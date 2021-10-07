«Доктор Питер» подробно рассказывал о трагической гибели 12-летнего мальчика, который умер от СПИДа в детской городской больницы № 5 им. Филатова. Ребенок провел больше месяца в реанимации, но несмотря на все усилия врачей, выжить ему не удалось. Напомним, ребенка воспитывал ВИЧ-позитивный отец, который решил, что этой инфекции у его сына нет. В результате мальчик не получал никакой терапии — о его диагнозе врачи узнали только в декабре прошлого года. Но время было упущено. На фоне глубочайшего иммунодефицита развилось тяжелое сопутствующее заболевание — микобактериоз. Оно и убило ребенка.
Остается открытым вопрос — почему ребенку никто не сделал элементарный тест на ВИЧ при наличии «позитивного» отца и частых простудах.
Светлана Звонцова
Медицина
врач-инфекционист ID-Clinic и петербургского Центра СПИДа
- Даже при ежегодной диспансеризации взрослых людей в списке обязательных анализов обследования на ВИЧ-инфекцию нет, — говорит врач-инфекционист Светлана Звонцова. — Поэтому, когда у человека неожиданно для него обнаруживают ВИЧ, он сильно удивляется: «Как же так? Я же проходил диспансеризацию. У меня брали столько анализов!» Когда человек попадает в обычную многопрофильную, неинфекционную больницу, у него там тоже не берут анализ на ВИЧ-инфекцию, если нет показаний и подозрений на это заболевание. И если подозрение, то доктор спрашивает пациента: «Вы согласны сдать кровь на ВИЧ-инфекцию?» Если человек против, то этот анализ у него брать не будут. Мало того, что человек болеет, он еще может распространять это заболевание. Кроме того, он не получает терапии, организм получает определенный ущерб.
Сейчас в Петербурге на учете состоит около 40 детей с ВИЧ, большинство из них подростки, которые заразились инфекцией половым путем.
С детьми — все по-другому. Если кто-то из родителей ВИЧ-положительный, врач может попросить привести на обследование ребенка. Но родители имеют право отказаться это делать. По сути, здоровье ребенка — это абсолютная зона ответственности родителей. Все зависит от его интеллектуальных, моральных, психологических качеств и религиозных мотивов.
- Представить себе, что какие-то социальные службы будут звонить в дверь с требованием, чтобы ребенок сдал кровь на ВИЧ, я не могу, — говорит Светлана Звонцова. — Но поразительно, почему в истории с погибшим мальчиком, никто ничего не заподозрил. Часто болеющий ребенок, наверняка его водили к педиатру, по словам отца, сын часто лежал в больнице, поэтому вопрос остается открытым — почему не удавалось диагностировать заболевание на раннем этапе.
Более того, как показывает практика, у детей с ВИЧ, наблюдающихся в нашем центре, при направлении на плановую операцию в принципе не берут анализы на гепатиты и ВИЧ.
В каких случаях анализ на ВИЧ обязателен?
При плановых операциях
- К примеру, предстоит плановое удаление желчного пузыря. Человек планирует через две недели лечь в больницу. Ему дают список анализов — в том числе на гепатит и ВИЧ-инфекцию. Если пациента привезли в больницу экстренно, по скорой, то, понятно, никто ему этот анализ делать не будет, — поясняет врач.
Беременным
Скрининг на ВИЧ проводят трижды за беременность.
Военнослужащим
Тест на ВИЧ сдают при поступлении в военное училище и в рамках призыва в вооруженные силы РФ.
Медицинским работникам
Особая когорта — хирурги, сотрудники гемодиализных отделений, инфекционисты. Они сдают анализ на ВИЧ каждый год.
Важно знать!
Если человек на терапии и у него подавлена вирусная нагрузка, он уже не является источником заражения — он может заниматься сексом без презерватива и рожать здоровых детей. Если вирус в организме не определяется, передаваться он не может.
Если человек своевременно получает специальную терапию, то ВИЧ никогда не перейдет в стадию СПИДа. Он проживет столько, сколько обычные люди без ВИЧ.
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