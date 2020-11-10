Впервые в России. Петербургские стоматологи начали выявлять агрессивный рак за неделю

В Петербурге заработала новая схема маршрутизации пациентов с подозрением на рак слизистой оболочки полости рта. Теперь болезнь будут выявлять намного быстрее — на подтверждение диагноза потребуется в среднем неделя. Пациенты выиграют время и шанс на успешное излечение. Спасенных может быть немало - ежегодно такой рак находят у 500 горожан, часто на поздних стадиях.

«Выявить рак, когда он поддается лечению»

Как писал «Доктор Питер», в прошлом году практически во всех государственных стоматологических поликлиниках Петербурга появились «чудо-лампы» - с помощью «зеленого света» они позволяют увидеть на ранней стадии злокачественные новообразования слизистой оболочки полости рта. Называется такая процедура люминесцентная стоматоскопия и выполняется она по полису ОМС, то есть бесплатно для пациентов. Теперь, если у пациента во рту «высветилось» что-то подозрительное, стоматолог направляет его в Городской кабинет специализированной диагностики. Он открылся в середине октября на базе Городской стоматологической поликлиники № 22 в Басковом переулке. Эта первая в городе профильная поликлиника, которая получила лицензию на оказание помощи по профилю «онкология».

- Раньше как было? Если стоматологи что-то заподозрили, отправляли пациента к районному врачу-онкологу. К нему надо записаться, ждать очередь. После приема у районного онколога его направляли далее на обследование, потом в Городской онкодиспансер или в Онкоцентр в Песочном — уже там ставили окончательный диагноз. Если подтверждался рак, то пациента оставляли на лечение, если нет — возвращали на долечивание в районную поликлинику. Все это занимало очень много времени, - объясняет главный врач Городской стоматологической поликлиники № 22 Неонила Прожерина. - Наш кабинет создан, чтобы сократить эту цепочку и время ожидания медицинской помощи, которое очень важно в случае подозрения на онкозаболевание. Рак слизистой оболочки полости рта агрессивен, развивается быстро — счет идет не на годы, а на месяцы. Поэтому надо успеть выявить его как можно раньше, когда он еще хорошо поддается лечению и есть все шансы на успех. Это наша главная задача. У нас на подтверждение диагноза уходит в среднем неделя: мы берем биопсию, при необходимости делаем цитологию, другие обследования. Если верифицируем рак, сразу направляем пациента напрямую в профильное отделение Онкодиспансера на Березовой аллее.

По данным НМИЦ онкологии им. Петрова, в 2018 году раком губы и ротовой полости заболели 10 827 россиян, умерли 10 040. В России в течение года с момента постановки диагноза от рака полости рта умерли 34,2% пациентов.

Не всё, что светится - онкология

Люминесцентная стоматоскопия высвечивает любые изменения слизистой, которые далеко не всегда говорят о раке. Поэтому получившим направление к онкологу не стоит паниковать, говорят врачи. Вот какие результаты получены за время работы городского кабинета в 22-й стоматологии. Стоматолог-хирург, онколог осмотрел 53 петербуржца, направленных стоматологами районных поликлиник. Из них только у троих подтвердился диагноз «рак» (слизистой оболочки полости рта и языка), причем на ранних стадиях — 1-й или 2-й. Как рассказал врачам один из пациентов, видимые проявления болезни он заметил всего две недели назад и сразу обратился к врачу.

Среди других, самых распространенных у горожан проблем со слизистой врачи называют лейкоплакию (повышенное ороговение слизистой оболочки — гиперкератоз, проявляется обычно белесыми пятнами), красный плоский лишай, а также аллергические реакции на зубные протезы и стоматологические материалы.

- На развитие заболеваний слизистой оболочки полости рта влияет много факторов. Это и табакокурение, и хронические травмы, к примеру, от острого края зуба, и неправильно подобранные материалы для лечения и протезирования, гальванизм, неудовлетворительная гигиена полости рта, долго нелеченый кариес, - говорит начмед Стоматологической поликлиники № 22 Сергей Турков.

Нередко проблемы со слизистой связаны и с заболеваниями органов ЖКТ — тем же эзофагитом, когда при изжоге кислое содержимое желудка доходит до полости рта и постоянно раздражает слизистую. Если при обследовании рак не подтверждается, пациент вздыхает с облегчением и отправляется на долечивание под наблюдение своего стоматолога, с рекомендациями специалиста Городского кабинета специализированной диагностики заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Новая маршрутизация: на «зеленый свет»

По словам стоматологов, создание подобной «укороченной» схемы маршрутизации пациентов с подозрением на рак слизистой - пилотный проект не только для Петербурга. В стране такого тоже пока нет. Сейчас, по словам Сергея Туркова, многое будет зависеть от онконастороженности стоматологов, которые при любом подозрении или сомнении должны направить пациента к онкологу.

- По клиническим рекомендациям, стоматологи должны проводить осмотр полости рта пациента при каждом посещении. Поэтому многое зависит от наших коллег, от того, как тщательно они будут его выполнять. Все районные поликлиники и профильные отделения уже получили информационные письма, разъяснения по новому порядку маршрутизации. Мы видим, что почти половина приходящих к нам на прием идут с направлением онкологов соматических поликлиник, - сказал Сергей Турков.

Чтобы попасть в городской кабинет специализированной диагностики 22-й поликлиники, надо получить у своего стоматолога направление (по форме 057/у) и записаться по телефону (812) 273-60-01 (в будни с 9 до 21 часа). Пока в кабинете принимает один специалист, но, по словам руководства клиники, поток желающих уже большой. Сегодня здесь готовы оказывать помощь и с применением телемедицинских технологий — техника для онлайн-консультаций закуплена, документы оформлены. В ближайших планах приглашение еще одного стоматолога-хирурга, онколога, а также сотрудничество с районными Центрами амбулаторной онкологии (ЦАОП). Планируется, что там, если потребуется, пациенты смогут проходить дополнительное обследование — ЭКГ, УЗИ-исследования, МРТ или КТ.

Надежда Крылова

© Доктор Питер