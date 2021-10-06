Главным остается вопрос — почему ребенок дошел до такой тяжелой, и как выяснилось, необратимой стадии? При современной терапии он мог прожить долгую полноценную жизнь. Кто и почему лишил его лечения?

«Доктору Питеру» удалось узнать подробности этой трагической истории у отца мальчика.

- Еще две недели назад мне врачи сказали, что шансов почти нет, все, что могли они сделали, но будут бороться за жизнь моего сына до последнего. Славу я воспитывал один, ребенка отсудил у жены в 2014 году, она вела аморальный образ жизни, пила.

- Вы знали о том, что сын болен ВИЧ?

- Нет, я узнал в декабре прошлого года. По наивности, или я не знаю, как сказать, отрицал тот факт, что он может болеть. Не водил его к врачам… Ну и все. Это моя вина.

- То есть Слава вообще не получал никаких лекарств?

- Только последние 8-9 месяцев.

- Вы ведь сами ВИЧ-позитивный?

- Да. Я болею уже 21 год. Мне было двадцать лет, я год кололся внутривенно. Потом бросил сам. Не ложился ни в какие клиники, просто понял, что это не мое.

- Вы принимаете терапию?

- 15 лет я не пил никаких лекарств, только последние 6 лет на терапии. С одной стороны, стал плохо себя чувствовать, с другой — все мои друзья поумирали, может быть, это меня насторожило.

- А почему посчитали, что сын не болеет?

- Когда Славе было пять лет, я отправил жену сдать кровь на ВИЧ. Я сам звонил в СПИД-центр, и там мне сказали, что результат у нее отрицательный.

- И вы посчитали, что раз у жены отрицательный тест на ВИЧ, то и сын не болен?

- Да. Тут история такая… Запутанная. Я когда жил с женой, всегда предохранялся. Единственный раз половой акт был незащищенным, и она забеременела. Ее отрицательный тест на ВИЧ спустя несколько лет меня успокоил. Потом Слава несколько раз лежал в больнице, и никто не сказал мне, что он болен.

- А когда его состояние начало ухудшаться, тоже не возникло никаких подозрений?

- Два года назад Слава лежал в инфекционной больнице в Хабаровске. Пролежал недели две-три и его выписали с температурой домой, несмотря на все мое возмущение. Но я, конечно, никуда не обращался… в силу своей неграмотности. А в ноябре прошлого года его снова положили в больницу, лечили от всего подряд, подозревали бронхит, но окончательный диагноз так и не поставили. Лечили антибиотиками. Почему-то только спустя два месяца сделали анализ на ВИЧ-инфекцию, и все тогда стало ясно. Только в больнице Усть-Ижоры ему поставили правильный диагноз — микобактериоз. На фоне сниженного иммунитета у Славы начали появляться всякие сопутствующие заболевания.