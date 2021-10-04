Американские врачи назвали 4 необычных симптома пневмонии
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Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании уверяют, что симптомы пневмонии могут появиться как в течение первых 24-48 часов, так и скрываться в течение нескольких дней. Воспаление легких может поражать людей в любом возрасте, однако чаще всего все встречается у юных и пожилых.

Чаще всего пневмонию диагностируют по известным всем симптомам:

  • кашель;

  • высокая температура;

  • затрудненное дыхание;

  • боли в груди.

Однако по данным Американской ассоциации легких, у этого коварного заболевания может быть и необычная симптоматика. Особенно, если мы говорим про первоначальные признаки пневмонии.

«То, как ваше тело реагирует на пневмонию, зависит от типа микроба, вызывающего инфекцию, вашего возраста и общего состояния здоровья», — заявляют эксперты организации. Их цитирует издание Express.

Американские врачи перечислили 4 необычных симптома:

  • потеря аппетита;

  • тошнота;

  • рвота (особенно часто встречается у маленьких детей);

  • спутанное сознание (этот симптом, наоборот, свойственен пожилым людям).

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Помимо вышеперечисленных симптомов, пациенты с пневмонией также могут страдать от хрипов и болей в суставах и мышцах. Если к ним добавляются высокая температура, потеря обоняния и вкуса, кашель, то это уже может сигнализировать о новой коронавирусной инфекции. В любом случае диагностикой должен заниматься врач: в медучреждении у вас возьмут необходимые анализы, попросят сдать ПЦР-тест, «прослушают» грудную клетку и, скорее всего, отправят на КТ легких.

Некоторые формы пневмонии можно лечить и дома. Но это тоже должен решать врач. Однако иногда нужно вызывать скорую помощь немедленно, говорят американские пульмонологи. К «экстренным» симптомам они отнесли:

  • кашель с кровью;

  • вы начинаете задыхаться;

  • чувствуете себя «холодным и потным», кожа стала бледной или покрылась пятнами.

Пневмония — это серьезное заболевание, которые нельзя лечить самостоятельно. У него могут быть очень опасные осложнения, такие как дыхательная недостаточность, сепсис или абсцесс легкого. Поэтому не тяните с визитом к врачу, говорят эксперты.

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Софья Хромова