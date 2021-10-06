Летчик за штурвалом неисправного самолета

- Почему реаниматологов и анестезиологов в нашей стране свели в одну специальность? Одно от другого неотделимо?

- Не только у нас — во Франции тоже. А в Германии аж четыре отрасли входят в одну нашу специальность. Анестезиология, интенсивная медицина (как у нас — реанимация), неотложная медицина и лечение боли.

- Считается, что профессия анестезиолога-реаниматолога — это квинтэссенция всего самого передового и лучшего в медицине. Это верное утверждение?

- В жизни — недалеко от истины. С другой стороны, я представляю, что могут обидеться на такое утверждение генетики или молекулярные биологи. Я бы иначе сформулировал — не столько самое передовое, сколько этот раздел практической медицины самым непосредственным образом основан на медицине фундаментальной, на физиологии и фармакологии. Сегодня оснащение обычной операционной, обычной палаты интенсивной терапии с точки зрения мониторинга, то есть средств наблюдения за больным, — это оснащение высококлассной физиологической лаборатории 60-х годов прошлого века.

Например, кардиологи знают, что есть такая вещь, как сердечный выброс, но померить его для них — это событие. Пульмонологи знают, что есть такая вещь, как функциональная остаточная емкость, но померить ее они тоже могут далеко не всегда. А мы все эти показатели видим на наших экранах. Причем, они еще меняются в реальном времени, и мы можем ими управлять.

Анестезиологи-реаниматологи в наибольшей степени напоминают пилотирующих летчиков, которые на каждый параметр полета имеют свой маяк-индикатор и, следя за их созвездием, пилотируют самолет. Только наше отличие от летчиков в том, что мы пилотируем аппарат, на который нет технической документации, он заведомо неисправен, но полного списка отказов у нас тоже нет.

Однажды был проведен такой эксперимент — американцы навесили датчики хорошего монитора на анестезиолога, и оказалось, что в момент ввода пациента в наркоз, у врача параметры сердечно-сосудистой системы примерно соответствуют состоянию командира корабля, заводящего на посадку пассажирский лайнер. Уровень рабочего стресса у летчика и анестезиолога-реаниматолога близкий. Это неудивительно, все очень похоже — работа в условиях постоянного дефицита времени, материальных ресурсов и информации. Так мы работаем постоянно, и это совсем не российская специфика. Если вы поговорите с врачами-анестезиологами, интенсивистами, к примеру, в Гарварде, они скажут то же самое.

- Можно говорить о специальном «анестезиологическом» или «реаниматологическом» характере? Каким обязательным набором качеством должен обладать врач анестезиолог-реаниматолог?

- Да, безусловно. В первую очередь, это психологическая устойчивость к стрессу, потому что ситуаций, предрасполагающих к панике, более чем достаточно. Способность быстро и точно, без суеты реагировать на неожиданные вводные. А английские коллеги еще пишут, что характер анестезиолога-реаниматолога не должен быть несносным.