С детьми — все по-другому. Если кто-то из родителей ВИЧ-положительный, врач может попросить привести на обследование ребенка. Но родители имеют право отказаться это делать. По сути, здоровье ребенка — это абсолютная зона ответственности родителей. Все зависит от его интеллектуальных, моральных, психологических качеств и религиозных мотивов.

- Представить себе, что какие-то социальные службы будут звонить в дверь с требованием, чтобы ребенок сдал кровь на ВИЧ, я не могу, — говорит Светлана Звонцова. — Но поразительно, почему в истории с погибшим мальчиком, никто ничего не заподозрил. Часто болеющий ребенок, наверняка его водили к педиатру, по словам отца, сын часто лежал в больнице, поэтому вопрос остается открытым — почему не удавалось диагностировать заболевание на раннем этапе.

Более того, как показывает практика, у детей с ВИЧ, наблюдающихся в нашем центре, при направлении на плановую операцию в принципе не берут анализы на гепатиты и ВИЧ.