Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании уверяют, что симптомы пневмонии могут появиться как в течение первых 24-48 часов, так и скрываться в течение нескольких дней. Воспаление легких может поражать людей в любом возрасте, однако чаще всего все встречается у юных и пожилых.

Чаще всего пневмонию диагностируют по известным всем симптомам:

кашель;

высокая температура;

затрудненное дыхание;

боли в груди.

Однако по данным Американской ассоциации легких, у этого коварного заболевания может быть и необычная симптоматика. Особенно, если мы говорим про первоначальные признаки пневмонии.

«То, как ваше тело реагирует на пневмонию, зависит от типа микроба, вызывающего инфекцию, вашего возраста и общего состояния здоровья», — заявляют эксперты организации. Их цитирует издание Express .

Американские врачи перечислили 4 необычных симптома :