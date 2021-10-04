Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании уверяют, что симптомы пневмонии могут появиться как в течение первых 24-48 часов, так и скрываться в течение нескольких дней. Воспаление легких может поражать людей в любом возрасте, однако чаще всего все встречается у юных и пожилых.
Чаще всего пневмонию диагностируют по известным всем симптомам:
кашель;
высокая температура;
затрудненное дыхание;
боли в груди.
Однако по данным Американской ассоциации легких, у этого коварного заболевания может быть и необычная симптоматика. Особенно, если мы говорим про первоначальные признаки пневмонии.
«То, как ваше тело реагирует на пневмонию, зависит от типа микроба, вызывающего инфекцию, вашего возраста и общего состояния здоровья», — заявляют эксперты организации. Их цитирует издание
Американские врачи перечислили 4 необычных симптома:
потеря аппетита;
тошнота;
рвота (особенно часто встречается у маленьких детей);
спутанное сознание (этот симптом, наоборот, свойственен пожилым людям).
Помимо вышеперечисленных симптомов, пациенты с пневмонией также могут страдать от хрипов и болей в суставах и мышцах. Если к ним добавляются высокая температура, потеря обоняния и вкуса, кашель, то это уже может сигнализировать о новой коронавирусной инфекции. В любом случае диагностикой должен заниматься врач: в медучреждении у вас возьмут необходимые анализы, попросят сдать ПЦР-тест, «прослушают» грудную клетку и, скорее всего, отправят на КТ легких.
Некоторые формы пневмонии можно лечить и дома. Но это тоже должен решать врач. Однако иногда нужно вызывать скорую помощь немедленно, говорят американские пульмонологи. К «экстренным» симптомам они отнесли:
кашель с кровью;
вы начинаете задыхаться;
чувствуете себя «холодным и потным», кожа стала бледной или покрылась пятнами.
Пневмония — это серьезное заболевание, которые нельзя лечить самостоятельно. У него могут быть очень опасные осложнения, такие как дыхательная недостаточность, сепсис или абсцесс легкого. Поэтому не тяните с визитом к врачу, говорят эксперты.
Воспаление легких можно подхватить где угодно: пневмонии бывают больничные и внебольничные, вирусные и бактериальные, гриппозные и ковидные. Эксперты Роспотребнадзора объяснили, какие микроорганизмы вызывают воспаление легких и как они могут передаваться.
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