активное курение обычно провоцирует развитие ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких), которая изначально очень похожа на хронический бронхит», — говорит Дарья Комиссарова.
Что вообще под собой подразумевает хронический бронхит? Это постоянный кашель на протяжении 3 месяцев, который вы наблюдаете минимум в течение 2 лет. Важно понимать, что причин постоянного кашля может быть множество:
назальный затек,
хронический ринит у людей с искривленной носовой перегородкой,
аллергические риниты,
заболевания ЖКТ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — при таком диагнозе происходит периодическое забрасывание содержимого желудка в пищевод).
Разобраться поможет пульмонолог.
Что будет, если не лечить хронический бронхит
Самочувствие на фоне вялотекущего воспаления оставляет желать лучшего: системная интоксикация приводит к снижению работоспособности, вялости, сонливости. Конечно, это существенно отражается на качестве жизни человека, говорит эксперт.
Заболевание оказывает негативное влияние на бронхолегочную систему, приводит к снижению ее иммунной и механической защит, как результат — развитие частых обострений с тяжелым течением, пневмонии, ХОБЛ.
Отек бронхов и чрезмерное количество слизи в дыхательных путях на фоне воспалительного процесса при хронической бронхите препятствуют поступлению воздуха к легким, становится трудно дышать.
Вялотекущая патология запускает процессы, которые могут привести к серьезным заболеваниям. Это перибронхит, эмфизема легких, пневмосклероз, бронхиальная астма, легочное сердце (увеличение правых отделов органов), рак легких,
Во время обострения происходит нарастание интенсивности и частоты кашля, изменение его характера. Он может стать приступообразным и навязчивым. Также у пациента начинается одышка, повышается температура, он жалуется на мышечную слабость, потливость, головную боль.
Можно ли навсегда избавиться от хронического бронхита
«Хроническое заболевание вылечить нельзя, но добиться длительной ремиссии, прибегая к профилактике — очень даже реально. Я знаю таких пациентов, которые грамотно пролечились, а потом стали соблюдать все рекомендации, не игнорировали профилактику. Такой подход позволяет на многие годы забыть о приступах», — говорит Дарья Комиссарова.
Очень важно не допускать обострений. И тут возникают проблемы с курильщиками. Они, понимая, что находятся в зоне риска, но все равно игнорируют совет врача отказаться от привычки. Один из аргументов: пока не покурю, не могу откашлять мокроту.
«Это действительно так, раздражение горячим дымом приносит пациенту облегчение. Но грамотная терапия поможет пациенту „прокашляться“ и без сигареты. Только вот убедить его в этом не всегда просто», — поясняет врач.
Пациентам с хроническим бронхитом необходима физическая нагрузка. Это тоже отличная профилактика. Человек должен заниматься спортом не меньше часа в день. Это может быть бассейн, скандинавская ходьба, спортзал — интенсивность не должна сильно утомлять, здесь все индивидуально. Нагрузки тренируют нашу дыхательную систему, создавая необходимые запасы дыхательного объема.
«Следующий момент — это регулярное сезонное лечение. Это могут быть как санатории, так и соляные пещеры, которые есть почти в каждом городе. Летом людям с хроническим бронхитом полезно ездить в Крым — не в Сочи, а именно в Крым. Именно в этом городе климат лучше всего сказывается на состоянии здоровья человека», — уверена наш эксперт.
Зачем при бронхите прививки от гриппа и пневмококка
Людям с хроническим бронхитом также рекомендована иммуннопрофилактика.
«Я считаю, что пациентам с бронхолегочной патологией нужна сезонная вакцинация от гриппа и прививка от пневмококка, так как основная бактерия, которая вызывает обострения бронхитов и пневмонии — это бактерия пневмококка. То есть человек, который вакцинирован от пневмококка примерно на 80% защищен от обострений бронхита и от пневмонии», — говорит Дарья Комиссарова.
Важно!
Частый вопрос — можно ли делать прививку от коронавируса при хроническом бронхите. Лучше всего в этом случае посоветоваться со своим лечащим врачом. В период обострения прививку делать нельзя. Но когда наступает ремиссия — хронический бронхит не является противопоказанием ни к одной из зарегистрированных на территории России вакцин от коронавируса.
Не всегда в период обострения нужны антибиотики. К сожалению, из-за пандемии сложно попасть к пульмонологу, особенно, если речь идет о поликлинике. Иногда в медучреждениях назначают антибиотики без тщательной диагностики, что приводит к тому, что когда они действительно будут нужны, к ним разовьется резистентность.
Для назначения антибиотиков есть следующие критерии, которые должен проверить врач у пациента:
характер мокроты;
анализ мокроты;
показатели крови (как лейкоцитарную форму, непосредственно количество лейкоцитов, так и реакцию на реактивный белок и фибриноген).
Совокупность этих анализов сможет дать доктору четкий ответ: сможет ли пациент обойтись без антибиотиков или все же их лучше назначить.
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