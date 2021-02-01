Онкологи: Благодаря подозрению на ковидную пневмонию у петербуржцев чаще выявляли «ранний» рак легких на КТ

Онкологи просят петербуржцев не затягивать с обращением к врачу в случае обнаружения "подозрительных" симптомов и готовы принимать их даже без направлений из поликлиник. Из-за пандемии и приостановки профосмотров у петербуржцев стали реже диагностировать онкологические заболевания — за прошлый год количество выявленных случаев снизилось на 3,5 тысячи: горожане стали приходить к специалистам уже на поздних стадиях болезни.

Как сообщил сегодня главный онколог Петербурга, заместитель главного врача по хирургии Городской больницы №40 Дмитрий Гладышев, выявляемость злокачественных новообразований в прошлом году ожидаемо снизилась.

- Что сразу режет слух? Количество выявленных случаев злокачественных образований в 2020 году снизилось на 3,5 тысячи по сравнению с 2019 годом. В 2020 году выявлено 20 224 случая против 23 732 случаев в 2019 году. При этом количество выявленных на 1-й и 2-й стадиях снижено почти на 2 тысячи. Причина лежит на поверхности - ранние стадии злокачественных новообразований выявляются, прежде всего, в ходе диспансеризации, когда еще нет никаких симптомов, – сказал главный онколог города, уточнив, что в прошлом году диспансеризацию прошли 1,052 петербуржцев, в то время как в 2019-м было 1,8 млн человек.

Напомним, диспансеризация в городе была приостановлена дважды: с 23 марта по 25 июня 2020 года, а потом с 14 ноября и до сих пор. По данным специалиста, доля выявленных новообразований на ранних стадиях за год снизилась, хоть и немного - с 56% в 2019 году до 54,8%, по предварительным данным.

По словам главного специалиста по клинической онкологии Городского онкодиспансера на Ветеранов Рашиды Орловой, в ГКОД тоже «не досчитались» примерно 2,5-3 тысячи госпитализированных — из-за пандемии пациенты не смогли дойти до врачей. Уже в этом году онкологи ожидают их поступления, но уже в более тяжелом состоянии. В то же время, по словам специалиста онкодиспанера, в сложившейся ситуации были и плюсы. Например, выросла выявляемость на ранних стадиях рака легкого — его обнаруживали при проведении рентгена и КТ легких, которые проводили для диагностики вирусной пневмонии.

- Примерно 50% пациентов, поступающих на торакальное отделение, поступают именно по результатам ранней диагностики рака легкого, - отметила Рашида Орлова.

Как скажется пандемия на диагностике и лечении горожан с другими онкологическими заболеваниями в наступившем году, пока непонятно даже специалистам.

- Последствия мы еще не знаем, - говорит главный онколог города. - Что будет в этом году с коронавирусом, какова будет его активность и сколько пациентов будут выключены их программ диспансеризации, сколько дней и месяцев наши пациенты вынуждены будут прятаться на самоизоляции, жить на дачах, как это было в 2020 году, нельзя сказать. Но сейчас мы уже видим, безусловно, неприятные последствия. Это снижение выявления рака на ранних стадиях. Я также сижу на амбулаторном приеме и вижу, что примерно половина приходящих ко мне — это уже пациенты, к сожалению, с 3-й или 4-й стадией заболевания. Когда одним хирургическим методом лечения им чаще всего уже не помочь.

Специалисты напомнили, что появление тревожных симптомов, например, кровотечений, может говорить о том, что болезнь уже вышла за пределы «ранней стадии» и пациенту надо срочно бежать к врачу. Онкологи призывают не затягивать с обращением к специалистам. В Городском онкодиспансере заверяют, что готовы принимать с подозрением на онкологию даже без направления районного онколога.

- У нас есть две базы амбулаторно-поликлинического приема. На 2-й Березовой аллее открыто амбулаторно-поликлиническое отделение. Пациенты звонят в колл-центр, записываются или приходят - им не откажут в диагностике. Поэтому надо обращаться, если есть какие-то симптомы, которые вас настораживают, - сказала главный специалист по клинической онкологии Городского онкодиспансера Рашида Орлова. - На Ветеранов, 56, мы открыли центр амбулаторной онкологии (ЦАОП), который тоже принимает пациентов даже без направления районного онколога или терапевта. Точно так же работает и Онкоцентр в Песочном. Не дошедших до нас 2,5 тысяч пациентов, конечно, хотелось бы увидеть раньше. Чем раньше они придут, тем раньше мы сможем им помочь и соответственно увеличить показатели выживаемости в целом.

Как отметила Рашида Орлова, в клиниках сегодня есть все необходимые препараты для терапии онкозаболеваний — главное, чтобы пациенты вовремя обращались за помощью.

- В РФ введены достаточно высокие по стоимости тарифы. Мы на сегодня можем делать любую лекарственную терапию и полностью укомплектованы всеми инъекционными лекарственными препаратами, которые вводятся в рамках круглосуточного или дневного стационара. Иммунотерапия, комбинированная терапия, иммунотерапия с таргетной терапией (…) Единственное, в тарифы 2021 года не вошли препараты, не включенные в список жизненно важных (ЖНВЛП). Но у нас хорошие тарифы и учреждение может позволить себе купить любой препарат и провести лечение пациента, - заверила Рашида Орлова.

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