Фото №1 - Инфекционист Звонцова объяснила, почему на ВИЧ обязательно нужно обследовать даже детей
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«Доктор Питер» подробно рассказывал о трагической гибели 12-летнего мальчика, который умер от СПИДа в детской городской больницы № 5 им. Филатова. Ребенок провел больше месяца в реанимации, но несмотря на все усилия врачей, выжить ему не удалось. Напомним, ребенка воспитывал ВИЧ-позитивный отец, который решил, что этой инфекции у его сына нет. В результате мальчик не получал никакой терапии — о его диагнозе врачи узнали только в декабре прошлого года. Но время было упущено. На фоне глубочайшего иммунодефицита развилось тяжелое сопутствующее заболевание — микобактериоз. Оно и убило ребенка.

Остается открытым вопрос — почему ребенку никто не сделал элементарный тест на ВИЧ при наличии «позитивного» отца и частых простудах.

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Светлана Звонцова

Светлана Звонцова

Медицина

врач-инфекционист ID-Clinic и петербургского Центра СПИДа

- Даже при ежегодной диспансеризации взрослых людей в списке обязательных анализов обследования на ВИЧ-инфекцию нет, — говорит врач-инфекционист Светлана Звонцова. — Поэтому, когда у человека неожиданно для него обнаруживают ВИЧ, он сильно удивляется: «Как же так? Я же проходил диспансеризацию. У меня брали столько анализов!» Когда человек попадает в обычную многопрофильную, неинфекционную больницу, у него там тоже не берут анализ на ВИЧ-инфекцию, если нет показаний и подозрений на это заболевание. И если подозрение, то доктор спрашивает пациента: «Вы согласны сдать кровь на ВИЧ-инфекцию?» Если человек против, то этот анализ у него брать не будут. Мало того, что человек болеет, он еще может распространять это заболевание. Кроме того, он не получает терапии, организм получает определенный ущерб.

Сейчас в Петербурге на учете состоит около 40 детей с ВИЧ, большинство из них подростки, которые заразились инфекцией половым путем.

С детьми — все по-другому. Если кто-то из родителей ВИЧ-положительный, врач может попросить привести на обследование ребенка. Но родители имеют право отказаться это делать. По сути, здоровье ребенка — это абсолютная зона ответственности родителей. Все зависит от его интеллектуальных, моральных, психологических качеств и религиозных мотивов.

- Представить себе, что какие-то социальные службы будут звонить в дверь с требованием, чтобы ребенок сдал кровь на ВИЧ, я не могу, — говорит Светлана Звонцова. — Но поразительно, почему в истории с погибшим мальчиком, никто ничего не заподозрил. Часто болеющий ребенок, наверняка его водили к педиатру, по словам отца, сын часто лежал в больнице, поэтому вопрос остается открытым — почему не удавалось диагностировать заболевание на раннем этапе.

Более того, как показывает практика, у детей с ВИЧ, наблюдающихся в нашем центре, при направлении на плановую операцию в принципе не берут анализы на гепатиты и ВИЧ.

В каких случаях анализ на ВИЧ обязателен?

При плановых операциях

- К примеру, предстоит плановое удаление желчного пузыря. Человек планирует через две недели лечь в больницу. Ему дают список анализов — в том числе на гепатит и ВИЧ-инфекцию. Если пациента привезли в больницу экстренно, по скорой, то, понятно, никто ему этот анализ делать не будет, — поясняет врач.

Беременным

Скрининг на ВИЧ проводят трижды за беременность.

Военнослужащим

Тест на ВИЧ сдают при поступлении в военное училище и в рамках призыва в вооруженные силы РФ.

Медицинским работникам

Особая когорта — хирурги, сотрудники гемодиализных отделений, инфекционисты. Они сдают анализ на ВИЧ каждый год.

Важно знать!

  • Если человек на терапии и у него подавлена вирусная нагрузка, он уже не является источником заражения — он может заниматься сексом без презерватива и рожать здоровых детей. Если вирус в организме не определяется, передаваться он не может.

  • Если человек своевременно получает специальную терапию, то ВИЧ никогда не перейдет в стадию СПИДа. Он проживет столько, сколько обычные люди без ВИЧ.

Ирина Фигурина